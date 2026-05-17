Paměť národa: V Komenského sadech si připomenou hrdiny i olympioničku Tačovou

Dalibor Maňas
  14:45
V sobotu 30. května 2026 ožijí ostravské Komenského sady jedenáctým ročníkem charitativního Běhu pro Paměť národa. Běžci svou účastí podpoří dokumentování příběhů pamětníků a pomoc hrdinům, kteří se postavili totalitě.
Medailistky olympiády v Tokiu 1964 - zleva Jaroslava Šímová-Sedláčková, Jana Posnerová-Kubičková, Marianna Krajčírová-Némethová, Bohumila Řimnáčová-Řešátková a Adolfína Tkačíková-Tačová | foto: Jaroslav Beránek, iDNES.cz

Na startu akce se vedle veřejnosti objeví i rektoři ostravských univerzit a patronka běhu, legendární olympionička Adolfína Tačová.

Pro běžce jsou připraveny trasy na 4 a 8 kilometrů, rodinný symbolický běh i doprovodný program pro děti.

Běh pro Paměť národa je charitativní projekt neziskové organizace Post Bellum. „Letošní ročník bude největší v historii a zapojí se do něj desítky míst po celém Česku. Běh každoročně spojuje tisíce lidí napříč republikou a je určen široké veřejnosti – jednotlivcům, rodinám, školám i firmám,“ připomněla Sabina Máchová z Paměti národa Moravskoslezského kraje.

„Každý krok na trati připomíná příběhy těch, kteří zažili klíčové momenty naší historie, a zároveň i to, že svoboda není samozřejmostí,“ doplnila.

Jména na startovním čísle

Účastníci mohou svůj běh symbolicky věnovat někomu, na koho nechtějí zapomenout nebo kdo je inspiruje. Stačí napsat jeho jméno na startovní číslo.

„Právě tento osobní rozměr dělá z akce výjimečný projekt, který propojuje pohyb s připomínáním příběhů lidí, kteří se nevzdali,“ popsala Máchová.

„Není to jen sportovní výkon, ale i myšlenka – běžet za někoho, jehož příběh známe, kdo je nám blízký a vzácný. Mohou to být lidé z rodiny, naši předkové nebo ti, kteří se zachovali statečně v době totalitních režimů. Já jsem si vybral příběh Oty Mádra, který byl v padesátých letech odsouzen na doživotí. Už tu s námi není, ale často na něj vzpomínám. Jeho příběh jsem nedávno vyprávěl v podcastu Hlasy paměti,“ řekl Mikuláš Kroupa, ředitel Post Bellum a zakladatel Paměti národa.

Čas pro pamětníky. Post Bellum v Ostravě odkrývá vzpomínky z minulosti

Závody se budou konat v průběhu května napříč celou republikou. V Ostravě vyběhneme v sobotu 30. května 2026 v Komenského sadech.

„Pro zájemce je připraven také symbolický běh na kilometr, kterého se mohou účastnit i celé rodiny. Děti poměří síly v bězích na 100 a 200 m, nebo si mohou vyzkoušet branné hry. Všechny výherce čekají zajímavé ceny,“ uvedla Máchová.

Do letošního ročníku se zapojí známé osobnosti: například Josef Trojan, Vavřinec Hradilek nebo Lenka Krobotová, kteří běh dlouhodobě podporují.

Střepy štěstí pro Čáslavskou. Historky stříbrných gymnastek z Tokia 1964

V Ostravě jsou patrony běhu rektoři obou univerzit Petr Kopecký a Igor Ivan, spolek Životice Sobě a také mistryně Československa v osmiboji a olympionička Adolfína Tačová.

Více informací, přehled míst a registrace jsou k dispozici na webových stránkách www.behpropametnaroda.cz.

Paměť národa: V Komenského sadech si připomenou hrdiny i olympioničku Tačovou

