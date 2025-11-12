V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Autor: ,
  15:11
V někdejší hornické kolonii Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky začala demolice vyprázdněných finských domků. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie ale postup radnice považují za nezákonný.
Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025)

Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025) | foto: Archiv MF DNES

Kolonie Bedřiška v Ostravě byla problémovou lokalitou. To by se brzy mělo...
Menší pokoj na Bedřišce
Prezident Petr Pavel prochází ostravskou kolonií Bedřiška s bojovnicí za...
Prezident Petr Pavel s obyvateli ostravské kolonie Bedřiška, kterým hrozí...
8 fotografií

Demolicemi chce obvod podle starosty Patrika Hujduse předejít případným útokům vandalů.

„Dnes jsme začali bourat domky na Bedřišce. Podle strategie, kterou máme schválenou, se na Bedřišce postupně snižuje počet obyvatel. Domy jsou dlouhodobě v takovém stavu, že o ně už nechceme pečovat a chceme obyvatele postupně vystěhovat,“ uvedl starosta Hujdus.

Připomněl, že část obyvatel se měla vystěhovat letos v září, někteří pak v roce 2029. „Lidem v září vypršely smlouvy, většina z nich se odstěhovala, respektive využila nabídky obvodu jít bydlet do bytů,“ řekl Hujdus.

Starosta: Nechceme nechat torza domů

Už v minulosti se v lokalitě některé objekty bouraly, nyní obvod přistoupil k likvidaci aktuálně vyprázdněných domků. „Domky, které tam zůstaly, se dál už neopravovaly a vyhlásili jsme výběrové řízení na jejich demolici. Jedná se o šest bytů, z toho jeden celý dům a čtyři půldomky. Nechceme v lokalitě nechat torza domů, protože by se před zimou mohlo stát, že tam někdo nepovoleně přijde, zapálí si svíčku nebo cigaretu a shoří nám půl Bedřišky,“ podotkl Hujdus.

Podle něj obvod k demolici přistoupil z bezpečnostních důvodů.

Z rodin, které se nyní z lokality měly vystěhovat, tam zůstaly dvě. „Odmítají se přestěhovat, nemají tam ale nájemní smlouvu, která jim vypršela,“ doplnil Hujdus.

Aktivisté postříkali ostravskou radnici hnědou barvou, politiky viní z rasismu

Dalším rodinám by nájem měl končit v květnu 2029, v lokalitě ale žijí i lidé, kteří mají podle starosty smlouvu na dobu neurčitou nebo lidé, kteří mají objekty v soukromém vlastnictví. Obvod zatím nemá připraven konkrétní projekt na využití lokality. Chce ji ponechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města.

Vedení obvodní radnice dlouhodobě poukazuje na to, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Obvod proto chce, aby se nájemníci postupně vystěhovali.

Obhajoba obvodu je scestná, míní mluvčí kolonie

S argumenty radnice ale nesouhlasí lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie, v jejich čele stojí Eva Lehotská. Mluvčí obyvatel Bedřišky nynější postup radnice ostře kritizovala.

„Tuto situaci považujeme za nehoráznost, protože lidé na to nebyli vůbec připraveni, přestože se jich to dotýká. Mělo by se s nimi mluvit a informovat je o tom, že se tam něco takového bude dít, protože ti lidé jsou v šoku,“ řekla Lehotská.

Podle znaleckého posudku, který mají k dispozici zastánci zachování osady, se demolují domy, které jsou v dobrém stavu. „Dochází k ničení majetku a všem je to jedno,“ řekla Lehotská.

Domnívá se, že pro obdobný postup by obvod měl mít k dispozici analýzy a argumenty. „Mají sice demoliční výměry, ale na základě účelových posudků,“ podotkla Lehotská, která se domnívá, že nynější postup je v rozporu se zákonem.

Obhajobu obvodu považuje za zcela scestnou, protože domy jsou podle ní při minimálních investicích obyvatelné a lidé v nich mohli dále žít.

Po demolici zůstane v lokalitě podle starosty stát šest domků a devět půldomků. „Z tohoto počtu jsou tři byty prázdné a budou sneseny na jaře,“ uvedl Hujdus.

Vstoupit do diskuse (3 příspěvky)

Nejčtenější

Silničáři sundali značku omezující rychlost, radar měřil dál. Řidičům chodí pokuty

Když ŘSD sundalo značku s omezením na 100 km/h, řidiči se oprávněně domnívali,...

Na zřejmě až příliš aktivní postup zaměstnanců Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) nyní doplácejí řidiči, kteří jeli poslední červencový den po obchvatu Frýdku-Místku, součástí dálnice D48. Pracovníci...

Bývalý přítel ji pronásledoval a vyhrožoval, hlásila to, říkají blízcí zavražděné

Ve voze na Karvinsku nalezla policie dvě osoby bez známek života. (26. října...

Z bývalého přítele byla už zoufalá. Několikrát na policii nahlásila, že ji pronásleduje a vyhrožuje. Na to poukazují známí třiapadesátileté ženy, kterou v neděli 26. října v Orlové na Karvinsku...

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

Baník je po přestřelce v Pardubicích ve čtvrtfinále, Bohemians končí po penaltách

Ostravští fotbalisté jásají po jednom z gólů na hřišti Pardubic.

Ostravští fotbalisté postoupili do čtvrtfinále domácího poháru. V útočném duelu na hřišti Pardubic zvítězili 4:3 v prodloužení. Mezi osmičku nejlepších prošla i Mladá Boleslav, která na Bohemians...

Baník - Jablonec 0:1, hosté jdou zpět do čela tabulky, první místo vystřelil Jawo

Ostravský David Planka (vpravo) uniká Filipu Zorvanovi z Jablonce.

Minimálně do neděle má fotbalová liga nového lídra. Jsou jím hráči Jablonce, kteří v patnáctém kole uspěli na hřišti ostravského Baníku. Vítězství 1:0 a posun do čela tabulky zařídil gólem ve 25....

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Ostravská kolonie Bedřiška z výšky. (12. listopadu 2025)

V někdejší hornické kolonii Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky začala demolice vyprázdněných finských domků. Lidé podporující zachování někdejší hornické kolonie ale postup...

12. listopadu 2025  15:11

Čajová souprava, kříž i sklo. Policie hledá část kořisti zadrženého zloděje

Cenná čajová souprava, kterou odcizil zloděj v Ostravě. Policisté nyní po tomto...

S upozorněním, že lidé mohli zakoupit kradené věci, zveřejnila moravskoslezská policie fotografie části lupu přičinlivého recidivisty. Ačkoliv pachatel už sedí v policejní cele a jakoukoliv vinu...

12. listopadu 2025  12:19

Trenérský navrátilec Vašina se usmívá: Už jsem důchodce, ale volejbal mě pořád baví

Ústecký kouč Lubomír Vašina

Volejbal tak miluje, že i přes problémy se slinivkou, kvůli nimž byl rok doma, se rozhodl vrátit do extraligy. Lubomír Vašina je od této sezony novým trenérem volejbalistů VK Ostrava.

12. listopadu 2025  10:57

Více výroby, až zmizí zápach. Ostrava nesouhlasí s rozšířením firmy v Hrabové

V průmyslové zóně v Ostravě - Hrabové pracují tisíce lidí. (12. listopadu 2025)

Zástupci Ostravy vydali záporné stanovisko k plánu rozšíření provozu v průmyslové zóně v části Hrabová. O povolení k navýšení výroby žádají šéfové firmy Brembo Czech, která patří podle závěrů odborné...

12. listopadu 2025  10:16

Úlevy na nájmech i příští rok. Krnov se dál vzpamatovává z ničivé povodně

Letecky pohled na zaplavený Krnov. Ze svých koryt se vylily řeky Opava a...

Stejně jako letos, ani v příštím roce nebudou krnovští zahrádkáři zasažení loňskou povodní za pronajaté městské zahrádkářské plochy platit nájem. Také nájemníkům vyplavených bytových domů krnovská...

12. listopadu 2025  6:05

Karvinští házenkáři vyhráli v Lovosicích a dotáhli se na čelo extraligy

Karvinský brankář Vojtěch Košťálek se snaží chytit střelu lovosického Jaroslava...

Karvinští házenkáři vyhráli v předehrávaném šlágru 10. kola extraligy v Lovosicích 34:30. Úřadující mistři tak o skóre předstihli dosud vedoucí Plzeň, jež má ale k dobru středeční duel proti Dukle.

11. listopadu 2025  21:24

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

11. listopadu 2025  17:38

Na Den veteránů v Ostravě dorazil i druhoválečný hrdina od Dukly či Kyjeva

Na oslavy, které se tradičně konají u Památníku válečných veteránů v Parku Čs....

Ostrava si dnes připomněla Den veteránů. Na oslavy, které se tradičně konají u Památníku válečných veteránů v Parku Čs. letců, dorazil i 103letý Jan Ihnatík, veterán bojů u Kyjeva, Bílé Cerekve,...

11. listopadu 2025  15:35

Z ruiny na spadnutí je výstavní památka. Muži z azylového domu opravují rychtu

Muži z azylového domu Armády spásy v Krnově dobrovolně pomáhají s opravami...

Ráno cesta z Krnova do Karlovic, během dne práce na omítkách, odpoledne návrat zpátky. Muži bez domova, klienti krnovského azylového domu Armády spásy, se letos naposledy sešli v karlovické rychtě,...

11. listopadu 2025  14:18

Pálenice nestíhají, zasypala je bohatá úroda. Sezona se protáhne do dubna

A šup s kvasem do kotle, začíná pálení. Jan Škorvan, majitel pálenice v Radkově...

Sezona, jakou už dlouho nepamatují. A konečně rok, kdy nejspíše nebudou muset sčítat ztráty. Tak hodnotí poslední měsíce provozovatelé pěstitelských pálenic na severu Moravy a ve Slezsku. Pořadníky...

11. listopadu 2025  11:11

To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody
To nejlepší pro pokožku miminka? Vsaďte na ubrousky z vody

Najít skutečně jemné vlhčené ubrousky pro citlivou dětskou pokožku je někdy opravdu oříšek. A co teprve když se k tomu přidá plenková dermatitida....

Roky se stavěly jen dálnice, kraj teď ale nutně potřebuje obnovu železnice

Do Krnova by také měla vést vysokorychlostní trať.

Po letech, kdy se řešila hlavně obnova průmyslu a zaměstnanost, s důrazem na stavbu dálnic, přichází na řadu i železniční infrastruktura. Ale třeba peníze pro stavbu VRT nejsou jisté. Moravskoslezský...

11. listopadu 2025  6:48

Infarkt v Beskydech. Vrtulník stihl vzletět těsně před setměním, pak už by nemohl

Nedělní zásah leteckých záchranářů v Beskydech proběhl v posledních desítkách...

V neděli odpoledne se na tísňovou linku 155 dovolal muž s bolestí na hrudi, který pobýval na chatě v Beskydech poblíž Ostravice. Protože se jednalo o špatně přístupný terén a mužovy obtíže...

10. listopadu 2025  15:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.