V kolonii Bedřiška zasahuje policie. Dům, který bránili aktivisté, jde k zemi

  6:14aktualizováno  6:26
Policisté brzy ráno zajistili v bývalé hornické kolonii Bedřiška v Ostravě dům určený k demolici. Uvedli to starosta Patrik Hujdus a policejní mluvčí Eva Michalíková. V minulých dnech na střeše domu navzdory chladnému počasí setrvávali aktivisté, kteří se tak snažili bourání zabránit. Ti na něm nyní nebyli.
Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici. (13. listopadu 2025) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici....
Osada Bedřiška v Ostravě Mariánských Horách, kde začala její demolice. (13....
Kolonie Bedřiška v Ostravě je určena k zániku, mnoha tamním lidem se to však...
Kolonie Bedřiška v Ostravě je určena k zániku, mnoha tamním lidem se to však...
Bourání prázdných finských domků v osadě začalo 12. listopadu. O den později na místo přijeli podporovatelé osady a obsadili poslední dům v aktuální demoliční vlně. Opakovaně bránili stržení objektu. Obvod je několikrát vyzval, aby místo opustili.

Zastupitelé návrhy aktivistů nepřijali. Situace okolo Bedřišky je dál na mrtvém bodě

„S ohledem na nepříznivé počasí v zimním období ale nechceme dále tento stav prodlužovat,“ uvedl Hujdus.

Michalíková uvedla, že policisté dům zajistili před čtvrtou hodinou ráno. „Na střeše se zrovna nikdo nenacházel,“ podotkla mluvčí.

Doplnila, že demolice posledního domu už začala. „Policisté zajišťují bezpečnost všech osob při provádění této demolice,“ zmínila mluvčí.

