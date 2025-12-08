V kolonii Bedřiška zasahuje policie. Dům, který bránili aktivisté, jde k zemi

Bourání prázdných finských domků v osadě začalo 12. listopadu. O den později na místo přijeli podporovatelé osady a obsadili poslední dům v aktuální demoliční vlně. Opakovaně bránili stržení objektu. Obvod je několikrát vyzval, aby místo opustili.
|
Zastupitelé návrhy aktivistů nepřijali. Situace okolo Bedřišky je dál na mrtvém bodě
„S ohledem na nepříznivé počasí v zimním období ale nechceme dále tento stav prodlužovat,“ uvedl Hujdus.
Michalíková uvedla, že policisté dům zajistili před čtvrtou hodinou ráno. „Na střeše se zrovna nikdo nenacházel,“ podotkla mluvčí.
Doplnila, že demolice posledního domu už začala. „Policisté zajišťují bezpečnost všech osob při provádění této demolice,“ zmínila mluvčí.