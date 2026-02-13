Trestní oznámení kvůli Bedřišce: bourání polovin dvojdomků postihlo i zbytky staveb

Josef Gabzdyl
  10:50aktualizováno  11:10
V kauze bourání finských domků v kolonii Bedřiška v Ostravě padlo trestní oznámení. Stalo se tak z iniciativy některých obyvatel kolonie a strany Zelených. Trestní oznámení na neznámé pachatele poukazuje na možné trestné činy obecného ohrožení z nedbalosti a neoprávněného zásahu do práva k bytu. Starosta obvodu důvody oznámení odmítá.
Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny demolicí finských domků. (8. prosince) | foto: Anna Kristová, MAFRA

16 fotografií

Oznamovatelům trestního oznámení vadí zejména to, že při loňském bourání pěti finských domků, jejímž obyvatelům skončily nájemní smlouvy, se ve třech případech týkalo takzvaných dvojdomků, přičemž stavební stroje demolovaly jen polovinu.

„Přitom ve vedlejším bytě, druhé části dvojdomku, byli nic netušící obyvatelé. Zkrátka domy začaly být demolovány bez ohledu na bezpečí a život obyvatel Bedřišky,“ konstatovala Irena Ferčíková Konečná, jihomoravská poslankyně za Zelené.

Připomněla, že podle svědků údajně „nebyla přijata dostatečná opatření k ochraně bezpečnosti osob, které se v místě nacházely“. „Podle obyvatel nezasáhly demolice pouze opuštěné nebo vyklizené části objektů, ale měly přímý dopad i na ty části domů, které byly nadále obydlené,“ uvedla Ferčíková Konečná.

Proto mají lidé z kolonie podezření ze spáchání dvou trestných činů obecného ohrožení z nedbalosti a neoprávněného zásahu do práva k bytu.

Starosta: Bouře ve sklenici vody

Starosta Patrik Hujdus z ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, v jejímž katastru kolonie stojí, už o trestním oznámení slyšel, neměl však dosud možnost se s ním blíže seznámit. „Podle mě to je bouře ve sklenici vody a snaha o pokračování medializace. Mají na to samozřejmě právo, ale s důvody jistě nesouhlasím,“ reagoval starosta.

Na zmínku o údajném ohrožení bezpečnosti obyvatel zbývajících částí dvojdomků a poničení nebouraných staveb starosta řekl, že v televizní reportáži zaznamenal jen ohnutí okapu. „Což samozřejmě můžeme velmi rychle opravit. Naopak máme odborné potvrzení, že i zbývající části dvojdomků jsou bez problému obyvatelné,“ konstatoval starosta Hujdus.

V případě bourání posledního dvojdomku na začátku prosince, na jehož střeše několik týdnu protestovali aktivisté, prý osobně oslovil obyvatele zbytku objektu, aby při bourání domek opustili.

„Co vím, tak jedno dítě šlo do školky, druhé si odvedla babička a dospělí tam zůstali. Byli jsme jim ochotní i poskytnout náhradní ubytování,“ řekl starosta. Dodal, že bouraná část byla neobývaná déle než dva roky.

Kolonie Bedřiška stojí u frekventované Plzeňské ulice v katastru ostravského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Oznamovatelé také připomínají, že v lednu ostravský magistrát zrušil původní povolení k demolici, a to na základě podnětu Evy Lehotské, která obyvatele kolonie zastupovala. Dle Magistrátu města Ostrava bylo povolení k demolici vydáno v rozporu s právními předpisy a na základě nedostatečných a zavádějících podkladů.

Domy však už byly zplanýrovány a srovnány se zemí. „Úřady rozhodly o demolicích způsobem, který nerespektoval ani zákon, ani bezpečí lidí, kteří tady žijí. Byli jsme postaveni před hotovou věc. Trestní oznámení jsme podali proto, aby někdo konečně nesl odpovědnost za to, co se tu stalo,“ zdůraznila mluvčí obyvatel Bedřišky Eva Lehotská.

Likvidace domků začala poté, co části obyvatel v září skončila nájemní smlouva, kterou obvod už neprodloužil. Starosta Hujdus poukazuje na to, že domy v kolonii nejsou v dobrém stavu a renovace se nevyplatí.

V oblasti žije ještě asi padesát obyvatel, kteří poukazují na to, že domky zdaleka nejsou v tak špatném stavu, aby se musely likvidovat. Dalším lidem končí nájemní smlouvy v roce 2029. Lokalitu si chce obvod ponechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města.

8. prosince 2025
