Aktivisté opět obsadili střechu v Bedřišce, dorazí i zmocněnkyně pro romské menšiny

  10:15aktualizováno  10:26
Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě pokračuje. V pátek se opakuje scénář ze čtvrtka, kdy aktivisté na několik hodin obsadili střechu jedné z budov určených k demolici. Situaci i dnes monitoruje policie, zatím nechce zasahovat. Aktivisté na místo svolávají příznivce lokality tvořené takzvanými finskými domky. V poledne Bedřišku navštíví Růžena Dumková, zástupkyně zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny.

„V průběhu dne budeme na sociálních sítích průběžně updatovat, jaká je situace na místě. V této chvíli pořád platí, že je nejvíce vítaná podpora přímo na místě, pokud tedy můžete, přijeďte prosím- dneska, zítra, pozítří a všechny následující dny, dokud demolice nebude zastavena,“ uvedli příznivci kolonie Bedřiška na Facebooku.

„Za poslední dny také dostáváme obrovské množství podpory, za kterou bychom chtěli vyjádřit obrovský vděk. Moc děkujeme, že společně s námi pracujete na tom, aby Bedřiška přežila,“ uvedla Eva Lehotská, mluvčí obyvatel Bedřišky.

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické kolonie. (14. listopad 2025)
Příznivci ostravské lokality Bedřiška obsadili jeden z domů určený k demolici. (13. listopadu 2025)
Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické kolonie. (12. listopad 2025)
Prezident Petr Pavel s obyvateli ostravské kolonie Bedřiška, kterým hrozí vystěhování. (19. července 2024)
46 fotografií

„V poledne Bedřišku navštíví Růžena Dumková - zástupkyně zmocněnkyně pro záležitosti romské menšiny Lucie Fukové. Těšíme se,“ uvedla.

Boj o Bedřišku. Obránci kolonie opustili střechu domu, zastal se jich i prezident

Ve čtvrtek na střechu jednoho z domků vylezlo pět lidí. Situaci na místě monitorovala policie, která byla připravena zasáhnout pouze v případě ohrožení zdraví či majetku. Aktivisté nakonec v podvečer objekt sami opustili.

S žádostí o pomoc při záchraně osady se obyvatelé kolonie ve středu obrátili dopisem na prezidenta Petra Pavla a zmocněnkyni pro lidská práva Kláru Šimáčkovou Laurenčíkovou. Oba jejich úsilí zachránit Bedřišku podpořili.

V Bedřišce začala demolice finských domků. Nehoráznost, zlobí se lidé z kolonie

Obvod Mariánské Hory a Hulváky chce, aby se lidé z osady postupně vystěhovali a nabízí jim náhradní bydlení. Dlouhodobě argumentuje tím, že tamní finské domky jsou za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy jsou vysoké. Lokalitu si chce ponechat jako strategickou rezervu pro rozvoj města.

Části obyvatel skončila nájemní smlouva v září a obvod následně začal s likvidací vyprázdněných domků. Obyvatelé, kterých v lokalitě stále žije zhruba 50, s tím ale nesouhlasí. Poukazují na to, že domky nejsou v tak špatném stavu, jak obvod a město tvrdí.

Vstoupit do diskuse (4 příspěvky)

