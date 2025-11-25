Domky nedáme. Obyvatelé Bedřišky vyzvali k dalšímu jednání o osudu kolonie

Lidé z někdejší hornické kolonie Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky znovu vyzvali město a obvod k jednání o dalším osudu lokality, kde žijí. Chtějí zabránit bourání tamních finských domků, které v osadě začalo 12. listopadu. Své požadavky chtějí opět přednést na čtvrtečním jednání pracovní skupiny, kterou zřídilo město.

Podle lidí, kteří bourání domků brání, byl postup při demolici nestandardní. Poslední dům určený ke zbourání v aktuální vlně aktivisté stále brání a opakovaně obsazují střechu objektu.

„To, co se tady teď děje, bylo neohlášené, překvapivé a necitlivé. Bylo to jak po válce,“ uvedla mluvčí obyvatel Bedřišky Eva Lehotská s tím, že obvod ani město se požadavky a návrhy obyvatel na řešení situace dostatečně nezabývá.

Aktivisté na jednom z finských domků v bývalé hornické kolonii Bedřiška v Ostravě, které se mají bourat. (13. listopadu 2025)
Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické kolonie. (14. listopad 2025)
Kolonie Bedřiška v Ostravě je určena k zániku, mnoha tamním lidem se to však nelíbí. (13. listopadu 2025)
Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde aktivisté brání bourání domu. Ostravský městský obvod Mariánské Hory a Hulváky dnes neplánuje zbourat poslední uvolněný finský domek v někdejší hornické kolonii Bedřiška. (18. listopadu 2025)
Přitom se podle ní bouraly dvojdomky, kde v sousedních částech stále žijí obyvatelé. „Mohlo tam dojít k jejich ohrožení zdraví i života, protože nevíme, co se mohlo stát. Očekávali bychom, že lidé budou předem upozorněni,“ řekla Lehotská.

Jediným cílem obvodu podle ní byla rychlá demolice. „Bylo tady několik havárií vody, protože sítě nebyly odpojeny, byl tady utržený drát elektrického vedení. Nebylo tady označeno staveniště, ani kdo to bourá. To co tady probíhalo, byl válečný stav, to nebyly demolice,“ podotkla Lehotská.

Zůstaneme, dokud bude hrozit demolice, ujišťuje aktivistka z ostravské Bedřišky

Ve čtvrtek chce situaci na Bedřišce znovu řešit na jednání pracovní skupiny. Demolici posledního domu v nynějším bourání se zároveň obyvatelé snaží odvrátit předběžným opatřením. „V druhé půlce bydlí maminka s dvěma dětmi, obáváme se, že by mohlo dojít k ohrožení jejich života a zdraví. Paní proto podala návrh na předběžné opatření, v první fázi to bylo zamítnuto, proto jsme se odvolali ke krajskému soudu,“ podotkla Lehotská.

Podle obvodní radnice jsou tamní finské domky za hranicí životnosti a náklady na jejich opravy by byly vysoké. Obvod proto chce, aby se nájemníci postupně vystěhovali a lokalitu chce ponechat jako strategickou územní rezervu. Nájemníci naopak tvrdí, že finské domky nejsou v tak špatném stavu.

Demolice bez odpojení sítí i informování sousedů

Radnice stihla zbourat čtyři z pěti vyprázdněných domů, pátý obsadili odpůrci demolice. Postup při stržení domů dnes kritizovala odbornice na stavebnictví, která s tamními obyvateli spolupracuje, ale přála si zůstat v anonymitě. Poukazovala na to, že čas, který uplynul mezi vypsáním veřejné zakázky na demolici a samotným stržením domů, byl zhruba měsíc, což je podle jejího tvrzení nestandardně krátká doba.

Za chybu rovněž považuje, že o demolicích nebyli písemně informováni nájemníci sousedních domů, i skutečnost, že při pracích nebyly odpojeny energie a demolice nebyla dostatečně označena.

Při demolicích byl podle ní navíc narušen jeden ze sousedních obývaných domů, kde nyní zatéká pod střechu. „Střecha je narušena natolik, že do ní fouká i zatéká. Obyvatelům sousedící poloviny domu se tím zvyšují náklady na energie,“ uvedla.

Obytná kolonie Bedřiška se nachází v jihozápadním výběžku místní části Hulváky ostravského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Obytná kolonie Bedřiška se nachází v jihozápadním výběžku místní části Hulváky ostravského městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky.

Starosta Mariánských Hor a Hulvák Patrik Hujdus odmítl pochybení při demolici. „Zakázka byla řádně vysoutěžena. A byl jsem ubezpečen, že vše proběhlo podle norem,“ uvedl Hujdus, který trvá na tom, že domy v osadě jsou ve špatnému stavu a je neekonomické je dál opravovat.

„Nechceme nikoho sundávat ze střechy násilím, ale na našem záměru zbourat tento i další neobydlené domy v Bedřišce trváme,“ řekl Hujdus.

Primátor Jan Dohnal v minulém týdnu řekl, že město aktuální situaci na Bedřišce sleduje, ale aktivně vstupovat do ní zatím nebude, protože jde o majetek svěřený městskému obvodu. „Tou rolí města je dneska dohlížet na to, aby obvod veškeré kroky, které činí, činil v souladu s platnou legislativou a doposud tomu tak je,“ uvedl Dohnal.

