Autobusy někdy nepřijedou a lidé zůstávají v horách, problémem je ucpaná točna

„Autobus odtud jezdí, tuším, po dvou hodinách. Respektive má jezdit, podle jízdního řádu. Ale realita je jiná. Autobus, který měl odjezd ve 13:30 hodin, nepřijel. A to tam čekali lidé, kteří chtěli odjet už v 11:40, kdy měl jet předchozí spoj, který taky nejel,“ popsala svou zkušenost Zuzana Motalová z Brna, jež se do Beskyd vydala na výlet.

„V místní jediné hospodě jsme se pak dozvěděli, ze řidiči tam nechtějí jezdit, protože na tamní točně autobusů parkují osobní automobily a oni se nemohou otočit. A že o den dříve to bylo stejné,“ doplnila.

Podobný problém zažilo na zastávce Bebek více turistů. „O opakovaných problémech s autobusy jezdícími ze zastávky Bebek na Morávce víme. Problémy zde mají jak autobusy linky do Ostravy, tak do Karviné,“ konstatovala Nikola Birklenová, mluvčí krajského úřadu, který si linky u dopravce objednává.

„K omezení spojů dochází bohužel s určitou pravidelností – zejména v letní, respektive houbařské sezoně, a to kvůli zablokování obratiště autobusů osobními vozidly turistů,“ potvrdila.

Jen v srpnu kraj zaznamenal podobný problém minimálně v deseti případech, většinou o víkendech. „Protože k problému nedošlo z viny dopravce, není za nedodržení jízdního řádu sankcionován,“ doplnila mluvčí krajského úřadu.

Pokud se turisté chtějí autobusem dostat z odlehlé beskyské lokality Bebek, tak občas mají problém. Soupravy prostě nepřijedou. Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Situace na trase začínající zastávkou Bebek by se měla brzy změnit. Zástupci dopravní společnosti Transdev chystají změnu, která by měla podobnému stavu do budoucna zabránit.

„V září by se měla tamní točna upravit tak, že by autobusy měly vždy projet,“ konstatovala Pavla Struhalová, jednatelka společnosti Transdev, která dopravu na lince do Ostravy zajišťuje. „Točna bude stavebně upravena tak, že by autobusy měly mít potřebný prostor na otočení. Což v současnosti, kvůli špatně parkujícím řidičům osobních vozů, není občas možné.“