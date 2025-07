Zakladatel a ředitel největšího festivalu elektronické taneční hudby ve střední Evropě Kamil Rudolf je spokojený.

Jak se teď cítíte?

Jsem nevyspaný, ale je mi fajn, protože to bylo skvělé a úžasné. Byl to nejlepší ročník.

Co se vám líbilo nejvíce?

Jsem rád, že se nám podařilo dotáhnout do Ostravy světové premiéry, jaké přinesli třeba A.M.C. a Koven, navíc s exkluzivitou pro celý svět pro rok 2025. Jsme na mapě světa jedineční. A samozřejmě se mi hodně líbil nový design scén a taky doprovodný program, který byl nejbohatší v historii. Celý Beats for Love Universe byl pěkný a povedený a už teď víme, kam to posunout zase dál.

Co změníte?

Bude toho celá řada. Mám papír popsaný nápady na vylepšení, kolegové taky.

Užil jste si trochu program?

Byl jsem na festivalu v práci, ne abych se bavil, ale na pár vystoupení jsem se podíval. Dostal mě Axwell. A Tinlicker měli úžasnou projekci na obrovské LED obrazovce. Bylo to také šité na míru pro náš festival. Úžasný byl i Richie Hawtin, který uzavíral techno stage.

Zažil jste nějaké krizové chvilky?

Před otevíračkou to bylo divoké. Něco jsme ještě dodělávali ve čtvrtek. Nestihli jsme vše tak, jak jsme chtěli. Stavba areálu je čím dál náročnější. Ale asi nejvíce horko nám bylo, když jsme dostali informaci, že kvůli stávce ve Francii nedorazí Dimitri Vegas & Like Mike. Hodinu a půl jsme řešili alternativní trasy, než se ujasnilo, že prostě vůbec nepřijedou. Ale jak se říká, na každém zlu je něco dobrého. Vymysleli jsme jako náhradu představitele hardstylové scény Brennana Hearta. A dopadlo to skvěle. Lidé byli nadšení. Je kolem toho zajímavý příběh. Brennan Heart je ve svém žánru velká hvězda a asi pět let odmítal naše pozvání. Trval totiž na hlavní scéně. My jsme to odmítali, protože jsme chtěli výrazné lídry i na ostatních scénách. Dopadlo to, jak mělo, a my jsme si uvědomili, že naši fanoušci hodně chtějí hardstyle.

Připadá mi, že je to hodně velká zodpovědnost zorganizovat festival pro tolik návštěvníků. Letos přišlo ještě o dva tisíce více lidí než loni. Nebudíte se někdy hrůzou, co by se v takovém davu mohlo stát?

Ne. Mám, myslím si, jen zdravé obavy, které mě nutí věci hodně promýšlet a udělat je co nejlépe. Máme skvělý bezpečnostní tým. Monitorujeme i dění v davu. Můžou samozřejmě nastat různé problémy, třeba i v souvislosti s počasím. Jednou jsme už zažili na festivalu evakuaci. Jde o to být připraven na všechny možné situace. Jinak si myslím, že spolupráce s policií nám funguje ukázkově.

Je něco, čím vás letos překvapili diváci?

Příjemně mě překvapili, že se mnozí zajímavě oblékli, k čemuž jsem je pobízel. A když jsem fanoušky před vystoupením A.M.C. a Koven vyzýval, aby si dali záležet na jejich přijetí, pořádně to rozjeli. Skákali, tančili, skandovali jména. Až mi z toho běhal mráz po zádech.

Co považujete za nejsilnější okamžik festivalu?

Podle mě to bylo vystoupení Axwella, který v sobotu, vlastně už v neděli, uzavíral program na Love stage. Byl to jeden z nejlepších setů, jaký zazněl za celou historii Beats for Love. Měl nádherně smíchané věci. Bylo to úžasné.

Co bylo špatně?

Příště si musíme lépe naplánovat stavbu areálu, dotáhnout některé věci a opět ještě rozšířit náš tým. A špatně bylo, že jsme dali Holy Priesta, který vystupoval v pátek v noci, na Empire stage. Měl být na hlavní scéně. Přišlo na něj strašně moc lidí. Je to představitel ve světě nového žánru hard techno a nás překvapilo, že už má tolik fanoušků i u nás. Neodhadli jsme to. Takže poučení pro nás je, že podobně velké osobnosti hard techna patří na hlavní stage.

Jak to teď asi v Dolní oblasti Vítkovice vypadá?

Stánky jsou pryč, areál je v podstatě uklizený, plasty jsou vysbírané. Teď se demontují stavby.

Myslíte si, že návštěvníci vašeho festivalu prožili nejlepší čtyři dny v roce?

Ohlasy jsou velmi příznivé, takže mám naději, že se to podařilo. Naši fanoušci jsou ti nejlepší na světě. A oceňuji taky, že přispěli na naše charitativní projekty.