Festival Beats for Love slaví deset let: Slibuje nejlepší ročník

Celkem se na osmnácti pódiích během čtyř dnů představí 512 interpretů. „Před deseti lety jsme si nedokázali představit, kam až se festival dostane. Náš festival je hlavně o hudbě a o muzice. Program je nejlepší v historii, taková skladba hvězd tady nebyla na žádném hudebním festivalu v rámci naší země. Už teď vím, že desáté narozky budou fenomenální a úžasné,“ slibuje ředitel festivalu Kamil Rudolf.

Festivalový program doznal několika změn. Velký pokrok zaznamenala hudební pódia. Úplnou novinkou bude letos stage Captain Morgan The Roots. „Hrát se na ní bude čistě z vinylových desek, převážně taneční hudba z devadesátých let a přelomu milénia, kdy taneční hudba zažívala největší boom. Zastoupeny budou žánry urban, drum and bass, techno a house,“ uvedl marketingový ředitel festivalu Matyáš Ožana.

Line-up nabízí největší jména současné elektronické hudby – nejen legendy, ale i novou krev. „Stylově si u nás každý milovník elektronické hudby najde to své. Nejvíc se nám rozrůstá drum and bassová stage díky své popularitě. Na hlavním pódiu bych vypíchl brazilského Aloka. Pak je to švédský DJ a producent Eric Prydz, kterého jsme se snažili dostat sedm let. A stejnou dobu jsme se pokoušeli o držitele dvou cen Grammy, Francouze Davida Guettu. Letos se nám to konečně podařilo,“ řekl programový ředitel festivalu Jiří Ramík.

Po šesti letech se do Ostravy vrací držitel Grammy a čtyřnásobný vítěz DJ Awards Roger Sanchez. Na taneční party pod otevřeným nebem zahraje ale třeba také britský umělec Dimension, belgický deephousový producent Lost Frequencies, nizozemské duo W&W, německý DJ a producent Boris Brejcha nebo britská legenda drum and bass scény Ed Rush.

Se svou live show přijede nejinovativnější a jeden z nejoblíbenějších technoproducentů současnosti, holandský DJ Reinier Zonneveld, který je známý především svými živými sety, kdy svou hudbu přináší na pódium pomocí bicích automatů a syntezátorů.

Unikátem bude letos také muzeum festivalu, v rámci kterého se chtějí organizátoři ohlédnout za všemi deseti uplynulými ročníky a nezapomenutelnými okamžiky.

Chybět nebude už druhý ročník populární konference Talking Beats, která se letos rozšíří na tři dny a moderovat ji bude DJ EKG. Každý den se ve čtyřech panelech představí více než třicet tuzemských i zahraničních řečníků. Rozebírat se budou například začátky DJingu v Česku, psychické zdraví umělců, organizace hudebních akcí nebo skloubení DJ kariéry a rodinného života.

„I letos se budeme věnovat psychickému zdraví, protože je to aktuální téma. Opět dorazí jako host pan doktor Milan Hrabánek, psychiatr působící v Opavě. Je to žák Stanislava Grofa. Přidají se k němu DJ Roxtar a Bifidus Aktif. Budou zastupovat umělce, kteří tuto otázku buď v minulosti řešili, nebo řeší. Budou moci přednést i opačný úhel pohledu,“ doplnil Ožana.

Návštěvníci se mohou těšit také na jedinečné performance, které se odehrají v různých částech areálu, před hlavním pódiem nebo v uličkách mezi jednotlivými zónami.

Organizátoři festivalu rovněž reagují na přání samotných fanoušků vzešlých z dotazníkových šetření z minulých let. Areál bude větší, což znamená více místa, pohodlí a odpočinkových zón.

Jednou z hlavních změn je zavedení systému bezhotovostních plateb.

„Je to velká změna, pro kterou jsme se rozhodli i proto, že si o ni průběžně říkalo více než osmdesát procent našich fanoušků. Na festivalu mohou platit klasickou bankovní kartou, mobilem i hodinkami,“ vysvětlil Rudolf.

Organizátoři mysleli i na lidi, kteří bankovní kartu nemají. Nejen ti mohou využít speciální festivalové anonymní dobíjecí karty, které si mohou pořídit na místě za poplatek sto korun. Jsou stejné jako běžné platební karty, bude možné je průběžně dobíjet hotově i platební kartou.

Beats for Love se loni dostal do Top 10 nejvýznamnějších festivalů v Evropě, podle organizátorů ho v roce 2023 navštívilo zhruba 150 tisíc lidí.

Podrobný program a přehled interpretů najdou zájemci na webu festivalu.