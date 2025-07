Na Beats for Love dohlíží policie. Řešila už loupež kvůli vstupenkám i drogy

Doprava do areálu a praktické informace Pěšky: Z centra města se na festival dostanete pohodlnou procházkou přibližně za 25 minut.

Taxi: Před areálem bude připraveno oficiální taxi festivalu s garantovanými cenami. Vozy budou označeny nálepkou a vjezdovou kartou za čelním oknem.

Autem: Pokud přijedete autem, zaparkujte v blízkém okolí – přímo u areálu není parkoviště.

Na kole: V blízkosti festivalu budou umístěny dvě stanice Nextbike (U lávky a DOV Hlubina).

Autobusem: Regionální železniční i autobusová doprava bude posílena mimořádnými spoji. Ústřední autobusové nádraží (ÚAN) je vzdálené přibližně 500 metrů od areálu.

Vlakem: Do Ostravy jezdí přímé vlaky z Prahy, Brna, Bratislavy, Budapešti, Varšavy i dalších měst.

Tramvají: Nejbližší zastávka Dolní Vítkovice Hlubina je obsluhována tramvajemi č. 1, 2, 4, 8, 9 a během dne také linkami 6 a 10.

Ubytování: K dispozici jsou tři festivalové kempy, do kterých je nutné zakoupit vstupenku zvlášť.

Focení: Povoleno bude pouze příručními fotoaparáty (bez vyměnitelného objektivu nebo externího blesku) a mobilními telefony.

Věk: Vstup na festival je povolen lidem starším 15 let.

Bezhotovostní platba: V areálu festivalu bude možné platit pouze bezhotovostně – platebními kartami, chytrými telefony nebo hodinkami.

Oficiální aplikace: Doporučujeme stáhnout aplikaci Beats for Love (k dispozici na App Store i Google Play). Najdete v ní program, mapu a navigaci po areálu.

Počasí: Klasické i skládací deštníky jsou zakázané, doporučujeme proto pláštěnku a pevnou obuv. Povrch areálu je z 80 % asfalt, beton nebo struska, pětinu tvoří travnatá plocha.

Osoby se zdravotním postižením: Slevu pro držitele průkazů ZTP a ZTP/P lze uplatnit pouze na místě. Držitelé kartičky ZTP mají nárok na 50% slevu, u ZTP/P platí sleva i pro doprovod.