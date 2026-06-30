Ve středu od 16. hodiny vypukne v Dolní oblasti Vítkovice jeden z největších festivalů taneční elektronické hudby v Evropě Beats for Love. „Areál se plní technikou, konstrukcemi i lidmi, kteří dávají každému detailu své místo. V prostředí industriálních kulis Dolních Vítkovic pomalu vzniká svět, který za pár dní pohltí tisíce People of Love. A tohle je teprve začátek,“ řekl Kamil Rudolf, ředitel taneční přehlídky.
People of Love jsou lidé, kteří na festival míří z celé republiky i zahraničí. Zájem o letošní ročník je rekordní. V předprodeji už zmizelo 88 procent vstupenek, VIP kapacity jsou téměř vyprodané a rychle se plní také festivalové kempy.
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„Vstupenky na místě budou, ale už ne VIP, jen klasické, anebo ZTP, protože ty zahrnují velkou 50 procentní slevu, takže potřebujeme vidět průkaz a občanku. Jednodenní vstupenky bude možno zakoupit před vstupem do areálu ve středu od 14.00 hodin. VIP vstupenky bude možné proměnit za pásky až od 16 hodin, kdy se festivalové brány otevřou. Jednodenní vstupenky budou k mání za 2 900 korun,“ upozornil Rudolf.
Prakticky o festivalu
· Areál: Festival se koná v Dolní oblasti Vítkovice, která zabírá přibližně 100 000 m² bývalých hutí a dolů.
· Počet scén: Letos nabídne 18 hudebních scén s více než 25 žánry elektronické hudby.
· LED obrazovky: Hlavní stage využívá rozsáhlé LED stěny s živými vizualizacemi synchronizovanými se světly a pyrotechnikou.
· Osvětlení: Na scénách pracují stovky inteligentních pohyblivých reflektorů, laserů a architektonického nasvícení, které zvýrazňuje vysoké pece, plynojemy a ocelové konstrukce areálu.
· Scénografie: Festival využívá samotnou průmyslovou architekturu jako součást show – stage jsou zabudovány mezi vysoké pece, potrubní mosty a ocelové konstrukce, což je v Evropě výjimečné.
· Bezhotovostní provoz: Celý areál funguje jako cashless zóna s digitálním systémem LoveID pro správu vstupenek a služeb návštěvníkům.
· Kapacita: Festival každoročně navštíví přes 160 000 návštěvníků během čtyř dnů, což z něj činí největší festival elektronické hudby ve střední Evropě.
Pro nákup vstupenek jak v předprodeji, tak na místě, je nutná registrace a vytvoření osobního profilu LoveID. Pro vydání festivalového náramku je pak potřeba vygenerovat ze vstupenky QR kód. „Je lépe udělat to s předstihem, pak stačí přijít s telefonem s QR kódem. Odpípneme vás a jdete. Není dobré to nechávat na poslední chvíli, až před bránou,“ upozornil ředitel.
Velké téma je jednoznačně identifikace návštěvníků pomocí obličeje, což je horká novinka letošního ročníku Beats For Love. „Identifikace pomocí rozpoznávání obličeje je tady proto, že nám byly v minulosti způsobené velké škody a byly z toho tisíce podvedených návštěvníků. V případě jedné vstupenky jsme zaznamenali přeposlání 102krát. Takže 101 lidí se v tomto jednom konkrétním případě na festival nedostalo. Takže máme tuto novinku, která je na velkých akcích v zahraničí už běžná. Při výměně vstupenky za náramek se pořídí fotografie, která se propojí pouze s konkrétní vstupenkou, s daným náramkem,“ objasnil Rudolf.
Úniku osobních údajů se podle jeho slov návštěvníci bát nemusí. „Fotografie není spárována s žádnými osobními údaji, jménem, bydlištěm, datem narození, s ničím takovým není spojena. Slouží pouze k ověření, že stejný člověk používá stejný náramek. Při každém vstupu do areálu ten systém porovná aktuální fotografii. Vše je uloženo na našem serveru, který je na místě a není ani připojen k internetu. Po skončení festivalu budou všechny fotografie vymazány a dotyčným ID rozešleme emaily k potvrzení o vymazání. Systém je nastaven v souladu s GDPR, je to velmi prosté, jednoduché a bezpečné. V zahraničí je to běžné, i třeba v lyžařských areálech,“ dodal Rudolf.
Uklidňuje i další obavy z využití identifikace obličejů. „Holky mají třeba strach, že když další den budou mít jiné líčení, tak je systém nerozpozná, ale nic takového se neděje, systém jsme vyzkoušeli s předstihem. I kdy k něčemu takovému došlo, tak bude k dispozici Customer car a tam to naši zkušení pracovníci vyřeší,“ řekl.
Jedna z věcí, která organizátory i návštěvníky zajímá, je počasí. „Existují asi čtyři předpovědní modely, s jistotou víme, že vedra mají ustoupit, měly by být teploty kolem 25 stupňů, možné jsou i přeháňky, což je pro tento typ areálu super, déšť smyje prach. Věřím, že když budeme myslet pozitivně, tak počasí bude skvělé,“ míní ředitel obří akce.
Jak se na festival dostat
A jak se na místo konání akce nejlépe dostat? Organizátoři doporučují hromadnou dopravu, konkrétně výstup na tramvajové zastávce Důl Hlubina.
Letošní hvězdy
Letošní ročník má být, co se týká hudební nabídky nejbohatším. Za hlavní hvězdy jsou považováni především:
„Podchod u této zastávky se sice v současné době rekonstruuje, firma Kofola, která sídlí v areálu Dolní Vítkovice, nám ale vyšla velice vstříc a pomohla nám vyjednat, že podchod se během festivalu znovuotevře, takže návštěvníci půjdou na festival, tak jak jsou zvyklí,“ uvedl Kamil Rudolf.
To se týká i cesty na ubytování, na Love Camp, kde bude podchod provizorně zprůchodněn. „Stejně tak bude průchozí cesta do Love Village kolem řeky Ostravice, kde se také bourá most. Naši Love People budou chodit tak, jak jsou zvyklí se vším komfortem jako vždy. Na co chci ale upozornit, ať lidé nejezdí na zastávku, která je za Dolem Hlubina a která se jmenuje Dolní Vítkovice, tam není vstup pro návštěvníky, ale jen pro pracovníky festivalu a účinkující umělce,“ upřesnil Rudolf.
Kde je nejlepší parkování
Festival zveřejnil také seznam parkovišť v okolí, kde mohou lidé nechat svá auta. Nejblíže areálu jsou tato parkoviště:
- Hornbach – Vítkovice
- Černá louka
- OC Nová Karolina
- Kaufland v centru
Pořadatelé doporučují parkování v obchodním centru Nová Karolina. Kdo si stáhne aplikaci Nová Karolina a zaregistruje se v infocentru obchodního centra, má po celou dobu konání akce parkování zdarma.
Lepší světla i méně hluku v okolí
Festival se představí s novou vizualizací, která jeho návštěvníky spojí s vesmírem. „Letošní vizuál vychází z kruhového motivu, srdcem je láska, blízkost a objetí, desítky tisíc lidí se spojí v jeden celek, s rychlostí světla, lidi to vtáhne do prostoru bez hranic, společně poletíme dál,“ popsal Rudolf.
Novinky přináší i zvuková a světelná výbava akce. „Testujeme nová světla od našeho partnera a máme úplně nové basové reprobedny, co vůbec nehrají dozadu, takže ve městě bude větší klid a fanoušci si naopak užijí lepší poslech,“ uzavřel Rudolf.
Na Místecké padesátkou
Akce se dotkne i těch, kdo na ni nemíří. „Vzhledem k tomu, že areál festivalu je v blízkosti velmi frekventované komunikace v Místecké ulici, dojde v tomto úseku ke snížení rychlosti na 50 kilometrů v hodině, a to z důvodu zajištění bezpečnosti návštěvníků,“ uvedla policejní mluvčí Eva Michalíková.
Na průběh akce a bezpečnost na ní budou podle jejích slov každý den dohlížet desítky policistů. „Jak v místě konání festivalu, tak i v jeho blízkém okolí se budou pohybovat policejní hlídky, zejména z řad uniformované policie. Policisté budou také vybaveni dlouhými zbraněmi. Monitorujeme příjezdové trasy, dohlížíme na bezpečnost osob i majetku, veřejný pořádek a kontrolujeme dodržování pravidel silničního provozu,“ přiblížila Michalíková.
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7. července 2025