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Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní akce, která v úvodu zavedla přísnější bezpečnostní systém LoveID proti překupníkům, pokračuje až do soboty s dalšími hvězdami jako jsou Dimitri Vegas či Alesso.
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Příznivci taneční elektronické hudby se na akci hodně těší a dokážou se náležitě připravit. Festival se každoročně stává unikátní přehlídkou zajímavých kostýmů.
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Do industriálních Dolních Vítkovic si našli cestu také příznivci „Post a po“ subkultury. Umouněné kostýmy a zrezivělé automobily vytvořily netradiční doplněk zářivým barvám tanečních kostýmů přítomných návštěvníků. Speciální post-apokalyptická vesnice vznikla u plynojemu Gong.
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Vějíře v barvách duhy a bílá barva oblečení byly volbou této dvojice tanečnic na Beats for Love. Ostatně vějíře se staly častým doplňkem mnohých návštěvnic festivalu.
Autor: Jan Smekal, MAFRA
K vrcholům zahajovacího večera na akci byl set Calvina Harrise. „Dostat Calvina Harrise na Beats for Love byl běh na hodně dlouhou trať, proto jsem neskutečně šťastný, že jsem ho na našem pódiu viděl,“ popsal programový ředitel festivalu Jiří Ramík několikaleté vyjednávání se Skotem, který ovšem už řadu let žije v zámoří.
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Pořadatelé nachystali řadu novinek. Patří k nim i systém LoveID, bez kterého se do areálu nelze dostat. Každý, kdo si koupil lístek, si musel vytvořit i svůj LoveID účet. Cílem tohoto kroku bylo zastavit překupníky vstupenek. „Loni jsme zažili 102krát přeprodaný lístek, takže se 101 lidí nedostalo na festival a přišlo o peníze. S tím jsme chtěli zatočit. Speciálně vygenerovaný QR kód se u vstupu propojí s čipem v náramku a fotografií návštěvníka tak, aby nedošlo ke zneužití,“ vysvětlil ředitel akce Kamil Rudolf.
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Stejně jako loni je areál Beats for Love rozdělený do sfér: Love, Space a Industrial propojuje ulice Pulse. K vidění byla přehlídka planet sluneční soustavy, sci-fi show v kulisách připomínajících anglický Stonehenge, a v Industrial Sphere pod vysokými pecemi i řada prvků s ohněm a světlem. „Červené světlo na led obrazovkách mělo připomínat pulzování krve. Srdce máme ve znaku, takže se to nabízelo. Při dalších instalacích jsme se inspirovali filmy Duna nebo Mad Max. Úspěch měla i speciální post-apokalyptická vesnice s herci a umělci v kostýmech u plynojemu Gong,“ uvedl produkční festivalu Jakub Šenkeřík.
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Kromě Calvina Harrise vystoupili v Ostravě také britská ikona stylu drum&bass Dimension nebo německá ikona stylu trance Paul van Dyk. Největší festival elektronické taneční hudby ve střední Evropě v Ostravě pokračuje až do sobotního večera. K dalším účinkujícím patří například Američan Marshmello, jeden z nejpopulárnějších diskžokejů světa, Belgičan Dimitri Vegas, nebo jeho krajanka, mistryně techna Charlotte de Witte.
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Po dobu konání Beats for Love mohou lidé podpořit projekt Beats for Charity. Loni organizátoři společně s fanoušky vybrali skoro 800 tisíc korun, letos peníze poputují do Moravskoslezského kraje za malými Oliverem a Michaelem, kteří se od narození potýkají s vážným handicapem.
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Ve Velínu Koksovny v DOV Ostrava se konají Talking Beats Conference rozhovorů, panelů a přímých pohledů do světa hudebního průmyslu. Od 2. do 4. července se ve festivalovém areálu sejdou producenti, bookeři, manažeři i umělci.
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Podle předpovědi počasí by po zbytek festivalu měly být Dolní Vítkovice bez deště a s příjemnými teplotami.
Autor: Jan Smekal, MAFRA
Organizátoři také přímo na festivalu oznámili historicky první zimní edici Beats for Love Winter, která se uskuteční od 4. do 5. prosince 2026 na brněnském výstavišti s headlinerem Lost Frequencies
Autor: Jan Smekal, MAFRA