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OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

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  10:19
Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta... Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta... Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta... Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta... Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta... Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta... Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta... Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta... Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta... Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta... Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta... Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní akce, která v úvodu zavedla přísnější bezpečnostní systém LoveID proti překupníkům, pokračuje až do soboty s dalšími hvězdami jako jsou Dimitri Vegas či Alesso.

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OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy

Tisíce fanoušků v originálních kostýmech, pulzující industriální kulisy a ta...

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