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OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...
Montér nepodcenil ticho za dveřmi. Policie vyrazila dveře a ženě zachránila život
Duchapřítomný montér dveří zachránil v Ostravě-Přívoze život pětašedesátileté ženě, která zůstala po mozkové příhodě ležet bezmocně na zemi v kuchyni. Muž to oznámil na linku 158 a policisté do bytu...
Karviná stáhla odvolání a zamíří do druhé ligy. Kdo ji nahradí mezi elitou?
Den poté, co si vyslechla verdikt o vyloučení z první ligy, oznámila, že se proti němu odvolá. Teď fotbalová Karviná mění názor. Trest Etické komise FAČR přijala a bude v příští sezoně hrát druhou...
Agresor bodal policistu, druhý ho zastřelil. Zákrok v pořádku, uzavřela inspekce
Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) odložila případ loňské střelby v Českém Těšíně, při které policista zastřelil agresivního muže útočícího nožem. Podle vyšetřovatelů byl zákrok hlídky...
Rozpoznávání obličejů i méně hluku v okolí. Beats for Love hlásí novinky a tipy
Identifikace návštěvníků pomocí obličeje je horkou novinkou letošního ročníku Beats For Love. Organizátoři festivalu, který začne ve středu 1. července, k tomuto kroku přistoupili kvůli podvodnému...
Do Krnova se vracejí vymizelé druhy motýlů. V oblasti se neobjevily desítky let
Řadu let ani jeden, letos desítky jedinců. Ochránci přírody v krnovské Chomýži zaznamenali běláska ovocného. Několik jedinců se zabydlelo i na blízkém Kabátově kopci, kde mapování motýlů přineslo...
Znečištění na Ostravsku už není tolik dílem průmyslu. Mimo jiné se „dováží“ z Polska
Na Ostravsku poprvé provedli identifikaci zdrojů znečišťování ovzduší pro různé typy obydlených lokalit. Meteorologové z ČHMÚ ve spolupráci se Zdravotním ústavem sledovali zdroje znečištění ovzduší....
Archeopark Chotěbuz slaví 20 let a zve na víkendový Archeofest plný Keltů a řemesel
Archeopark Chotěbuz-Podobora slaví o víkendu 4. a 5. července dvacáté výročí velkou akcí. Archeofest návštěvníkům nabídne setkání s pračlověkem, Kelty i Slovany. Program láká rodiny s dětmi na ukázky...
Pekelný den v Bartošovicích. Mláďata ptáků kvůli horku padala z hnízd
Záchranná stanice živočichů v Bartošovicích zažila kvůli extrémním vedrům nejnáročnější dny v historii: během minulého pondělí přijala rekordních 82 pacientů. Ošetřovatelé zachraňovali dehydrovaná a...
Minuty by nedostal, a tak se řízný bek Jank stěhuje. Z Třince zamířil do Popradu
Po dvou letech se český hokejový obránce Bohumil Jank definitivně loučí s extraligovým Třincem a bude hrát na Slovensku za Poprad. V novém působišti podepsal dvouletý kontrakt.
Obří průmyslová zóna v Dolní Lutyni počítá s kácením lesů i likvidací šesti řopíků
Příprava strategické průmyslové zóny pro plánovanou gigafactory v Dolní Lutyni postupuje. Veřejnost má necelý měsíc na podání připomínek k vlivu stavby na životní prostředí EIA. Projekt na 371...
OBRAZEM: Festival Beats for Love začal rekordem, návštěvníci oblékli divoké kostýmy
Dvanáctý ročník festivalu Beats for Love v ostravských Dolních Vítkovicích odstartoval ve středu 1. července rekordním počtem návštěvníků. Hlavním tahákem bylo vystoupení Calvina Harrise. Čtyřdenní...
Lidé mohou hlasovat pro počiny památkářů. Od objevu zaniklé vsi po slavnou vilu
Vedení ostravské pobočky Národního památkového ústavu oznámilo tři nominace do celostátní soutěže Památky děkují. O ceně veřejnosti za nejlepší počin památkové péče minulého roku rozhodnou zájemci...
Za Hyským míří i Boháč. Plzeň si v Karviné ukázala na nadějného záložníka
Sebastian Boháč přestoupil z fotbalové Karviné do plzeňské Viktorie. Třiadvacetiletý záložník podepsal v novém působišti tříletou smlouvu. Oba kluby o tom informovaly na svých webech.
Kvůli horku kolabovaly stovky lidí. Záchranáři si sáhli na dno svých sil
Rekordních více než pět set událostí, tedy nárůst o 39 % oproti dlouhodobému průměru, zaměstnalo v pondělí krajské zdravotní záchranáře. Posádky vyjížděly k téměř 120 pacientům s kolapsovým stavem,...
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Senzace v Beskydech. Vědci tam našli nejstarší buk Česka, je mu bezmála 500 let
Unikátní objev hlásí vědci Výzkumného ústavu pro krajinu. Odborný tým Modrá kočka našel v CHKO Beskydy dosud nejstarší známý buk v České republice. Padlo tím prvenství buku rostoucího na Mostecku,...
Kopřivnice prodala pozemky za 47 milionů, developer postaví novou čtvrť s byty
Kopřivnická radnice prodala pozemky za 47 milionů korun společnosti JTA Exclusive, která v ulici Obránců míru vybuduje novou obytnou čtvrť se sedmi bytovými domy a 141 byty. Projekt, zahrnující také...