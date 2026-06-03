„Neuvěřitelné spojení dravé elektroniky a chytlavého popu můžeme čekat od amerického DJ s ikonickou maskou Marshmello. Velkou show přiveze legendární DJ Dimitri Vegas. Přijede švédský sympaťák a megastar Alesso, jehož hity rezonují v rádiích po celém světě, aktuálně nejúspěšnější DJka planety Charlotte de Witte uzavře letošní ročník, takže Love stage bude pulzovat až do posledního beatu,“ jmenoval Ramík hvězdy.
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Beats for Love 2026: kdy a kde se koná, kdo vystoupí a kolik stojí vstupenky
Celkový počet účinkujících by se měl vyšplhat až na 550, z toho 180 jich bude ze zahraničí. Za dvanáct let historie přehlídky tak letošní programová nabídka bude nejbohatší. Během čtyřdenní tanečně-hudební akce zazní nejen exkluzivní sety, jsou připraveny světové premiéry i nečekaná umělecká spojení.
„Letos nás čeká například česká premiéra nové audiovizuální show drum and bass hvězdy Andromedik, speciální světová premiéra B2B vystoupení britských ikon bass music Katy B & Miss Dynamite a další zajímavosti, které jen tak jinde nezažijete,“ dodal programový ředitel.
„Festival Beats for Love za dobu svého konání dosáhl mezinárodního významu. Jsem přesvědčen, že právě kulisy Dolních Vítkovic podtrhují specifickou festivalovou atmosféru a jsou ideální pro formát, který organizátoři zvolili a který nám umožňuje mladé generaci ukázat Ostravu v novém, příznivém světle,“ uvedl ostravský primátor Jan Dohnal.
„Hrají u nás jen ti nejlepší z nejlepších, doopravdy top-class interpreti, a bude proto těžké vybrat si, čí show v line-upu vynechat,“ poznamenal Kamil Rudolf, zakladatel a ředitel festivalu. Jako každoročně Beats for Love představí řadu zajímavostí a novinek, třeba i z technologické oblasti nebo designu, neopomíjí ani sérii debat Talking Beats o hudebních fenoménech současnosti.