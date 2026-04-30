Frýdecká bazilika se opět otvírá, návštěvníky pustí i do krypty s mumiemi

„Dá se říct, že v kostele se opravovalo téměř všechno,“ popsal rozsah oprav Miroslav Přikryl, vedoucí odboru dotačních projektů a církevní turistiky ostravsko-opavského biskupství. „Elektřina, nové osvětlení, kompletně se restaurovaly ochozy, na kterých se našly původní barvy, mramorování a zlacení,“ vyjmenoval.
Dosud se do krypty mohli lidé podívat jen mimořádně, například při Noci kostelů. Od května bude otevřena pro návštěvníky pravidelně.
„Krypta pod bazilikou bude nově přístupná v běžném provozu. Kostel bude otevřený od úterý do neděle každý den, budou tady průvodci,“ vysvětlil Přikryl.
V kryptě jsou uložena těla členů šlechtické rodiny Pražmů, kterým patřilo frýdecké panství, místních duchovních a také poutníků z Tovačova, kteří v roce 1750 utonuli při náhle povodni v řece Ostravici. Jejich těla byla vlivem příhodných podmínek panujících v kryptě částečně mumifikována a návštěvníci si je mohou prohlédnout podobně jako známější obdobné „mumie“ v kapucínské hrobce v Brně.
Nově tam vznikla také drobná expozice, která má podle biskupství podtrhnout meditativní rozměr místa.
Program k otevření baziliky
Bazilika bude ve dnech od 1. do 3. května mimořádně otevřena od 9. 30 do 21.30.
Páteční slavnostní bohoslužbu v 10. 30 bude celebrovat apoštolský nuncius v Česku, arcibiskup Jude Thaddeus Okolo. Odpolední program nabídne mimo jiné prohlídky baziliky s architektem Markem Štěpánem a historikem Davidem Pindurem.
V pátek bude vstup do krypty možný jen po předchozí rezervaci, v dalších dnech už bez přihlášení. Večerní videomapping uvnitř baziliky farnost nabídne od pátku do neděle vždy od 20.30.
Od května bude poutní místo přístupné vždy od úterý do neděle v rámci projektu Otevřené chrámy. Vstup do kostela bude zdarma, prohlídka krypty bude mírně zpoplatněná.
Také samotná krypta prošla při opravě výraznou proměnou. „Byla odstraněna betonová podlaha z minulého století a kovové rámy se skly,“ uvedl Přikryl. „Beton jsme nahradili tradiční slezskou valounovou dlažbou, vše bylo doplněno nerezovými prvky podle návrhu architekta Marka Štěpána.“ V kryptě vznikl také nový sarkofág rodu Pražmů a byly očištěny a konzervovány ostatky zesnulých, kteří jsou v ní pohřbeni.
Opravou prošly i další části chrámu. Obnovy se dočkal například oltář v kapli svatého Kříže, která byla dříve nepřístupná. „Nacházela se v poměrně špatném stavu, bylo tam předtím takové skladiště. Teď bude také nově zpřístupněna,“ doplnil zástupce diecéze. Opravovaly se rovněž varhany, u nichž bylo potřeba vyřešit například nedostatek vzduchu v píšťalách.
Náklady na obnovu baziliky dosáhly 46 milionů korun. Největší část, 32,2 milionu korun, pokryje dotace z evropského programu IROP. Moravskoslezský kraj přidal 5,6 milionu korun, město Frýdek-Místek čtyři miliony. Na místní farnost připadá 4,2 milionu korun.
Přestože se bazilika v pátek otevře, oprava pro farnost z finančního pohledu ještě nekončí. „Zatím se nám podařilo ve sbírce získat 1,1 milionu korun a veřejná sbírka pokračuje do 30. června,“ uvedl místní farář František Boldy.
Do potřebné částky tak podle zveřejněných údajů chybí ještě asi 3,1 milionu korun.