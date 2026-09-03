Povodní zničený bazén v Krnově je v provozu, podpírají jej ocelové sloupy

Na nosných sloupech podpěrné konstrukce bazénové vany statik před rokem objevil trhliny a bazén musel zavřít.
„Problémy odstranilo podepření ocelovými stojkami v místech nejvíce poškozených a namáhaných sloupů,“ popsala mluvčí krnovské radnice Dita Círová opravy za 2,3 milionu korun bez DPH .
I teď sportoviště zůstává pod neustálou kontrolou. „Po ukončení prací došlo k napuštění bazénové vany a statickému posouzení v plné zátěži. Odborníci konstatovali, že bazén je možné dočasně provozovat bez omezení. Zároveň ale bude nutné pravidelně kontrolovat stav železobetonových prvků,“ upřesnila vedoucí odboru investic krnovské radnice Klára Hazuchová.
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Krnov postaví nový krytý bazén. Stávající lázně trápí kvůli stáří i povodni statika
Následovat bude další obnova. Nejpoškozenější prvky stavbaři opraví příští rok opět mimo sezonu, ty méně závažné postupně v roce 2028.
Uvnitř městských lázní lidé najdou i vylepšení. „Opravili jsme další část odpočinkové zóny v bazénové hale, kromě jiného poškozené zdi v šatnách. Také jsme prostory vymalovali,“ řekla Alžběta Nykodymová z technických služeb.
Dělníci ještě opravují venkovní schodiště, kde se po povodni objevily trhliny kvůli poklesu základů, a příjezdovou cestu.
Bazén je k dispozici i školám, oddílům a vodním záchranářům. Uplynulý rok jim dojíždění do Bruntálu, Břidličné a Ostravy hradilo město. „Oddíly získaly formou dotace celkem 1 176 480 korun, školy a středisko volného času kompenzace v souhrnné výši 224 tisíc korun,“ vyčíslila mluvčí Círová.
„Opravili jsme další část odpočinkové zóny v bazénové hale. Také jsme prostory vymalovali.“ Alžběta Nykodymová, tech. služby