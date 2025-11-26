Symbol naivity 90. let. Ostrava bourá hobbymarket, nahradí ho justiční areál

Autor: ,
  15:53
Dělníci v centru Ostravy bourají budovu někdejšího hobbymarketu Bauhaus. Demolice by měla být hotová do konce ledna, navazující terénní úpravy by měly být dokončeny nejpozději v závěru února. K tomuto objektu se váže několik příběhů z nedávné minulosti města.
Demolice bývalého hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Místo něj má vzniknout...

Demolice bývalého hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Místo něj má vzniknout justiční areál. (25. listopadu 2025) | foto: ČTK

Demolice bývalého hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Místo něj má vzniknout...
Demolice bývalého hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Místo něj má vzniknout...
Demolice bývalého hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Místo něj má vzniknout...
Demolice bývalého hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Místo něj má vzniknout...
15 fotografií

Za demolici město zaplatí necelých deset milionů korun bez DPH. Na místě by v budoucnu mohl vzniknout justiční areál.

Ostravští zastupitelé letos v červnu schválili záměr směny pozemků, která má umožnit výstavbu justičního areálu. Stát by získal pozemky po hobbymarketu a město pozemky s budovou Okresního soudu Ostrava, kterou by v budoucnu mohla využít například porubská radnice.

„Než se začalo bourat, dělaly se přípravné práce jako například přeložka veřejného osvětlení nebo změna napojení parkovacího systému,“ uvedl náměstek primátora Břetislav Riger.

Podle něj by stavba justičního paláce byla pro Ostravu významnou investicí. „Určitě by to byl i hodnotný dům. Demolicí hobbymarketu mizí symbol naivity 90. let, protože to je dům, který nikdy neměl v centru Ostravy stát,“ míní Riger.

Problém s opravou jatek i petice za zachování

V roce 1994 městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz prodal pozemky o rozloze dvou hektarů společnosti Bauhaus za více než 38 milionů korun. Jejich součástí byl i objekt někdejších jatek, v jehož těsné blízkosti společnost postavila hobbymarket.

Jatka, která se Bauhaus zavázal opravit, ale poté toto zpochybňoval, mnoho let chátrala. Prodejna rovněž přestala fungovat. Město se dlouho snažilo získat jatka zpět, nakonec za ně i s bývalou prodejnou Bauhausu zaplatilo 80 milionů korun.

Zrekonstruovaná jatka jsou od roku 2022 sídlem městská galerie současného umění Plato, která své aktivity provozovala i v objektu po hobbymarketu.

Proti zbourání objektu jakožto velkoprostorovému místo pro setkávání a konání různých projektů se postavila část místních. Vznikla dokonce petice podepsaná několika tisíci lidí. Zplanýrování však „jen“ oddálili.

Opuštěné nákupní centrum proměnili v galerii, její zavření odmítají tisíce lidí

Město nakonec rozhodlo také o demolici hobbymarketu a v budoucnu by místě něj mohl vzniknout justiční areál. S jeho výstavbou se podle dřívějších informací počítalo do roku 2030.

Do justičního areálu se po jeho dokončení přemístí například zaměstnanci Okresního soudu Ostrava, Okresního státního zastupitelství Ostrava, střediska Probační a mediační služby Ostrava i Krajského státního zastupitelství Ostrava. Celkově by šlo o téměř 500 lidí.

Město pro justiční areál původně vyčlenilo pozemek o rozloze šest tisíc metrů čtverečních v blízkosti sadu Boženy Němcové. Ukázalo se ale, že není pro záměr úplně vhodný, například kvůli dopravě.

Objekt bývalého hobbymarketu stojí v Janáčkově ulici vedle historických jatek v centru Ostravy.

Objekt bývalého hobbymarketu stojí v Janáčkově ulici vedle historických jatek v centru Ostravy.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Kamion na sjezdu ze silnice I/68 narazil do protihlukové stěny. Padající kusy...

Dálnice D48 na Frýdecko-Místecku byla zhruba pět hodin neprůjezdná po dopolední nehodě, při které kamion po smyku na dálničním sjezdu narazil do protihlukové stěny a ta se zřítila na dálnici. O...

Ultras Baníku rasisticky uráželi romské děti z Mongaguá, pomohli těžkooděnci

Fotbalová mládež z Mongaguá Ostrava při cestě na turnaj do Děčína nazvaný...

Návrat romských dětí z ostravského a jihlavského fotbalového klubu Mongaguá z turnaje v Děčíně se změnil v horor. Rasisticky je měli v Praze na hlavním vlakovém nádraží urážet někteří z ultras Baníku...

V Opavě se jezdí přes nový most, má odolat stoleté vodě. Starý zničily povodně

Slavnostní otevření mostu v Ratibořské ulici v Opavě. Původní most v centru...

Silničáři slavnostně v neděli odpoledne uvedli do provozu nový most přes řeku Opavu na frekventované tepně města v Ratibořské ulici. Ten starý zničily loňské zářijové povodně. „Pro Opavu je to...

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

Vítkovice uštědřily Třinci pátou porážku v řadě, Plzeň nadělovala. Vyhrály i Pardubice

Vitkovický tým se raduje z gólu rivalům z Třince.

Čtvrteční večer vyplnily tři předehrávky 24. kola hokejové extraligy. Ve všech případech se z vítězství radoval domácí tým. Ačkoliv poslední Litvínov šel na ledě Plzně do vedení, nakonec odjíždí s...

Symbol naivity 90. let. Ostrava bourá hobbymarket, nahradí ho justiční areál

Demolice bývalého hobbymarketu Bauhaus v centru Ostravy. Místo něj má vzniknout...

Dělníci v centru Ostravy bourají budovu někdejšího hobbymarketu Bauhaus. Demolice by měla být hotová do konce ledna, navazující terénní úpravy by měly být dokončeny nejpozději v závěru února. K...

26. listopadu 2025  15:53

Černá kostka podle Černohouse. Symbol proměny Ostravska má vizuální styl

Vítězný návrh vizuální identity digitálního centra a moravskoslezské vědecké...

Vizuální identitu Černé kostky – Centra digitalizace, vědy a inovací, které za 2,6 miliardy korun vzniká v Ostravě, navrhl český typograf a designér Roman Černohous. Do soutěže se přihlásila desítka...

26. listopadu 2025  13:20

Beats for Love bijí o sto šest. Do Ostravy v červenci dorazí hvězdný DJ Calvin Harris

Skotský DJ a producent Calvin Harris.

Přípravy ostravského festivalu elektronické taneční hudby Beats for Love jedou na plné obrátky. Organizátoři již dříve avizovali účast velkých jmen jako Marshmello, Paul van Dyk, Dimitri Vegas & Like...

26. listopadu 2025  11:39

Opava po otevření nového mostu ladí provoz. Pomůže si i sčítáním dopravy

Slavnostní otevření mostu v Ratibořské ulici v Opavě. Původní most v centru...

Po otevření nového mostu v Ratibořské ulici musí Opava doladit řízení provozu v celé lokalitě. Pomůže tomu cílené ruční sčítání dopravy, které ukáže, v jakém počtu a složení se auta do nejbližšího...

26. listopadu 2025  6:06

Firma chce zpracovávat dvanáctkrát víc odpadu. Kraj to schválil, Vratimov se brání

ilustrační snímek

Vedení města Vratimova u Ostravy se odvolalo proti rozhodnutí krajského úřadu týkajícího se rozšíření kapacity recyklačního dvora firmy Rekultivace-Recyklace ve vratimovské průmyslové zóně. Firma tam...

25. listopadu 2025  16:34

Domky nedáme. Obyvatelé Bedřišky vyzvali k dalšímu jednání o osudu kolonie

Aktivisté na jednom z finských domků v bývalé hornické kolonii Bedřiška v...

Lidé z někdejší hornické kolonie Bedřiška v ostravské městské části Mariánské Hory a Hulváky znovu vyzvali město a obvod k jednání o dalším osudu lokality, kde žijí. Chtějí zabránit bourání tamních...

25. listopadu 2025  14:12,  aktualizováno  15:32

Bez stejných podmínek pro všechny nepřežijeme, žádají oceláři levnější elektřinu

"Proč industriální fotografie? Asi proto, že žiji ve městě, kterému dominují...

Ani několik týdnů po oznámení německé vlády, že se po Novém roce chystá výrazně snížit ceny elektřiny pro energeticky náročné podniky, se na české straně neděje prakticky nic. Zástupci vlády v demisi...

25. listopadu 2025  11:36

Mrazivá zpověď z vlaku: Byli to fanoušci ďábla. Na Baník se Romové bojí

Jaroslav Horvath, zakladatel fotbalové Mongaguá Ostrava, se svými svěřenci.

Když trenér malých romských fotbalistů z ostravského klubu Mongaguá líčí jejich cestu vlakem spolu s rowdies Baníku, mrazí z toho. Jejich rasistické urážky a hyenismus přišel zrovna v době, kdy se...

25. listopadu 2025  8:29

Nad superdávkou mnoho lidí v kraji tápe, půlka žádost ještě ani nepodala

ilustrační snímek

Už téměř dva měsíce si mohou lidé žádat o takzvanou superdávku, která od jara následujícího roku nahradí dosavadní čtyři sociální dávky – příspěvek na bydlení, přídavek na dítě, příspěvek na živobytí...

25. listopadu 2025  6:57

Kamion narazil do protihlukové zdi, skla padala na auta jedoucí po dálnici

Kamion na sjezdu ze silnice I/68 narazil do protihlukové stěny. Padající kusy...

Dálnice D48 na Frýdecko-Místecku byla zhruba pět hodin neprůjezdná po dopolední nehodě, při které kamion po smyku na dálničním sjezdu narazil do protihlukové stěny a ta se zřítila na dálnici. O...

24. listopadu 2025  11:36,  aktualizováno  19:10

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Podvod se zájezdy u soudu. Klienti zaplatili, na dovolenou ale nikdy neodjeli

ilustrační snímek

Krajský soud v Ostravě začal v pondělí projednávat případ údajně podvodné cestovní agentury Ambiera. Obžalovaná Renata Jelínková podle státní zástupkyně podvedla osm desítek klientů. Nabízela jim...

24. listopadu 2025  16:24

Zůstaneme, dokud bude hrozit demolice, ujišťuje aktivistka z ostravské Bedřišky

Šestý den protestu v ostravských Mariánských Horách v osadě Bedřiška, kde...

Odboj obyvatel osady Bedřiška v Ostravě proti dokončení vlny demolicí tamních domků pokračuje. Na střeše jednoho z finských domů se bez ohledu na zimu, mráz a sníh střídají už od 13. listopadu...

24. listopadu 2025  13:09

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.