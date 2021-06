Pomlouvají nás lumpové placení Číňany, hájí se šéf baterkárny v Horní Suché

Vysoká nemocnost, která mezi zaměstnanci dosahovala až dvaceti procenty, výpadky subdodávek, to jsou některé z problémů, s nimiž se kvůli koronavirové pandemii musí vyrovnávat loni otevřená továrna v Horní Suché. Spolumajitel sledované baterkárny Radomír Prus v rozhovoru vysvětluje, proč se proti původním plánům výroba rozjíždí pomaleji.

Loni jste spustili továrnu v Horní Suché. Slibovali jste zaměstnání 200 lidí a třímiliardový obrat v roce 2021. Daří se to plnit?

Dvě stě zaměstnanců už tady ve třech halách pracuje. Co se týče obratu, první tržby nám už chodí, ale určitě to letos nebudou tři miliardy. V tom nás covid stejně jako ostatní zdržel. K těm miliardám se dostaneme až příští rok. Ale i letošek bude zajímavý. Provozně budeme zřejmě ziskoví. Na podzim zvýšíme kapacity díky nové lince, ale nyní to odhadnout nemohu. Stále se nedá říct, co všechno ještě covid může napáchat.

Jak se covid projevil na rozjezdu továrny?

Ve všem. Jako zázrakem jsme se rozjeli, pak jsme vsadili spíše na postupné promořování. Měli jsme dohodu se zaměstnanci, nakoupili jsme testy, vitamíny. Kdo chtěl, měl k dispozici roušky a respirátory, ale dokud jejich nošení nenakázal stát, nebylo u nás povinné.

Proč?

Sám toho nejsem velkým příznivcem. Jsem po dvou zápalech plic a po nějaké chvíli s respirátorem se mi už špatně dýchá, po hodině omdlévám. Měli jsme s lidmi dohodu, že komu je špatně, zůstane doma, my mu pošleme testy a dál se uvidí. Postupně se nám promořilo osmdesát procent zaměstnanců, v průměru jsme měli nemocnost okolo deseti procent, v březnu dvacet. Ale pořád jsme jeli.

O kolik se vaše plány zpomalily? Velká firemní hala je zaplněna jen přibližně z třetiny, kde stavíte linku, kterou chcete uvést do provozu na podzim.

Máme v Horní Suché tři haly. V jedné je výroba nanomateriálů, v další sklady a ve třetí máme menší linku. Naše plány covid každopádně zbrzdil. Linka ve velké hale už měla fungovat. Chtěli jsme ji spustit na přelomu roku, ale nastal úplný kolaps subdodávek. Šlo hlavně o komunikační a zásobovací problémy. Některé věci se musí vyřídit osobně, ať jde o konstruktéry, nebo jiné profese. Další velký problém byl s dodavateli. Hodně bereme komponenty z Německa a Itálie, doprava byla v háji. I jinak seriózní dodavatelé dnes nedokážou říct, kdy nám některé komponenty dodají.

To stále trvá?

Bohužel se to nemění. Měsíc zpoždění se dnes už ani nebere jako zdržení. A ceny surovin se i zdvojnásobily. My sice máme zásoby pro výrobu baterií do konce roku, takže tam nás to aktuálně až tak nepálí, ale ten trend tady je.

Nedávno jste se chlubil, jak vám roste cena akcií. Ony se někde obchodují?

Obchodují. Máme hodnotu akcií sto deset tisíc korun za kus. Nedávno dokončil holandský fond Stichting Clean Future Dividend Fund, který u nás nově investuje, ocenění naší firmy. Oni si poslali své odhadce, kteří jsou autorizováni na holandské burze a ti ten odhad udělali. Spočítali ohodnocení přes pět tisíc euro.

Jaké nabízíte investorům zhodnocení? A za jakou dobu?

Ti, co jsou v tom už tři roky, mají šest procent, ti, co vstoupili jako poslední, mají logicky nejvyšší – dvacet procent. Ale ti první mají samozřejmě větší výnos.

Továrnu stavíte s pomocí investorů. Nejsou nervózní, když vidí takové problémy?

Nemáme investory přímo ve firmě, investují pomocí fondu. Jedním investorem jsem já a moji společníci, další sdružuje fond Battery Unite. Ten má svého člena v dozorčí radě, takže má přehled o tom, co se ve firmě děje, a informuje další. A každý kvartál jim dění ve firmě ukazujeme.

Ptám se na to proto, že se v minulých týdnech objevilo několik článků a videí na téma, že ve firmě nefunguje vše, jak by mělo.

Za tím jsou lumpové placení Číňany. Nic z toho není pravda.

Ale byly tam otázky, které by mě jako investora zajímaly.

Mě se může ptát kdokoli na cokoli, pokud bude respektovat meze slušnosti. Ne, že někdo někam pošle tři otázky stylem, že mu máme málem poslat faktury a interní informace. A vím, že to jsou pořád stejní lidé.

Nejsou jediní, kdo se takto ptá. Zmiňovali například integrované povolení, které má firma vydané na výrobu výrobních linek. Výroba baterií je ale přece něco úplně jiného.

To je nepřesné. Nic neporušujeme. Projekty haly vznikaly tak, že jsme plánovali, že tady budeme vyrábět linky pro Čínu. Oni měli vložit padesát milionů eur. My jsme tady měli linky vyrobit a otestovat. Nakonec to nedopadlo a rozešli jsme se. Což je dobře. Baterie vyrábíme sami.

Proč jste tedy to integrované povolení nezměnili?

Máme čas. My v této chvíli nic neporušujeme. Máme stavební povolení...

... Integrované povolení přece není o stavbě, to je o výrobě.

A my teď vyrábíme linky. A ty linky máme ve zkušebním provozu. A ten může trvat pět let.

Ale vy jste chtěli vyrábět linky, které byste někam prodávali, teď vyrábíte jen jednu linku pro sebe.

Ano. Na té budeme vyrábět baterie. A integrované povolení můžeme v běhu změnit. Až linky dostavíme a zprovozníme, uděláme změnu užívání. Což už je v běhu.

Proč to neuděláte hned?

To je proces, to nejde tak rychle.

A nemůžete za to být pokutováni krajem? Nemůže to ohrozit výrobu?

Nemůže, vše je v pořádku. Nemyslím si, že by kraj tady zasahoval. Nemá důvod, vše je v souladu se zákonem. A když na to přijde, můžeme klidně zůstat u výroby linek a prodávat je do Číny.

Výroba výrobních linek „z plechu“ a výroba baterií, kde se používají i jiné chemické látky, jsou ale úplně rozdílné výroby.

Ale to je to samé. My tady máme povolení na zkoušení výrobních linek. Pak změníme zkušební provoz na stálý. My zákon neporušujeme.

V tom vám musím oponovat, porušujete. Je tady minimálně jedna věc. Vaše společnost HE3DA nezveřejňuje účetní závěrky. Poslední zveřejnila za rok 2017.

Tak to nevím, na to se budu muset zeptat. Ale naši účetní jsou velice upjatí, divil bych se, že by jim něco uteklo. Zeptám se na to. U společnosti Magna Energy Storage jsme závěrku za rok 2019 zveřejnili. Až přijde čas, zveřejníme i tu za rok 2020. Ale asi to změníme úplně.

Jak a proč?

Nevím, proč bychom měli zveřejňovat, jak se nám daří. Aby každý věděl, kolik máme na účtu a podobně. Já se už s vydíráním setkal a nevím, proč bych měl takovým lidem ještě pomáhat. Takže vše pro nás důležité označíme jako obchodní tajemství a nebudeme to zveřejňovat vůbec. Dělá to tak už hodně firem.

V účetní závěrce nemusíte zveřejňovat, kolik máte na účtu.

Dal jsem zadání, když to bude legální, nedávat informace široké veřejnosti. Finančnímu úřadu samozřejmě ano, tam je to jasné, ale nevím, proč by měl každý vědět, jak se nám dařilo. My Češi zveřejňujeme zbytečně moc informací.

Ale jako investora by mě zajímalo, jak se vám vede.

Jako investor budete samozřejmě mít přístup k informacím na úplně jiné úrovni. Ale proč by to mělo zajímat úplně cizí lidi?

Máte nějaké důkazy, když říkáte, že novináře, kteří o vás zveřejňovali informace, které vám nelichotily, platí Číňané?

Ano.

Jaké?

My jsme strategická firma, komunikujeme se státními úřady i s některými složkami.

S jakými složkami?

O tom nemohu hovořit.

Státní úřady ani další složky vám přece nemohou říkat nějaká svá interní zjištění.

Na to nemohu odpovídat. Když říkám, že vím, tak vím a mám na to důkazy.

Důvěře investorů ale nemusí pomoci ani fakt, že jste byl na jaře zatím nepravomocně odsouzen k dvoumilionové pokutě za pokus uplácení a další soud kvůli zneužití dotací vás čeká.

Já mám čistý trestní rejstřík. Nikdo mě nikdy pravomocně neodsoudil, nedostal jsem žádnou pokutu. Vždy jsem uspěl. A ty soudy, co běží, také doufám vyhraju. Existuje presumpce neviny a tu je třeba respektovat.

U baterií vám vaši kritici vytýkali, že nejsou tak špičkové, jak říkáte, že například jejich výkonnost na kilogram výrazně zaostává za jinými lithiovými bateriemi.

To jsou nesmysly. Na ČVUT naše baterie měřili, máme na to certifikát. Jan Procházka (autor patentu baterií – pozn. red.) je celosvětově uznávaný vědec. Je urážlivé, že ho kritizují lidé, kteří mu nesahají ani po kotníky.

Říkal to člověk, který na ČVUT pracuje. Tvrdí, že zatímco u jiných lithiových baterií je výkon 200 až 300 kilowatthodin (kWh) na kilogram, u vašich to je jen okolo osmdesáti.

On pracuje v jiném oboru, nerozumí tomu, míchá hrušky s jablky. Ten výkon mají ty baterie možná v několika prvních cyklech, pak to rychle klesá, někde na 150 kWh. Naše mají okolo stovky kWh, a to stále. Ve výsledku to vyjde skoro nastejno. To jsou výsledky našich měření. A rozměrově vycházejí naše baterie ještě lépe, konkurence musí své baterie ještě chladit. Třeba systém v automobilech Tesla a naše baterie vyjdou váhově při stejném výkonu zhruba nastejno.

Ale to říkáte vy.

To říkají výsledky našich měření.

O kterých ale vaši odpůrci tvrdí, že neprošly nezávislými akreditovanými zkušebnami.

Ale prošly. Oni tomu nerozumějí. TÜV SÜD, Intertek v USA, ČVUT, Krakovská univerzita, Akademie věd a další. To je málo? A hlavně je tady obrovská poptávka po našich bateriích.

Tak proč nemáte postavené linky na jejich výrobu, když máte takovou poptávku?

Protože to nejsou rohlíky. Takovou výrobu nejde rozjet tak rychle. Než se vyvine správná technologie, to trvá roky. Současné baterie se vyvíjely třicet let, po nás to chtějí za tři roky.

Vámi využívaný patent je někdy z roku 2009, jestli si dobře pamatuji, to je přes deset let.

Ale to byl jen začátek. Já jsem do projektu vstoupil v roce 2013. A to byla baterie jen v zárodku, byla velká, jako knoflík.