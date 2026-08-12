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V Ostravě začalo fungovat obří bateriové úložiště, trojnásobně překoná zdroj ČEZ

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  15:40
Společnost TGA Central ze skupiny TGA Holding vybudovala v ostravských Kunčicích jedno z největších bateriových úložišť v Česku s investicí přesahující 600 milionů korun. Zařízení sestávající z jedenácti obřích kontejnerů nabízí výkon 12,5 megawattu a kapacitu 33 megawatthodin, což z něj činí trojnásobně větší zdroj, než jaký dosud v Ostravě provozoval ČEZ.

Hradbu pevnosti z obřích kostek lega připomíná vstup do nového bateriového úložiště společnosti TGA Central. Firma z krnovské skupiny TGA Holding jej vybudovala v ostravských Kunčicích.

Úložiště o výkonu 12,5 megawattu a kapacitě 33 megawatthodin tvoří jedenáct kontejnerů, každý s výkonem zhruba 1,2 megawattu a kapacitou okolo tří megawatthodin. Baterie jsou chlazené kapalinou a vybavené samozhášecím systémem.

Jejich úkolem je posloužit ke stabilizaci elektrizační soustavy, vykrývání výkyvů mezi výrobou a spotřebou, ale i k poskytování služeb výkonové rovnováhy.

Areál nového bateriového úložiště společnosti TGA Central v ostravských Kunčicích. Celkem 11 velkokapacitních kontejnerů nabízí výkon 12,5 megawattu a kapacitu 33 megawatthodin. (10. srpen 2026)
Areál nového bateriového úložiště společnosti TGA Central v ostravských Kunčicích. Celkem 11 velkokapacitních kontejnerů nabízí výkon 12,5 megawattu a kapacitu 33 megawatthodin. Na snímku majitel TGA Holding Georgios Tavandzis(. 10. srpen 2026)
Areál nového bateriového úložiště společnosti TGA Central v ostravských Kunčicích. Celkem 11 velkokapacitních kontejnerů nabízí výkon 12,5 megawattu a kapacitu 33 megawatthodin. Na snímku majitel TGA Holding Georgios Tavandzis(. 10. srpen 2026)
Areál nového bateriového úložiště společnosti TGA Central v ostravských Kunčicích. Celkem 11 velkokapacitních kontejnerů nabízí výkon 12,5 megawattu a kapacitu 33 megawatthodin. (10. srpen 2026)
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Nové kunčické zařízení má sloužit především k udržování stability elektrizační soustavy a vykrývání rozdílů mezi výrobou a spotřebou elektřiny.

„Jednoduše řečeno ukládáme energii ve chvíli, kdy je jí v síti přebytek, tedy kdy je výroba vyšší než spotřeba. A například ve večerních hodinách ji naopak dodáváme do sítě, když je výroba nižší než spotřeba,“ vysvětlil jednatel TGA Central Robin Peška s tím, že baterie mohou být využívány také pro služby výkonové rovnováhy.

Vítkovické zařízení

V Ostravě nejde o první velkou baterii. Od roku 2024 provozuje ČEZ ve Vítkovicích úložiště o výkonu 10 megawattů a kapacitě necelých 10 megawatthodin. Kunčické zařízení tak má přibližně trojnásobnou kapacitu.

K dalším velkým projektům v Česku patří například hybridní zdroj ve Vraňanech na Mělnicku, jehož bateriová část má výkon 20 megawattů a kapacitu 22 megawatthodin.

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„Ostrava je pro náš holding srdeční záležitost, tady jsme začínali,“ konstatoval majitel TGA Holding Georgios Tavandzis. „Investice do celého bateriového bloku dosáhla šesti set milionů korun. “

Firma totiž už jedno úložiště v Krnově provozuje, dostavbou kunčického provozu svůj původní plán završila.

Nové příležitosti

Další velká bateriová úložiště se připravují. Pracovníci ČEZ už dříve avizovali podobný projekt v areálu někdejší elektrárny v Dětmarovicích. Rozšiřovat chce také TGA. „V tuto chvíli uvažujeme o rozšíření tady této baterie o dalších dva a půl megawattu,“ doplnil Robin Peška.

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Firma zároveň hledá další příležitosti, jejich možnosti jsou však podle jejích zástupců limitovány dostupným příkonem a výkonem v distribuční síti.

„Je to byznys jako jakýkoliv jiný. Je otázka, jestli do toho rizika dál někdo půjde, protože síť se rychle zaplňuje a čím víc těchto zdrojů bude, tím víc bude cena klesat,“ dokončil Georgios Tavandzis.

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