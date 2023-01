Na tratě vyjedou bateriové vlaky, cestující na Moravě je otestují jako první

Do dvou let by v kraji mělo začít jezdit patnáct vlaků výhradně na elektřinu, a to i na neelektrifikovaných tratích. České dráhy již vypsaly zadávací řízení na dodání a servis bateriových vlaků. Kraj chce tímto krokem zároveň zintenzivnit ekologizaci dopravy.