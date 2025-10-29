Moravskoslezský kraj získal miliardy na bateriové vlaky, nahradí staré diesely

Darek Štalmach
  10:07
Dalších patnáct bateriových vlaků zamíří do Moravskoslezského kraje. Postupně by měly nahradit například už nevyhovující dieselové stroje. Kraj na jejich pořízení získal z Modernizačního fondu dotaci 2,63 miliardy korun, což je druhá nejvyšší částka z celkových patnácti miliard rozdělených mezi jedenáct projektů v celé republice.
První bateriový vlak (vpravo) v regionu vyjel na konci loňského roku mezi Ostravou a Veřovicemi. Nahradil tak starý naftový motorák.

První bateriový vlak (vpravo) v regionu vyjel na konci loňského roku mezi Ostravou a Veřovicemi. Nahradil tak starý naftový motorák. | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

První bateriový vlak (vpravo) v regionu vyjel na konci loňského roku mezi Ostravou a Veřovicemi. Nahradil tak starý naftový motorák.
První bateriový vlak (vpravo) v regionu vyjel na konci loňského roku mezi Ostravou a Veřovicemi. Nahradil tak starý naftový motorák.
První bateriový vlak (vpravo) v regionu vyjel na konci loňského roku mezi Ostravou a Veřovicemi. Nahradil tak starý naftový motorák.
První bateriový vlak (vpravo) v regionu vyjel na konci loňského roku mezi Ostravou a Veřovicemi. Nahradil tak starý naftový motorák.
10 fotografií

Větší podporu získala už jen Praha. Celkem Moravskoslezský kraj zaplatí za nové vlaky 3,76 miliardy korun.

„Bateriové vlaky už v našem kraji nějakou dobu jezdí, jsem rád, že k prvním čtyřem soupravám brzy přibude dalších patnáct jednotek,“ uvedl náměstek hejtmana pro dopravu Radek Podstawka.

Podle něj nové moderní stroje nahradí dieselové vlaky na neelektrifikovaných tratích, přispějí ke snížení emisí a zlepší kvalitu ovzduší.

Bateriové jednotky BEMU by měly do dvou let jezdit na všech hlavních neelektrifikovaných tratích regionu. Kraj tak naváže na první čtyři soupravy, které vyjely už koncem loňského roku na lince S8 z Ostravy přes Studénku a Štramberk do Veřovic.

Soupravy už mají za sebou zkušební jízdy

Tyto vlaky už absolvovaly také zkušební jízdy do Budišova nad Budišovkou, Ostravice a Rožnova pod Radhoštěm. Celkem najely více než půl milionu kilometrů, z toho zhruba polovinu v bateriovém režimu.

Kraj se tak zařadil mezi nejúspěšnější žadatele o dotaci z programu TRANSGov, spravovaného ministerstvem životního prostředí.

Program vznikl v rámci Modernizačního fondu a podporuje ekologickou železniční dopravu – především elektrické, bateriové a vodíkové soupravy.

„S ohledem na alokaci 15 miliard korun do druhého kola postoupilo prvních jedenáct projektů. Jsou to projekty krajů Plzeňského, Moravskoslezského, Zlínského, Ústeckého, Jihočeského, Kraje Vysočina, Královéhradeckého, Prahy a Pardubického. Zbylé jsou zařazeny v zásobníku,“ konstatoval ministr životního prostředí Petr Hladík.

Dobíjecí stanice v Krnově i ve Štramberku

Důvodem pořizování nových vlaků je fakt, že se připravuje rozšíření systému emisních povolenek i na dopravu. Provoz dieselových vlaků by tak v budoucnu znamenal vyšší náklady, protože spalovací motory budou zpoplatněny za emise skleníkových plynů. Přechod na elektrické a bateriové jednotky tomu má předejít.

O programu TRANSGov informovalo ministerstvo už loni na podzim. Ministr Hladík tehdy řekl, že jde o „investici do ekologické železnice, která umožní krajům nahradit dieselové vlaky čistšími technologiemi.“

Podpora mohla činit až 70 procent nákladů u projektů, které nahrazují diesely, a 40 procent u modernizace starších elektrických jednotek.

Správa železnic v souvislosti s rozšiřováním bateriových vlaků připravuje i potřebné změny. Dobíjecí stanice pro nové jednotky mají vzniknout například ve Štramberku, v Krnově a v Budišově nad Budišovkou. Jde o místa, která umožní dobíjení baterií z trakční sítě nebo z externích zdrojů přímo v depech.

Podle Českých drah v místech, kam nové vlaky už jezdí, stoupl zájem cestujících zhruba o pětinu. Lidé podle nich oceňují hlavně komfort plus klimatizaci, wi-fi a zásuvky pro nabíjení elektroniky.

14. prosince 2024

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Díky tátovi nádražní hospody miluje. V Bruntále ale dostala v Ano, šéfe! sodu

Hospůdka přímo na peróně na zrekonstruovaném nádraží v Bruntále vypadá na první pohled slibně. Co chtít víc, když tam dorazíte vlakem a hladoví. „Já mám k nádražním restauracím vřelý vztah. Můj...

Litvínov konečně vyhrál, dařilo se Kometě i lídrovi. Sparta nezvládla nájezdy ve Varech

Sedmnácté kolo hokejové extraligy nabídlo několik zajímavých momentů. Poslední Litvínov se konečně dočkal výhry, s Libercem slaví triumf 4:3 po prodloužení, ačkoliv musel otáčet. Lídr z Třince si...

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

Tragédie v nemocnici ve Frýdku-Místku. Na toaletách se zastřelil senior

Tragédie se v úterý stala v areálu nemocnice ve Frýdku-Místku. Na veřejných toaletách se tam zastřelil muž v seniorském věku. Případem se zabývá policie.

Mrtví v autě na Karvinsku byli bývalí partneři. Muž ženu zastřelil, pak i sebe

Jako vraždu s následnou sebevraždou pachatele zatím vyšetřují policisté tragédii v Orlové na Karvinsku, kde v neděli večer byly nalezeny v automobilu dvě mrtvoly. Podle prvotních zjištění nejspíše...

Moravskoslezský kraj získal miliardy na bateriové vlaky, nahradí staré diesely

Dalších patnáct bateriových vlaků zamíří do Moravskoslezského kraje. Postupně by měly nahradit například už nevyhovující dieselové stroje. Kraj na jejich pořízení získal z Modernizačního fondu dotaci...

29. října 2025  10:07

Hattricky už v hlavě nemám, zaměřuji na vítězství, tvrdí třígólový Hudáček

Třinecký útočník Libor Hudáček opět ukázal, jak výtečný je střelec. Třemi góly pomohl hokejovým Ocelářům v 19. kole extraligy k výhře nad Českými Budějovicemi 6:3.

28. října 2025  21:29

Poslední šance Spolku? Ostrava odkoupí chátrající pivnici a opět ji nabídne zájemcům

Ostrava odkoupí zpátky známou restauraci Spolek v Nádražní ulici v centru města. Magistrát objekt pohostinství se zahradou prodal před čtyřmi lety za devět a půl milionu firmě Labadia, která...

28. října 2025  10:10

Dopravní kalvárie v Ostravě v další fázi. ŘSD začíná bourat druhé poloviny mostů

Zhruba v polovině je oprava mostů na velmi frekventované Rudné ulici v Ostravě, která dlouhodobě blokuje dopravu ve značné části města. Stavebníci firem najatých Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) k...

27. října 2025  17:46

Lázeňský dům z legendární komedie má nové balkony, šplhal po nich Pavel Nový

Historický Slezský dům v Karlově Studánce na Bruntálsku, známý z legendární komedie S tebou mě baví svět, má po osmi měsících rekonstrukce zcela nové balkony. Oprava se prováděla pod dohledem...

27. října 2025  15:42

Výrostci v Ostravě brutálně zbili školáka, chlapec se teď bojí chodit ven

Brutálním napadením školáka v ostravské části Hrabůvka se zabývají policisté. Čtrnáctiletého chlapce tam obstoupila banda výrostků a donutila ho odejít s nimi na odlehlejší místo, kde ho mladí...

27. října 2025  15:09

Mrtví v autě na Karvinsku byli bývalí partneři. Muž ženu zastřelil, pak i sebe

Jako vraždu s následnou sebevraždou pachatele zatím vyšetřují policisté tragédii v Orlové na Karvinsku, kde v neděli večer byly nalezeny v automobilu dvě mrtvoly. Podle prvotních zjištění nejspíše...

27. října 2025  12:41

Kraj nabízí víc, než čekáte. Kampaň má přimět studenty, aby zůstali v regionu

Devatenáctiletá Aneta Žižková z Opavy za pár měsíců maturuje a v budoucnu by chtěla být učitelkou. Na vysokou chce do Ostravy. „Studovat v blízkém prostředí, nechci úplně do neznáma,“ vysvětlila. S...

27. října 2025  12:03

Počty lidí s demencí v kraji rostou. Lůžek pro ně přibývá, ale málo

Téměř dvacet tisíc lidí s demencí žije podle výroční zprávy České alzheimerovské společnosti v Moravskoslezském kraji. To je téměř o čtvrtinu více než před deseti lety. A množství lidí s Alzheimerem...

27. října 2025  9:55

V Orlové našli v autě dva mrtvé lidi. Policie prověřuje vraždu a sebevraždu

Ve vozidle v Orlové na Karvinsku byli v neděli objeveni dva mrtví lidé. Pravděpodobně se jednalo o vraždu a sebevraždu, uvedla policie na síti X. Policie na místě stále zasahuje a veřejnosti nehrozí...

26. října 2025  21:46,  aktualizováno  22:17

Plzeň - Baník 2:0, další výhru pro Hyského zachránil gólman Jedlička v nastavení

Domácí premiéra trenéra Martina Hyského se povedla jen výsledkově. Plzeňští fotbalisté v 13. kole Chance Ligy porazili ostravský Baník 2:0. První gól dal po dvaceti minutách hlavou útočník Adu, druhý...

26. října 2025  17:38,  aktualizováno  20:33

Chachaři z Ostravy nevymizeli, říká Hruška, hlavní autor unikátní literární trilogie

Hlavním autorem nedávno vydané trilogie Literární Ostrava 1918–2018 je literární historik a publicista Pavel Hruška. Dílo obsahuje dvě knihy, které mají dohromady sedm set stran, a speciální mapu.

26. října 2025  16:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.