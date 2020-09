V Horní Suché otevřeli závod na výrobu baterií podle patentu českého vědce

Společnost chce vysokoenergetické akumulátory v první etapě vyrábět v objemu 200 MWh za rok. S postupným rozšiřováním plánuje za pět let dosáhnout násobně vyšších výsledků. „Chceme se dostat až na 15 Gwh ročně,“ zmínil předseda představenstva MES Václav Binar.

V takovém případě by výroba baterií zaměstnala až 1500 lidí. V prvním roce si MES vystačí se zhruba desetinou kmenových zaměstnanců.

Ostrý provoz zahájí továrna stojící v hornosušské průmyslové zóně František na začátku příštího roku. „Nyní jsme ve zkušebním režimu. Do konce roku budeme mít veškeré finální výrobky zrealizované a od nového roku začínáme komerční výrobu a dodávky hotových produktů,“ podotkl Binar.

Klíčovým produktem budou kontejnery o kapacitě 500 Kwh, vhodné ke skladování energie pro města, firmy a různé organizace. Využít se dají namátkou pro nabíjecí systémy pro elektroauta, nebo jako záložní zdroje energie například v nemocnicích. Společnost bude ale dodávat například i menší patnáctikilowattová úložiště pro domácnosti.

O ty je podle investora a iniciátora vzniku továrny Radomíra Pruse velký zájem. „V nulté sérii uděláme 1000 kusů pro naše fanoušky, investory a budoucí největší zákazníky,“ nastínil.

Prus tvrdí, že otevřená továrna bude jakýmsi srdcem, na které se v regionu nabalí další projekty. „Chceme tady stavět nejen další továrny na baterie, ale dělat i elektrosoučástky, elektromotory a podobně. Stavíme například elektrokamion na Dakar s rodinou Lopraisů,“ řekl.

Výrobu baterií v areálu bývalého Dolu František, zaštiťují svými penězi tři stovky investorů. „Fabrika plus technologie, které jsou vevnitř, stála zatím dohromady 1,4 miliardy korun. To jsou finanční prostředky, které jsme v první fázi vybrali od menších českých investorů. Jsou mezi nimi fyzické i právnické osoby, známé osobnosti i obce. Nyní už cílíme na investory celosvětově, abychom mohli co nejrychleji rozšířit výrobu,“ uvedla Miroslava Masaříková spolumajitelka a obchodní ředitelka firmy Battery Unite, která združuje investory. Náklady by se mohly vyšplhat až na částku 5,5 miliardy korun.

Starosta vznik továrny vítá

Mezi investory je i obec Horní Suchá. „My jsme tohle vždy chtěli, mít tu naše menší, střední firmy. Ty se totiž neptají, co je jámová zátka, co jsou nahodilé výstupy metanu, nebo co je ohradník. To jsou termíny, které vždy vyděsí některého zahraničního investora, načež jej pak přemlouváte, často zbytečně. Věřím, že našich projektů je dost a MES to myslím dnes potvrdil,“ uvedl starosta Lipner.

To, že přibudou pracovní možnosti pro místní, starosta obce vítá. Zároveň ale podotýká, že kdo chce pracovat, ten nemá problém ani v současnosti. „V době konjunktury, která nás postavila na nohy, jsme sháněli kohokoliv od smetáku po inženýra a v tabulkách jsme byli pořád na osmi procentech nezaměstnaných. Z toho vyplývá, že osm procent lidí u nás prostě nechce pracovat. Lidi sháníme pořád, i v současnosti,“ podotkl Lipner.

Jeho slova ale zástupce MES neznervózňují. „Myslím, že problém se zaměstnanci nebude. Ještě než jsme začali hledat, tak se nám spousta lidí z jiných fabrik začalo ozývat samo,“ dodal Binar.