Vítkovické bateriové úložiště se osvědčilo, na Bruntálsku přibudou větrné parky

Objet 275krát zeměkouli po rovníku s běžným elektromobilem nebo zásobovat 570 domácností po celý rok by dokázala energie uložená v prvním roce činnosti do bateriového úložiště v Ostravě – Vítkovicích. To tam kvůli lepší stabilizaci soustavy a efektivnějšímu využívání tamní kogenerační jednotky vybudovala společnost ČEZ.