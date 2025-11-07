Boj o známý ostravský bar. Soud potvrdil výpověď z nájmu, provozovatel to nevzdá

  11:58
Provozovatel ostravského baru U Waldemara Přemysl Bureš neuspěl s žalobou na neoprávněnost výpovědi z nájmu, kterou dostal od vlastníka prostor – obvodního úřadu Moravské Ostravy a Přívozu. Vzdát se však rozhodně nehodlá.
Bar U Waldemara v centru Ostravy patří k tamním nejznámějším podnikům. (14. března 2025) | foto: Archiv Mf DNES Ostrava

Výpovědi předcházely spory s obyvateli bytů nad podnikem. „Samosoudkyně po provedeném dokazování žalobu zamítla jako nedůvodnou. Výpověď byla podána v souladu s nájemní smlouvou a po předchozím projednání městskou radou,“ shrnul mluvčí okresního soudu Dalibor Zecha.

Rozhodnutí není pravomocné. Bureš se chce dál bránit. „V zákonné lhůtě rozhodně podám odvolání ke krajskému soudu, takže to pro mě nekončí,“ prohlásil.

Jeho právní zástupce Jakub Vyroubal ještě před zahájením dokazování navrhoval smírné řešení a apeloval na soud, aby vyzval strany k jednání s mediátorem. „Chceme se dohodnout,“ řekl.

Vlastníci bytů jednat nechtějí

Soudkyně Lucie Dluhošová to však odmítla. „Bylo by možné jednání přerušit a nařídit mediaci, ale bez souhlasu žalované strany to nemá smysl,“ argumentovala.

Provozovatel známého ostravského baru Waldemar Přemysl Bureš u Okresního soudu v Ostravě (24. července 2025)

A podle zmocněnkyně obvodní radnice už žádná mediace, tedy pokus vyřešit spory pomocí nestranného odborníka na komunikaci, možná není. „Úředníci městského obvodu se věnovali této záležitosti nadstandardně, tak jako žádnému jinému nájemci. Projednávalo to i zastupitelstvo,“ uvedla.

Zdůraznila, že zásadní je spor provozovatele s vlastníky bytů, kteří s ním jednat nechtějí. Kvůli opakovaným konfliktům s lidmi z domu, jež se táhnou skoro tři roky a mnohokrát je řešila městská i státní policie, nakonec obvodní úřad situaci vyřešil právě výpovědí z nájmu.

Nájemní smlouva skončila už v červnu

„Nechceme, aby Waldemar skončil. Bude pokračovat, ale s jiným nájemcem,“ vysvětloval místostarosta Moravské Ostravy a Přívozu David Witosz.

Bureš tvrdí, že výpověď dostal prakticky bezdůvodně a bez toho, aby se mohl bránit. Jeho právník Vyroubal dodal, že obvod při podání výpovědi také pominul obecný zájem vyplývající z kulturního přesahu podniku.

Jedním z důkazů u soudu byla petice za zachování provozu pod vedením Bureše, kterou podepsalo téměř dva tisíce lidí. I když nájemní smlouva provozovateli skončila v červnu, bar stále funguje včetně pořádání výstav, literárních a hudebních večerů.

