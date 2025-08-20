Incident se stal po půl desáté na třídě T. G. Masaryka. Podle prvotních policejních zjištění přišel k přepážce muž, který bankovní úřednici předložil lístek s napsaným požadavkem k vydání peněz.
Když to obsluha odmítla, tak muž v loupeži nepokračoval a co nejrychleji zmizel. „Na místo se okamžitě sjelo několik policejních hlídek, včetně velitele policie, speciální pořádkové jednotky a povolána byla také zásahová jednotka,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.
Když policisté pátrali po pachateli v okolí, brzy narazili na muže, který odpovídal popisu lupiče.
„Hlídka obvodního oddělení podezřelého zadržela a věc si do své gesce převzali frýdecko-místečtí kriminalisté,“ uvedla policejní mluvčí.
