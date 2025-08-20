Lupiči to nevyšlo. Z banky odešel s nepořízenou, policie ho navíc hned chytila

Autor:
  12:59
Hodně rušno bylo ve středu dopoledne v centru Frýdku-Místku. Muž se tam pokusil vyloupit banku, ale když neuspěl, dal se na útěk. Ani to mu nepomohlo, přivolaní policisté ho brzy zadrželi.
Fotogalerie1

ilustrační snímek | foto: Karel Pešek, MAFRA

Incident se stal po půl desáté na třídě T. G. Masaryka. Podle prvotních policejních zjištění přišel k přepážce muž, který bankovní úřednici předložil lístek s napsaným požadavkem k vydání peněz.

Když to obsluha odmítla, tak muž v loupeži nepokračoval a co nejrychleji zmizel. „Na místo se okamžitě sjelo několik policejních hlídek, včetně velitele policie, speciální pořádkové jednotky a povolána byla také zásahová jednotka,“ uvedla policejní mluvčí Kateřina Kubzová.

Lupič si vycpal břicho polštářem, aby zmátl svědky. Před policií skočil z okna

Když policisté pátrali po pachateli v okolí, brzy narazili na muže, který odpovídal popisu lupiče.

„Hlídka obvodního oddělení podezřelého zadržela a věc si do své gesce převzali frýdecko-místečtí kriminalisté,“ uvedla policejní mluvčí.

14. března 2024

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zchátralý hotel z Party hic se má přestavět. Megalomanský projekt, bouří se místní

Kdysi to býval oblíbený horský resort, rekreační středisko Státní banky československé, dokonce se před ním v roce 1976 natáčela část filmové komedie o hornickém kolektivu na mléčné výživě Parta hic....

Tisíce lidí na gastrofestivalu v horských lázních. Nevhodná monstr akce, míní kritici

Podpora místních farmářů a turistiky, nebo zbytečné narušení lázeňského klidu a přírody? Víkendový Pojez Fest v Jeseníkách, který pořádal Moravskoslezský kraj, nalákal do Karlovy Studánky tisíce...

Zmatený a slabozraký senior jel v protisměru, míjel osobáky i kamiony

„On se rozhodl skončit s životem,“ komentuje na videu hlas starostky Města Albrechtice Jany Murové nebezpečnou jízdu řidiče, který ve středu na Bruntálsku vjížděl protijedoucím autům, autobusům i...

Do přísně chráněného meandru Odry někdo navezl suť, zničil i hnízda ledňáčků

Hned několik tun stavebního odpadu objevili ochránci přírody v jednom z meandrů řeky Odry v nejpřísněji chráněné části Poodří na Novojičínsku. Zatím neznámý pachatel tam sutí amatérsky zpevnil břeh....

Web s vouchery do Jeseníků zkolaboval. Lidé na to šli špatně, tvrdí provozovatel

Kvůli velkému zájmu žadatelů o druhou vlnu poukázek na zvýhodněné pobyty v Jeseníkách zkolabovaly ráno internetové stránky s registračním formulářem. Druhá vlna turistických voucherů do Jeseníků byla...

Neschopen výslechu. Muž podezřelý ze zapálení bytu a aut skončil v léčebně

Muž středního věku, který podle policie v pondělí zapálil v Novém Jičíně byt a šest zaparkovaných automobilů, údajně skončil v psychiatrické léčebně. Momentálně totiž není schopen výslechu.

20. srpna 2025  12:09

Baník vítá zpět Plavšiče, vytoužená posila však v pohárové kvalifikaci nepomůže

Fotbalová Ostrava vítá vytouženou posilu. Po dvou letech se do klubu vrací srbský krajní záložník Srdjan Plavšič, který přichází zatím na roční hostování. „Nebylo vůbec jednoduché ho sem přivést,...

20. srpna 2025  10:43

Pro medvědy a vlky. Po dvaceti letech sporů bude na Jablunkovsku šelmochod

Téměř dvacet let čekají ochránci přírody na stavbu šelmochodu přes silnici I/11 u Mostů u Jablunkova, který umožní nejen velkým šelmám bezpečný přechod frekventované silnice na Slovensko. Stavět by...

20. srpna 2025  9:58

To je jízda! Klimeš skočil z Beskyd až do volejbalové reprezentace

Měří dva metry. Je samá ruka, samá noha, a tak není divu, že má přezdívku Komár... Blokař Antonín Klimeš zažívá pořádný vzestup. Loni s volejbalovými reprezentanty do 20 let vybojoval bronz na...

20. srpna 2025  7:59

Jak se staroslovanský bůh Radegast stal symbolem Radhoště i piva

Radhošť, majestátní hora v srdci Beskyd, skrývá legendy o dávném slovanském bohu Radegastovi. Ten byl symbolem hojnosti, pohostinnosti a sluneční síly. Z místa legend se stal ohniskový bod lidových...

20. srpna 2025

Místo dolů kolonáda. Karvinské lázně mají hudební fontánu i kopii ukradené sochy

Vypadá to jako symbolický mezník v historii Karviné. Zatímco na konci letošního roku tam těžební společnost OKD uzavře poslední černouhelný Důl ČSM, tak Karviná minulý týden získala oficiální statut...

19. srpna 2025  17:49

Vzácné koberce, mistrovský nábytek. Skvostnou Grossmannovu vilu odívají do luxusu

Architektonická perla Ostravy, loni opravená Grossmannova vila, již brzy osloví návštěvníky také novým nábytkem, koberci, textiliemi a dalšími zdobnými prvky. „Jedná se o unikátní kusy, které...

19. srpna 2025  12:33

Vouchery do Jeseníků v Olomouckém kraji vyprodali, sousední kraj je ještě nabízí

Lidé si v Olomouckém kraji už rozebrali všechny vouchery na cenově zvýhodněné pobyty v Jeseníkách, jejichž registrace začala v pondělí ráno. Poslední poukázky na slevy v celkové hodnotě deset milionů...

19. srpna 2025  12:01

Děti v létě nechtějí nocovat mimo domov, z táborů je nejvíce lákají ty se zvířaty

O příměstské tábory v Moravskoslezském kraji je větší zájem než o ty pobytové. Příměstské tábory jsou totiž pro mnohé zaměstnané rodiče řešením prázdninových dnů jejich dětí. Městské domy dětí a...

19. srpna 2025  11:34

Studenti zřídili v Karviné sběrnu vysloužilých věcí. Zajímá je stárnutí zboží

S ambicí prodloužit životnost starších věcí a zároveň zkoumat aspekty předčasného stárnutí spotřebního zboží otevřel student Obchodně podnikatelské fakulty Slezské univerzity v Karviné Pavel Kopczyk...

19. srpna 2025  9:10

Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu
Stylové a bezpečné kočárky Lionelo se slevou 10 % pro členy Feedo Clubu

Hledáte spolehlivý kočárek do terénu nebo bezpečnou autosedačku pro vaše nejmenší? Máme pro vás skvělou zprávu! Od 1. srpna najdete na Feedo.cz...

Do přísně chráněného meandru Odry někdo navezl suť, zničil i hnízda ledňáčků

Hned několik tun stavebního odpadu objevili ochránci přírody v jednom z meandrů řeky Odry v nejpřísněji chráněné části Poodří na Novojičínsku. Zatím neznámý pachatel tam sutí amatérsky zpevnil břeh....

19. srpna 2025  5:31

Byt i auta na parkovišti zapálil schválně, podezírá policie muže z Nového Jičína

Velmi dramatické bylo pondělní časné ráno v Gregorově ulici v Novém Jičíně. Hasiči tam likvidovali požár bytu v devítiposchoďovém věžáku a šesti automobilů před domem. Policisté zadrželi a...

18. srpna 2025  16:20

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.