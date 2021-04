Čertův kámen je zpět u zámku v Raduni, policisté jej objevili u sběratele

Zemědělci řeší, co dělat s tunami brambor i některých druhů zeleniny, které jim zůstaly ve skladech v čase...

Rozdělená Opava. Obchvat jedné městské části ta sousední odmítá

Obchvat Komárova na tahu mezi Opavou a Ostravou by se mohl začít stavět do šesti let. Stále ale hrozí boj o pozemky....