Babiš při čtvrtečním mítinku před obchodním centrem Forum Nová Karolina většinou setrval uprostřed předvolebního stánku hnutí ANO. Vlevo od něj často stála dvojka kandidátky Aleš Juchelka, vpravo pak stínový ministr průmyslu Karel Havlíček. Za Babišem vše sledovala jeho ochranka.
Například při srovnání s nedávným mítinkem v Karviné, kterého byl redaktor iDNES také účasten, Babiš mezi lidi s mikrofonem takřka nevycházel a za jeho záda se lidé částečně dostali až při závěrečné autogramiádě.
Když na něj v pondělí 1. září v Dobré zaútočil 64letý muž a dvakrát ho berlí udeřil, z toho jednou do hlavy, Babiš na doporučení lékařů zrušil svou účast na úterních mítincích na Olomoucku i ve středu na Hlučínsku.
Ve čtvrtek však už byl hlavní osobou při představení volebního programu ANO v Dolních Vítkovicích a odpoledne se vrátil na mítinky. Žádná zranění, ale ani jiná zdravotní indispozice na něm nebyla patrná.
Napadení už nehodnotil, jen nepřímo se o něm zmínil při hodnocení stavu zdravotnictví, když popisoval své ošetření.
„Po vyšetření CT mi ve Frýdku-Místku řekli, že mám jít na magnetickou rezonanci. Byl jsem u firmy Sagena, je to nejmodernější rezonance v České republice. A tam vás vezmou, garantují do třech dnů. Platil jsem šest tisíc korun, protože ta magnetická rezonance nemá kontrakt od pojišťovny. Pan ministr (Válek z ODS – pozn. red.) to nedovolil. A my, pokud nás zvolíte, tak uděláme, ať neplatíte,“ řekl Babiš.
„Berli mám na obranu“
Mítinku se účastnilo více než 150 lidí, část z nich se však na místě zastavovala při průchodu z obchodního centra a zanedlouho zase odešla.
Jedna žena však zdaleka mávala berlou. „Pane Babiši, to mám na obranu,“ hlásila. Babiš však její služby ani berlu nepřijal a žena po chvíli odešla. „Prostě jsem to tak chtěla udělat,“ odvětila na dotaz přítomných novinářů.
Lidé se Babiše ptali na bitcoinovou aféru, Green Deal, vyrovnaný rozpočet nebo trestní odpovědnost současných vládních politiků. Po projevech a odpovídání na dotazy následovala autogramiáda.
Lídr hnutí ANO pokračuje v mítincích i v dalších dnech, v pátek bude na Jablunkovsku a Novojičínsku, v sobotu pak na Karvinsku.