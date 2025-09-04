Babiš opět mezi lidmi. Berli na ochranu nepřijal, ze stánku ANO takřka nevyšel

Josef Gabzdyl
  18:24
Tři dny po útoku berlí v Dobré na Frýdecko-Místecku se šéf hnutí ANO a lídr moravskoslezské kandidátky Andrej Babiš vrátil do kolotoče předvolebních setkání s občany. Mítink v centru Ostravy se obešel bez incidentu, Babiš a jeho tým byli výrazně obezřetnější než na předchozích předvolebních akcích.

Babiš při čtvrtečním mítinku před obchodním centrem Forum Nová Karolina většinou setrval uprostřed předvolebního stánku hnutí ANO. Vlevo od něj často stála dvojka kandidátky Aleš Juchelka, vpravo pak stínový ministr průmyslu Karel Havlíček. Za Babišem vše sledovala jeho ochranka.

Andrej Babiš na ostravském mítinku hnutí ANO tři dny po útoku staršího muže na Frýdecko-Míxtecku. Vlevo poslanec Aleš Juchelka, vpravo starostka Města Albrechtice na Krnovsku a krajská náměstkyně Jana Murová. (4. září 2025)
Většinu času předvolebního mítinku hnutí ANO v centru Ostravy strávil Babiš uprostřed předvolebního stánku hnutí. (4. září 2025)
Andrej Babiš se svým příznivcem na mítinku hnutí ANO v centru Ostravy. (4. září 2025)
Andrej Babiš s ostravským romským aktivistou Josefem Stojkou (vpravo). Ochranka hnutí ANO byla na mítinku po útoku na dřívější akci značně obezřetnější.(4. září 2025)
18 fotografií

Například při srovnání s nedávným mítinkem v Karviné, kterého byl redaktor iDNES také účasten, Babiš mezi lidi s mikrofonem takřka nevycházel a za jeho záda se lidé částečně dostali až při závěrečné autogramiádě.

Když na něj v pondělí 1. září v Dobré zaútočil 64letý muž a dvakrát ho berlí udeřil, z toho jednou do hlavy, Babiš na doporučení lékařů zrušil svou účast na úterních mítincích na Olomoucku i ve středu na Hlučínsku.

ANO slibuje bezúročné půjčky na bydlení, zachování české koruny i nižší daně

Ve čtvrtek však už byl hlavní osobou při představení volebního programu ANO v Dolních Vítkovicích a odpoledne se vrátil na mítinky. Žádná zranění, ale ani jiná zdravotní indispozice na něm nebyla patrná.

Napadení už nehodnotil, jen nepřímo se o něm zmínil při hodnocení stavu zdravotnictví, když popisoval své ošetření.

„Po vyšetření CT mi ve Frýdku-Místku řekli, že mám jít na magnetickou rezonanci. Byl jsem u firmy Sagena, je to nejmodernější rezonance v České republice. A tam vás vezmou, garantují do třech dnů. Platil jsem šest tisíc korun, protože ta magnetická rezonance nemá kontrakt od pojišťovny. Pan ministr (Válek z ODS – pozn. red.) to nedovolil. A my, pokud nás zvolíte, tak uděláme, ať neplatíte,“ řekl Babiš.

„Berli mám na obranu“

Mítinku se účastnilo více než 150 lidí, část z nich se však na místě zastavovala při průchodu z obchodního centra a zanedlouho zase odešla.

Jedna žena však zdaleka mávala berlou. „Pane Babiši, to mám na obranu,“ hlásila. Babiš však její služby ani berlu nepřijal a žena po chvíli odešla. „Prostě jsem to tak chtěla udělat,“ odvětila na dotaz přítomných novinářů.

Útočník byl obětí nepravd, ochranka mě bude zepředu víc hlídat, popsal Babiš

Lidé se Babiše ptali na bitcoinovou aféru, Green Deal, vyrovnaný rozpočet nebo trestní odpovědnost současných vládních politiků. Po projevech a odpovídání na dotazy následovala autogramiáda.

Lídr hnutí ANO pokračuje v mítincích i v dalších dnech, v pátek bude na Jablunkovsku a Novojičínsku, v sobotu pak na Karvinsku.

Vstoupit do diskuse (16 příspěvků)

Nejčtenější

Lékaři mi radí klid, ruším program, vzkázal Babiš po napadení na mítinku

Předsedu hnutí ANO Andreje Babiše napadl muž berlí. K incidentu došlo na setkání s voliči v Dobré na Frýdecko-Místecku. Podle různých svědectví ho zasáhl do hlavy či krku. Policie na místě pachatele...

Nemohl jsem se udržet a flákl mu, byl to zkrat. Útočník na Babiše promluvil

Útočník, který napadl Andreje Babiše, promluvil pro iDNES.cz o svých motivacích k činu. Podle jeho slov to byl zkrat, který ani on sám nečekal. „Já vůbec nechápu, že jsem na veřejnosti byl něčeho...

Kdo útočil na Babiše? Na Facebooku tepal šéfa ANO a psal o znárodnění Agrofertu

Andreje Babiše na pondělním předvolebním mítinku podle zjištění iDNES.cz napadl Vladislav N. z Frýdecko-Místecka. Muž se na svém profilu na Facebooku často ostře vymezoval proti šéfovi ANO i firmě...

Útočník, který napadl Babiše, se omluvil. Přidal také přání k narozeninám

Muž, který v pondělí odpoledne na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí, se mu prostřednictvím sociální sítě...

Z poštovního vagonu obydlí. O unikátní nocleh se v obci na Krnovsku losuje

Starý poštovní vagon už stojí na nádraží v Úvalně na Krnovsku na nádraží několik let. Obec si vyřazený drážní vůz pořídila, když odkoupila chátrající nádražní budovu, v níž zřídila informační centrum...

Babiš opět mezi lidmi. Berli na ochranu nepřijal, ze stánku ANO takřka nevyšel

Tři dny po útoku berlí v Dobré na Frýdecko-Místecku se šéf hnutí ANO a lídr moravskoslezské kandidátky Andrej Babiš vrátil do kolotoče předvolebních setkání s občany. Mítink v centru Ostravy se...

4. září 2025  18:24

Machinace se zakázkami. Policie stíhá osm lidí a tři firmy, i krajského exnáměstka

Policie zahájila trestní stíhání osmi lidí a tří právnických osob kvůli zakázkám malého rozsahu, které v minulosti zadávaly moravskoslezské krajské organizace. Mezi obviněnými je podle ní i jeden...

4. září 2025  13:25

Odvoz německého odpadu z Bruntálska začne 9. září, přijel první nakladač

Odvoz nelegálního německého odpadu z Jiříkova na Bruntálsku začne v úterý 9. září. Zástupci společnosti IGRO Tachov, která má německou matku, dnes přijeli na místo s první těžkou technikou. Další...

4. září 2025  12:39

Co se děje s Baníkem? Vůbec nic. Hledání posil jsme zřejmě zaspali, uznává Brabec

Výprodej? Propad Baníku? „V žádném případě,“ reaguje na spekulace některých fanoušků a médií o nynějším dění v ostravském fotbalovém klubu jeho majitel Václav Brabec. Mnohé vyděsil špatný vstup do...

4. září 2025  11:32

Ostravská dopravní kalvárie v půlce, provoz na Rudné se převede na opravené strany

Během podzimu by měla být dokončena první polovina oprav mostů v Rudné ulici v Ostravě, které od začátku tohoto roku výrazně ovlivňují dopravu. Provoz je kvůli opravám sveden hned na čtyřech mostech...

4. září 2025  10:58

Proč dal Slončík přednost Hradci před Baníkem. A co soudí o Novotného urážce

V minulém kvalifikačním cyklu se kouči fotbalových lvíčat Janu Suchopárkovi do týmu nehodil. Jeho nástupce u české jedenadvacítky Michal Bílek s Tomem Slončíkem počítá. Kreativní záložník dorazil na...

4. září 2025  10:49

Krupobití připravilo frýdecko-místecké házenkáře o halu. Začnou venku

Komplikovaný vstup do sezony čeká házenkáře Frýdku-Místku. Zatím netuší, kdy se budou moci vrátit do své haly u 6. základní školy, jejíž střechu koncem června poničilo krupobití. „Ze začátku to byl...

4. září 2025  10:15

Vražda v šachtě teplovodu. Bezdomovec kvůli neshodám zardousil přítelkyni

Kriminalisté od úterý vyšetřují násilný trestný čin, při kterém zemřela v šachtě teplovodního potrubí ve Frýdku-Místku žena. Muže podezřelého z vraždy policisté na místě zadrželi a následně obvinili,...

3. září 2025  14:47

Útočník, který napadl Babiše, se omluvil. Přidal také přání k narozeninám

Muž, který v pondělí odpoledne na předvolebním mítinku hnutí ANO v Dobré na Frýdecko-Místecku udeřil lídra moravskoslezské kandidátky Andreje Babiše berlí, se mu prostřednictvím sociální sítě...

3. září 2025  13:14,  aktualizováno  13:30

Zpět pod stát. První dvě nemocnice přešly ze soukromých rukou pod veřejnou správu

Nemocnice v Bruntále a Rýmařově jsou ze soukromých rukou zpět pod veřejnou správou. Od 1. září je jejich provozovatelem Sdružené zdravotnické zařízení Krnov, příspěvková organizace kraje. Příprava...

3. září 2025  12:11

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Pojez fest v Ostravici nabídne kulinářskou show, koncerty i zábavu pro rodiny

V gastroměstečko se v sobotu promění areál bývalé pily v Ostravici, kam ve své třetí letošní zastávce zavítá oblíbený Pojez fest. Ten spojuje výborné gastropodniky v regionu, hudbu i program pro...

3. září 2025  11:38

Na vrátnici se mě nedávno ptali, ke které zkoušce jdu, říká nový rektor VŠB-TUO

Na Vysoké škole báňské –Technické univerzitě Ostrava se ujal vlády dvaačtyřicetiletý rektor Igor Ivan. Zvolen byl před několika měsíci, ale až nyní se ujímá funkce a přebírá vedení nad největší...

3. září 2025  8:53

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.