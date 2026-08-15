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Babiš a dva ministři vyšli na Lysou horu. Náročnější než loni, hodnotil premiér

Josef Gabzdyl
  15:36
Premiér Andrej Babiš a ministři průmyslu a obchodu Karel Havlíček a práce a sociálních věcí Aleš Juchelka (všichni ANO) v sobotu dopoledne vystoupali na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd, Lysou horu (1323 m n. m.). Společně s nimi vyrazily desítky příznivců a regionálních politiků ANO. Babiš přiznal, že letošní túra mu dala zabrat více než loňská premiéra.

Skupina vyrazila na trasu dlouhou přes šest kilometrů s převýšením téměř 800 metrů po deváté hodině od hotelu Sepetná nad obcí Ostravice. Šla nejprve po modré značce, chvíli po zelené a nakonec po červené. Většinou lesem, venkovní teplota ale rychle výrazně překročila dvacet stupňů.

„Je to nějaká nová lehčí cesta, vybral ji Aleš Juchelka,“ hlásil na začátku premiér Babiš. „To já ne, to na doporučení kolegyně Jany Murové,“ oponoval Juchelka a zmínil také přítomnou poslankyni, krajskou radní a starostku Města Albrechtice na Krnovsku Janu Murovou.

Výběr trasy premiéra postupem času úplně neuspokojil, zvláště když se cesta změnila z hlinitého povrchu na výrazně kamenitou stezku s kořeny stromů.

Hned na startu dostal Karel Havlíček od příznivkyně dárek k nedělním narozeninám. „Máte prý rád čaj, tak tady máte bílý. To k těm vašim osmnáctinám,“ prohodila žena. Na Havlíčkův údiv pak zareagovala: „Ale vypadáte tak.“

Premiér Andrej Babiš při výšlapu na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. (15. srpna 2025)
Premiér Andrej Babiš společně s ministry Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou vystoupali na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. (15. srpna 2025)
Premiér Andrej Babiš společně s ministry Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou vystoupali na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. (15. srpna 2025)
Premiér Andrej Babiš společně s ministry Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou vystoupali na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. (15. srpna 2025)
Premiér Andrej Babiš společně s ministry Karlem Havlíčkem a Alešem Juchelkou vystoupali na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd Lysou horu. (15. srpna 2025)
17 fotografií

Když skupina v čele s Babišem vycházela, od blízkého hotelu se dvakrát ozvalo mužské skandování: „Babiš stop, ty kur..!“ Přítomní to přešli s úsměvem. „To víte, Ostravsko...,“ připojil jeden z nich.

Mezi přítomnými byli například moravskoslezský hejtman Josef Bělica, jeho první zástupkyně Šárka Šimoňáková a senátor a starosta ostravského obvodu Jih Martin Bednář.

Pokud měl být výšlap podporou kandidátů hnutí ANO do Senátu a radnic, scházeli například lídr kandidátky ANO do ostravského magistrátu Richard Vereš a senátní kandidátka, současná starostka ostravského obvodu Poruba a magistrátní náměstkyně Lucie Baránková Vilamová.

Jedenasedmdesátiletý Babiš zvládl náročnou trasu za něco málo přes dvě hodiny. „Zvládli jsme to,“ těšil se u známého obelisku na vrcholu Lysé hory.

Přiznal však, že letos to bylo náročnější než při loňské premiéře. „Asi jsem na dovolené nějak moc trénoval. Přitom mám i stejné turistické boty, schválně jsem se díval na fotky z loňska,“ líčil premiér ještě předtím, než se začal fotografovat se svými příznivci.

Babiš do Moravskoslezského kraje od loňska zajíždí pravidelně a z vrcholných politiků nejspíše nejčastěji. Jde totiž o jeho poslanecký region, kde v minulém roce kandidoval jako lídr hnutí ANO.

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