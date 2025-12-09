Technologie pro autonomní řízení z Ostravy. Univerzitní výzkum přerostl v byznys

Darek Štalmach
  9:21
Tři roky po svém založení sbírá spin-off ostravské Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Autinno první výrazné úspěchy. Univerzitní firma získala ve Velké Británii prestižní ocenění Self-Driving Industry Awards 2025 za vývoj technologií pro autonomní řízení a asistované systémy.
Fotogalerie4

Tým výzkumníků z VŠB-TUO získal prestižní ocenění za vývoj systémů pro autonomní vozy | foto: VŠB-TU

Na středeční konferenci o spin-offech pořádané agenturou CzechInvest v aule VŠB sloužila britská cena jako příklad, že univerzitní výzkum může přerůst v reálný byznys.

Pojem spin-off označuje firmy vznikající z univerzitního prostředí, které přenášejí výsledky výzkumu do praxe.

„Je to šance využít výzkum jinak, než aby skončil v šuplíku,“ komentoval přínos spin-offů René Samek, ředitel divize investic agentury CzechInvest.

V Ostravě staví laboratoře a zkušební polygon na testování autonomních vozů

„Jedním z nejslavnějších světových spin-offů je třeba Google, na kterém ve výsledku vydělala miliardy i univerzita, z níž vzešel,“ dodal.

Podle údajů CzechInvestu vzniká v Rakousku dlouhodobě zhruba čtyřikrát více spin-offů než v České republice, což by státní agentura chtěla změnit.

„Většina činovníků univerzit se bojí rizika, bojí se, že firma zkrachuje a budou je za to tahat po soudech. Ale na druhé straně jsou tady přínosy, které mohou být hodně zajímavé,“ dodal René Samek.

V Ostravě je Autinno zatím jediným spin-offem VŠB-TU Ostrava. Společnost vznikla v roce 2022, reálnou činnost zahájila v roce 2024, kdy dosáhlo obratu kolem šesti milionů korun.

„Letos to bude dvojnásobek a rychle rosteme dál,“ konstatoval zakladatel Autinna Petr Šimoník s tím, že část peněz směřuje zpět univerzitě v podobě licenčních poplatků a podílu ze zisku.

Tým výzkumníků z VŠB-TUO získal prestižní ocenění za vývoj systémů pro autonomní vozy
Neobvyklé je i centrálně umístěné sedadlo řidiče.
Základní kámen laboratoří a polygonu v areálu Vysoké školy báňské - Technické univerzity v Ostravě. (29. ledna 2025)
Nákres umístění zkušebního polygonu v areálu VŠ-TU Ostrava. (29. ledna 2025)
4 fotografie

Autinno se věnuje pokročilým automobilovým technologiím. Patří mezi ně například jednotka, která po zabudování do auta umožní jeho elektronické řízení, nebo speciální senzorické sady, díky nimž vůz vnímá okolí podobně jako lidské smysly. Tyto systémy následně využívají například vývojová centra v Japonsku, Německu, Irsku i v České republice.

Klíčová je vazba na univerzitní prostředí

„Produkty vznikají na univerzitě, spin-off je pak prodává a zajišťuje servis. Univerzita pro nás znamená i intelektuální zázemí a přístup k nadaným lidem,“ vysvětluje manažer Autinna Marek Vanžura. „Kdyby nebyla univerzita, nejsou ani ty technologie.“

Autinno spolupracuje také s kopřivnickou Tatrou. V rámci konsorcia pomáhá vyvíjet novou generaci nákladního vozidla, které má být schopné samostatné jízdy, jak na silnici, tak v terénu.

Firma dodává elektroniku a systémy řízení, partneři pohon a vůz. Auto má jezdit nejen v běžném zmapovaném prostředí, ale i tam, kde podobné údaje chybí.

„Bude napojené na dva drony, které mají základnu přímo na vozidle. Drony vyletí a pomáhají vytvářet bezpečnou trasu,“ přiblížil detaily projektu, který může najít uplatnění i v armádě, Petr Šimoník.

V Autinnu se snaží dokázat, že spin-off není jen teoretický koncept, ale konkrétní cesta. Od univerzitní laboratoře přes smluvní výzkum až po výrobek, který se prosadí i v mezinárodním měřítku.

„Vyvíjíme nyní technologii pro úroveň čtyři, tedy jízdu bez řidiče. Chtěli bychom ji spustit v roce 2026,“ prozradil další plány zakladatel spin-offu s tím, že už příští rok by mohly v okolí VŠB jezdit autonomní minibusy.

„Bez univerzity by ty technologie ale nevznikly. Je to intelektuální prostředí, kde máme přístup k talentovaným lidem. Autinno pak slouží jako komerční nástroj, který produkty prodává a zajišťuje servis.“

13. června 2025
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní

Zbouraná polovina finského dvojdomku v ostravské kolonii Bedřiška. (8. prosince...

Poslední dům v ostravské kolonii Bedřiška určený k demolici v pondělí ráno padl. Pomohli policisté, kteří prostor okolo domu zajistili a dovnitř nikoho nevpouštěli. Finský domek dosud bránili...

Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení

Vzpoura žáků na moravské škole: Kopání do dveří mělo vyvolat vydírání

Desítky žáků v úterý hlasitě protestovaly na chodbě před ředitelnou základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku. Vzpoura vyvrcholila kopáním do dveří kabinetu a na místě musela zasahovat i...

ZANIKLÉ TRATĚ: Kraken byl poslední. Po bartošovické vlečce projely stovky vozů

Kraken 470.003 na koleji bartošovické vlečky na souběhu s tratí do Štramberku,...

Devadesátý osmý díl seriálu Zaniklé tratě nás opět zavede do Studénky. Tentokrát se vydáme po stopách unikátní vlečky, po které projely stovky motorových vozů nebo elektrických souprav. Jako jediná u...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Technologie pro autonomní řízení z Ostravy. Univerzitní výzkum přerostl v byznys

Tým výzkumníků z VŠB-TUO získal prestižní ocenění za vývoj systémů pro...

Tři roky po svém založení sbírá spin-off ostravské Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Autinno první výrazné úspěchy. Univerzitní firma získala ve Velké Británii prestižní...

9. prosince 2025  9:21

OBRAZEM: Bývalá hornická kolonie skomírá. Jak se bojovalo o Bedřišku

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Dlouho nikým příliš nepovšimnutá, poté často a kriticky zmiňovaná a nyní navzdory protestům i boji nejspíše blíže svému konci. To je příběh bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě. Projděte se...

8. prosince 2025  17:49

Domy lidem. Podporovatelé bourané Bedřišky protestovali na zastupitelstvu obvodu

Podporovatelé bourané kolonie Bedřiška v Ostravě při protestu na jednání...

Podporovatelé ostravské osady Bedřiška přišli dnes krátce před polednem protestovat na jednání zastupitelstva obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Na místě rozvinuli transparenty, na nichž například měli...

8. prosince 2025  11:55,  aktualizováno  15:06

Auto narazilo do stromu, senioři se zranili. Někdo mě ohrozil a ujel, řekl řidič

Vážná dopravní nehoda u Ženklavy na Novojičínsku, kterou podle svědectví...

Vážnou dopravní nehodou se zabývají policisté na Novojičínsku. V neděli před polednem tam havaroval senior, který se svým vozem vyjel ze silnice a narazil do stromu. Muž po nehodě řekl, že ho...

8. prosince 2025  14:55

V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní

Zbouraná polovina finského dvojdomku v ostravské kolonii Bedřiška. (8. prosince...

Poslední dům v ostravské kolonii Bedřiška určený k demolici v pondělí ráno padl. Pomohli policisté, kteří prostor okolo domu zajistili a dovnitř nikoho nevpouštěli. Finský domek dosud bránili...

8. prosince 2025  6:14,  aktualizováno  11:58

Firma koupila stroje bez povolení k rozšíření provozu. Město ho nechce kvůli zápachu

ilustrační snímek

Italská společnost Brembo, která vyrábí v průmyslové zóně v ostravské Hrabové brzdové a další hliníkové komponenty pro auta, nakoupila technologie na rozšíření výroby, přestože není jisté, zda k tomu...

8. prosince 2025  6:30

Dávali jsme góly z ničeho, ale proti Baníku nic, mrzelo karvinského Samka

Karvinský Denny Samko v šanci před brankářem Dominikem Holcem z Baníku

Z fotbalového derby dvou klubů ze sousedních měst ve Slezsku uteklo jen deset minut, když karvinský Denny Samko běžel sám na bránu. Jenže ostravského brankáře Dominika Holce nepřekonal. A podobně to...

7. prosince 2025  20:47

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Karviná - Ostrava 0:0, Baník přežil velké šance domácích a už není poslední

Karvinský Denny Samko v šanci před brankářem Dominikem Holcem z Baníku

Několik nadějných pozic zůstalo nevyužito, a tak slezské derby vítěze nenašlo. Baník, jenž minulý víkend po sérii pěti porážek porazil Duklu, nakonec za bod ze hřiště Karviné musí být rád. Brankáři...

7. prosince 2025  15:05,  aktualizováno  18:17

V Bělském lese je nová stezka, lidé projdou potokem suchou nohou

Nová stezka v Bělském lese v Ostravě je vytvořená z povalových chodníků a...

Měří více než půl kilometru a pomáhá ve zpřístupnění největšího ostravského lesoparku. Nová stezka vede návštěvníky Bělského lesa do meandrujícího Výškovického potoka v místech, kde se nedalo projít...

7. prosince 2025  7:48

Planka a jeho pikantní duel. Při posledním utkání Baníku s Karvinou hrál za soupeře

David Planka z Baníku u míče při utkání s Hradcem.

Ve čtvrtém kole první ligy byl u výhry fotbalistů MFK Karviná v Ostravě nad Baníkem 2:1. Nyní bude záložník David Planka na druhé straně. S Baníkem nastoupí v neděli do 18. kola nejvyšší tuzemské...

7. prosince 2025  7:30

ZANIKLÉ TRATĚ: Kraken byl poslední. Po bartošovické vlečce projely stovky vozů

Kraken 470.003 na koleji bartošovické vlečky na souběhu s tratí do Štramberku,...

Devadesátý osmý díl seriálu Zaniklé tratě nás opět zavede do Studénky. Tentokrát se vydáme po stopách unikátní vlečky, po které projely stovky motorových vozů nebo elektrických souprav. Jako jediná u...

7. prosince 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.