Z automobilky Hyundai vyjelo méně vozů než loni, Tatra doufá v navýšení výroby

Česká ekonomika roste, ve třetím čtvrtletí letošního roku dosáhl meziroční růst HDP 2,7 procenta. O něco hůře je na tom ovšem jedna z jeho stěžejních částí – automotive. Jeho nejvýraznější zástupci v Moravskoslezském kraji, automobilky Hyundai a Tatra, se s následky situace v automobilovém průmyslu potýkají také.
Výroba automobilů v Moravskoslezském kraji představuje významnou část průmyslové produkce regionu. Jak Hyundai, tak Tatra patří mezi největší zaměstnavatele a jejich výkonnost má přímý dopad na desítky subdodavatelů nejen v rámci celého regionu.

Podle Sdružení automobilového průmyslu (AutoSAP) vyrobili v nošovické automobilce Hyundai za prvních devět měsíců letošního roku 213 975 vozidel, tedy o 15,6 procenta méně než ve stejném období loňska.

Elektromobily tvořily zhruba čtvrtinu produkce závodu, na export směřovalo 95 procent vyrobených vozidel.

Menší objem výroby byl podle firmy způsoben nižším výrobním plánem a několika plánovanými odstávkami, kterými závod přizpůsoboval produkci aktuální situaci na trhu.

„Plán vycházel z vývoje poptávky na hlavních evropských trzích a zohledňoval přísnější emisní limity a nejistotu jejich budoucí úpravy,“ uvedl mluvčí automobilky Jan Rodek.

Jen na přelomu října a listopadu přerušil nošovický závod výrobu na čtyři dny, zastavení výroby se plánuje i na 7. a 10. listopad. Část zaměstnanců zůstane doma se mzdou ve výši 70 procent.

Tatra Trucks

Ještě výraznější meziroční pokles ukazují čísla kopřivnické Tatry. Podle Sdružení automobilového průmyslu vyrobila Tatra Trucks do konce září 873 nákladních vozidel, což je o 22,1 procenta méně než loni. Podle zástupců Tatry ale byla skutečná výroba vyšší.

Tatra staví popelářský speciál na vodík, hotový má být v roce 2028

„Ve skutečnosti stoupla meziroční výroba v Tatře zhruba o pětinu,“ konstatoval mluvčí Tatry Andrej Čírtek. „Jsou rozdíly v interní metodice statistiky výroby a v metodice statistiky hlášení pro AutoSAP způsobené například tím, že část vozidel prošla výrobním procesem v Tatře, ale jsou na nich ještě instalovány nástavby u externích dodavatelů nebo některé komponenty.

„Rozdíl mezi oběma údaji tak vzniká tím, že AutoSAP započítává pouze zcela dokončené vozy, zatímco Tatra do své interní statistiky zahrnuje i vozidla, která už prošla výrobou, ale ještě čekají na montáž dalších částí.

Podle zjištění iDNES.cz by se počet takto vyrobených vozidel v kopřivnickém závodě v letošním roce do konce září mohl pohybovat zhruba okolo 1 100 kusů.

Tatra současně rozšiřuje výrobu některých klíčových komponent. „U tatrováckých vzduchem chlazených motorů se podařilo docílit meziročně nárůstu výroby o 200 procent. Roste zájem zákazníků o vozidla s našimi motory. Posilujeme i dodavatelský řetězec, jehož kapacity se u některých klíčových komponent zněkolikanásobily,“ doplnil Andrej Čírtek.

Celková bilance českého autoprůmyslu zůstává podle AutoSAP relativně stabilní. Za prvních devět měsíců letošního roku bylo v České republice vyrobeno 1 089 416 osobních vozidel, tedy jen o 0,7 procenta méně než loni.

Výrobu táhne především Škoda Auto, která letos překonala historický rekord a dosáhla denní produkce přes čtyři tisíce vozů.

Budoucnost Škody: dilema mezi spalováky a elektrem a boj s Číňany

„Překročení hranice milionu vyrobených vozidel je v současné situaci jednoznačně úspěchem českého autoprůmyslu a dobrou zprávou pro ekonomiku,“ uvedl mluvčí AutoSAP Tomáš Jungwirth.

14. dubna 2024
