Hotová je studie budoucí podoby centrálního nádraží pro autobusy, začala už i jednání o potřebných pozemcích. Opavě totiž autobusák přes dvacet let chybí, ustoupil stavbě obchodního centra. Příměstské autobusy se sjíždějí na zastávkách před vlakovou stanicí a prostor dopravně kolabuje.
„Současný stav v Janské ulici je problém pro cestující i pro dopravu v okolí nádraží. Chceme najít řešení, které autobusům poskytne potřebný prostor a lidem usnadní přestupování,“ komentoval vizi primátor Tomáš Navrátil.
Autobusy v Opavě
Představitelé města otázku vybudování nového centrálního autobusového terminálu v Opavě veřejně otevřeli před třemi lety, kdy se k ní lidé vyjadřovali prostřednictvím dotazníků v anketě k budoucnosti opavské dopravy.
Stávající dopravní uzel před východním nádražím, který soustřeďuje příjezdy a odjezdy všech příměstských a regionálních autobusů, ani přes několikeré úpravy přednádražního prostoru nevyhovuje. Blízkost autobusů a vlaků měla zjednodušit přestupy a organizaci, způsobila ale dopravní přetížení.
Meziměstské a příměstské autobusy se v Janské ulici potkávají s autobusy a trolejbusy MHD, osobní a nákladní dopravou i obrovským množstvím chodců, využívajících spoje veřejné dopravy. Přilehlá křižovatka před Městským domem kultury Petra Bezruče patří k nejvytíženějším ve městě, ve špičkách tam doprava zcela stojí.
V prostoru také úplně chybí místo, kde řidiči autobusů mohou vozy mezi jednotlivými spoji odstavit.
Blízkost autobusů, vlaků a MHD chtějí zástupci Opavy zachovat, prostor před vlakovým nádražím ale uvolnit. Pro autobusák zvolili areál za vlakovým nádražím, konkrétně mezi železnicí a areály prodejen Stavebniny DEK a Lidl.
„Studie nám ukazuje, že se do tohoto prostoru autobusové nádraží vejde a jak by mohlo fungovat. Teď musíme dořešit pozemky, příjezdy autobusů i bezpečné napojení na Těšínskou. Cílem je řešení, které obstojí v každodenním provozu,“ řekl radní pro dopravu Petr Popadinec.
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Opava řeší vznik autobusového nádraží, současné zastávky už nestačí
Příjezdem na nové autobusové nádraží má být Anenská ulice. Ta ale v současné podobě na takovou dopravní zátěž není připravená, zvláště její křížení s Těšínskou.
„Součástí dalších příprav proto musí být i dopravní propojení s Těšínskou ulicí a úprava tamní křižovatky. Město už o potřebných pozemcích předběžně jednalo se Správou železnic a o dopravním řešení se společností Lidl,“ upřesnil mluvčí opavské radnice Roman Konečný. A doplnil, že společně se vznikem autobusového nádraží se u železniční stanice samostatně připravuje i třetí nástupiště.
Z nově postaveného autobusového terminálu by vyjížděly linky na Bruntál a Krnov, na Ostravu, Hlučínsko i Hradec nad Moravicí.
Neudržitelnost sjednoceného dopravního uzlu v Janské ulici je předmětem diskusí v Opavě dlouhodobě. Před několika lety ji mělo vyřešit rozšíření přestupního uzlu v nedaleké Praskově, úprava tamních zastávek se ale neuskutečnila.
Za své vzaly i někdejší úvahy o opětovné výstavbě autobusového nádraží blízko jeho původní polohy, v Těšínské ulici mezi Lidlem a Teskem. Narazily na velkou vzdálenost od centra města.
Autobusový terminál má vzniknout za vlakovým nádražím Opava-východ.
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