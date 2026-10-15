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Opava chce zpět autobusové nádraží. Uzel zastávek před stanicí vlaků kolabuje

Žaneta Motlová
  6:39

Zastávky u železničního nádraží Opava-východ suplují autobusové nádraží. Jenže kapacitně přestávají stačit. | foto: Archiv MF DNES

Osm odjezdových a čtyři příjezdová stanoviště, místa pro odstavení autobusů, zázemí pro cestující i parkování pro auta a kola. Opava zná podobu nového autobusového nádraží. To má vzniknout v prázdném prostoru za vlakovým nádražím, mezi železnicí a areály prodejen. Nutná je ale i úprava příjezdových komunikací

Hotová je studie budoucí podoby centrálního nádraží pro autobusy, začala už i jednání o potřebných pozemcích. Opavě totiž autobusák přes dvacet let chybí, ustoupil stavbě obchodního centra. Příměstské autobusy se sjíždějí na zastávkách před vlakovou stanicí a prostor dopravně kolabuje.

„Současný stav v Janské ulici je problém pro cestující i pro dopravu v okolí nádraží. Chceme najít řešení, které autobusům poskytne potřebný prostor a lidem usnadní přestupování,“ komentoval vizi primátor Tomáš Navrátil.

Autobusy v Opavě

  • Původně, od konce 40. let minulého století, se autobusy sjížděly na náměstí Svobody před jídelnou U Jelena. Místu se dodnes říká „starý autobusák.“
  • Počátkem 80. let minulého století se otevřelo centrální autobusové nádraží v Těšínské ulici. V provozu bylo do 15. června 2003.
  • Na jeho místě vzniklo nákupní centrum, zákazníkům se otevřelo v říjnu 2004.
  • Autobusy se přesunuly před vlakové nádraží Opava-východ.

Představitelé města otázku vybudování nového centrálního autobusového terminálu v Opavě veřejně otevřeli před třemi lety, kdy se k ní lidé vyjadřovali prostřednictvím dotazníků v anketě k budoucnosti opavské dopravy.

Stávající dopravní uzel před východním nádražím, který soustřeďuje příjezdy a odjezdy všech příměstských a regionálních autobusů, ani přes několikeré úpravy přednádražního prostoru nevyhovuje. Blízkost autobusů a vlaků měla zjednodušit přestupy a organizaci, způsobila ale dopravní přetížení.

Meziměstské a příměstské autobusy se v Janské ulici potkávají s autobusy a trolejbusy MHD, osobní a nákladní dopravou i obrovským množstvím chodců, využívajících spoje veřejné dopravy. Přilehlá křižovatka před Městským domem kultury Petra Bezruče patří k nejvytíženějším ve městě, ve špičkách tam doprava zcela stojí.

V prostoru také úplně chybí místo, kde řidiči autobusů mohou vozy mezi jednotlivými spoji odstavit.

Vizualizace ukazuje možnou podobu nového autobusového nádraží v Opavě

Blízkost autobusů, vlaků a MHD chtějí zástupci Opavy zachovat, prostor před vlakovým nádražím ale uvolnit. Pro autobusák zvolili areál za vlakovým nádražím, konkrétně mezi železnicí a areály prodejen Stavebniny DEK a Lidl.

„Studie nám ukazuje, že se do tohoto prostoru autobusové nádraží vejde a jak by mohlo fungovat. Teď musíme dořešit pozemky, příjezdy autobusů i bezpečné napojení na Těšínskou. Cílem je řešení, které obstojí v každodenním provozu,“ řekl radní pro dopravu Petr Popadinec.

Opava řeší vznik autobusového nádraží, současné zastávky už nestačí

Příjezdem na nové autobusové nádraží má být Anenská ulice. Ta ale v současné podobě na takovou dopravní zátěž není připravená, zvláště její křížení s Těšínskou.

„Součástí dalších příprav proto musí být i dopravní propojení s Těšínskou ulicí a úprava tamní křižovatky. Město už o potřebných pozemcích předběžně jednalo se Správou železnic a o dopravním řešení se společností Lidl,“ upřesnil mluvčí opavské radnice Roman Konečný. A doplnil, že společně se vznikem autobusového nádraží se u železniční stanice samostatně připravuje i třetí nástupiště.

Současný dopravní uzel před východním nádražím nevyhovuje, není tam například kam odstavit autobusy mezi jednotlivými linkami.

Z nově postaveného autobusového terminálu by vyjížděly linky na Bruntál a Krnov, na Ostravu, Hlučínsko i Hradec nad Moravicí.

Neudržitelnost sjednoceného dopravního uzlu v Janské ulici je předmětem diskusí v Opavě dlouhodobě. Před několika lety ji mělo vyřešit rozšíření přestupního uzlu v nedaleké Praskově, úprava tamních zastávek se ale neuskutečnila.

Za své vzaly i někdejší úvahy o opětovné výstavbě autobusového nádraží blízko jeho původní polohy, v Těšínské ulici mezi Lidlem a Teskem. Narazily na velkou vzdálenost od centra města.

Autobusový terminál má vzniknout za vlakovým nádražím Opava-východ.

Autobusový terminál má vzniknout za vlakovým nádražím Opava-východ.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

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