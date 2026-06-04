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Autobus na plynový pohon pohltily plameny, cestující i řidič stihli utéct

Dalibor Maňas
  12:25
Autobus na plynovým pohon shořel ve středu odpoledne ve Vítkově na Opavsku. Oheň si vyžádal zásah tří jednotek hasičů a způsobil škodu za 900 tisíc korun. Řidič s cestujícími stihli včas utéct ještě před příjezdem záchranných složek. Hasiči museli kromě samotné likvidace plamenů pomocí tří vodních proudů intenzivně ochlazovat také nebezpečné tlakové lahve s plynem.
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Ve Vítkově na Opavsku shořel autobus. Cestující i řidič stihli včas utéct, škoda byla vyčíslena na 900 tisíc korun. (3. 6. 2026) | foto: Hasiči Moravskoslezského kraje

Policisté museli kvůli požáru uzavřít silnici. „Zdrželi jsme se tam až do doby, než byl vrak autobusu odtažený,“ uvedl policejní mluvčí Jan Segsulka.

„Událost se naštěstí obešla bez zranění cestujících,“ potvrdila mluvčí krajských hasičů Kamila Langerová.

Informaci o požáru autobusu přijalo operační středisko hasičů krátce po 15. hodině. „Na místo vyslalo jak profesionální, tak dobrovolnou jednotku hasičů z Vítkova a také dobrovolnou jednotku z Budišova nad Budišovkou,“ přiblížila Langerová.

Ve Vítkově na Opavsku shořel autobus. Cestující i řidič stihli včas utéct, škoda byla vyčíslena na 900 tisíc korun. (3. 6. 2026)
Ve Vítkově na Opavsku shořel autobus. Cestující i řidič stihli včas utéct, škoda byla vyčíslena na 900 tisíc korun. (3. 6. 2026)
Ve Vítkově na Opavsku shořel autobus. Cestující i řidič stihli včas utéct, škoda byla vyčíslena na 900 tisíc korun. (3. 6. 2026)
Ve Vítkově na Opavsku shořel autobus. Cestující i řidič stihli včas utéct, škoda byla vyčíslena na 900 tisíc korun. (3. 6. 2026)
4 fotografie

Při příjezdu hasičů na místo byl autobus požárem již téměř zcela zasažen. „Pro likvidaci plamenů byly nasazeny tři vodní proudy, zároveň probíhalo také ochlazování tlakových lahví pomocí hasicího monitoru. Řidič autobusu vůz opustil ještě před příjezdem jednotek na místo,“ popsala mluvčí.

Požár se podařilo lokalizovat za 40 minut. „Úplná likvidace si vyžádala další dvě hodiny. Až do ranních hodin pak prováděla dobrovolná jednotka z Budišova nad Budišovkou preventivní dohled,“ uvedla mluvčí.

Příčina požáru se vyšetřuje. Výši škody vyčíslil vyšetřovatel na 900 tisíc korun.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

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