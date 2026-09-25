Premium

Mimořádně jen 19 Kč/měsíc
na prvních 5 měsíců

Zájezdový autobus kličkoval po D1, jeho šofér nadýchal přes promile

Autor:
  11:49

Přístroj na měření hladiny alkoholu v dechu s naměřenými hodnotami a zápisem u podnapilého řidiče zájezdového autobusu. (22. září 2026) | foto: Policie ČR

Velmi divokou jízdu prožilo dvacet cestujících v zájezdovém autobusu směřujícím z Ostravy do zahraničí. Jak si všimli jiní řidiči jedoucí po D1 na Novojičínsku, autobus po celé šířce vozovky kličkoval, proto přivolali policisty. A podezření, že jeho šofér požil před jízdou alkohol, se záhy potvrdilo.

Incident se stal v úterý po páté hodině ráno na D1 ve směru od Ostravy k Brnu. Na území Novojičínska, zhruba na úrovni Suchdolu nad Odrou, volali řidiči z osobních vozů a upozorňovali na podivnou jízdu zájezdového autobusu.

„Hlásili, že míjejí autobus s přívěsem, který zvláštně manévruje a dokonce měl i několikrát vybočit z pravého do levého jízdního pruhu nebo sjet na krajnici téměř až na svodidla,“ popsala policejní mluvčí Soňa Štětínská.

Na silnici okamžitě vyrazili policisté z dálničního oddělení v nedalekých Mankovicích a zájezdový autobus s dvaceti cestujícími směřujícími do zahraničí na úrovní obce Vražné zastavili.

Vyděšení cestující volali o pomoc. Opilý řidič autobusu RegioJet ujížděl policii

„Výsledek orientační zkoušky byl pozitivní, přístroj vykázal hodnotu něco málo nad jedno promile alkoholu v dechu třiašedesátiletého řidiče,“ uvedla policejní mluvčí. O jakou dopravní firmu šlo nebo kam autobus směřoval, policie neuvedla.

Podnapilý řidič souhlasil i s krevním testem, samozřejmě hned na místě přišel o řidičský průkaz a v jízdě nemohl pokračovat. Poté mu policisté sdělili podezření z ohrožení pod vlivem návykové látky.

V případě profesionálního řidiče hromadného dopravního prostředku trestní zákoník stanovuje postih od šesti měsíců až tří let vězení; vzhledem k tomu, že se nikomu nic nestalo, lze uvažovat i o podmínce.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

Dny NATO nabídly davům impozantní představení letců i nové stroje armády

An-124 Ruslan na Dnech NATO v Ostravě a ukázka vozidla Titus. (19. září 2026)

Na mošnovském letišti v sobotu začaly dvoudenní Dny NATO v Ostravě a Dny Vzdušných sil Armády ČR, které jsou největší bezpečnostní přehlídkou v Evropě. Největší zážitek pro návštěvníky nabídla...

Program Dnů NATO 2026: na co se nejvíc vyplatí počkat v sobotu a v neděli?

Na mošnovském letišti pokračují Dny NATO v Ostravě. (21. září 2025)

Návštěvníci letošních Dnů NATO se mohou těšit na téměř osm desítek vrtulníků a letadel ze čtrnácti zemí. Česká armáda o víkendu v Mošnově představí zaváděnou výstroj, německé letectvo chystá ukázky...

Dny NATO v Ostravě představily zabijáka dronů, pod křídly skrývá raketové bloky

Na Dnech NATO se představil představil L-39 Skyfox, který je určený k likvidaci...

Zvenčí připomíná známý český Albatros, pod křídly má ale rakety a jeho možným cílem už nemusí být jen ty pozemní. Aero Vodochody letos společně s OMNIPOL Defence z holdingu OMNIPOL Group na Dny NATO...

Kladno opět vítězné, Kometa má první výhru. Pardubice uspěly, slaví i Litvínov

Kladenští hráči dávají gól v zápase s Libercem.

Hokejová extraliga zakončila svůj první týden, v neděli měla na programu neúplné třetí kolo. Kladno v něm opět vyhrálo, Liberec porazilo 3:1. Shodným výsledkem si poradila Kometa s Hradcem Králové,...

Je to hit. Restaurace boduje Havířským smažákem, tajná přísada ho barví dočerna

Šéfkuchař Jan Mikeš z restaurace PZKO ve Stonavě na Karvinsku se svou...

Černý smažák, smažená briketa či obalované uhlí. Taková lidová pojmenování si za necelý měsíc od vzniku vysloužila stále známější specialita restaurace PZKO ve Stonavě na Karvinsku. Správný název je...

Zájezdový autobus kličkoval po D1, jeho šofér nadýchal přes promile

Přístroj na měření hladiny alkoholu v dechu s naměřenými hodnotami a zápisem u...

Velmi divokou jízdu prožilo dvacet cestujících v zájezdovém autobusu směřujícím z Ostravy do zahraničí. Jak si všimli jiní řidiči jedoucí po D1 na Novojičínsku, autobus po celé šířce vozovky...

25. září 2026  11:49

Ostrava neopakovala své chyby. Nechtěli jsme začít jako loni, přiznává Palyza

Lukáš Palyza z Ostravy útočí v zápase s Nymburkem, brání ho Vojtěch Hruban.

Někdejší basketbalový reprezentant Lukáš Palyza, který s Nymburkem získal pět mistrovských titulů, se loni po 15 letech vrátil do mateřské klubu, do NH Ostrava. A výkony mužstva v uplynulé sezoně i...

25. září 2026  10:04

Havel 90. Výstava mapuje rodinné kořeny, disidentství i prezidentské návštěvy

Na ostravském Masarykově náměstí probíhá do 6. října 2026 výstava k 90. výročí...

Venkovní výstava na ostravském Masarykově náměstí, pořádaná Magistrátem města Ostravy od 24. září do 6. října 2026 u příležitosti nadcházejícího 90. výročí narození Václava Havla, přibližuje vztah...

25. září 2026  9:25

Plán na bikrosový areál za 58 milionů rozdělil Bílov, obec třikrát neuspěla s dotací

Rušné zasedání Zastupitelstva obce Bílov v improvizovaných prostorách, kde...

Záměr výstavby bikrosového areálu za 58 milionů korun rozvířil atmosféru v Bílově na Novojičínsku. Obec ani napotřetí neuspěla se žádostí o státní dotaci a část obyvatel se obává, že nerealizovaný...

25. září 2026  5:59

Motorkářka uvázla na přejezdu mezi závorami, těsně za ní projel vlak

ilustrační snímek

Policie v uplynulých dnech hledala ženu, která se s motocyklem ocitla na železničním přejezdu ve Vendryni na Frýdecko-Místecku v době, kdy byla spuštěna výstražná světla a závory. Motorka podle...

23. září 2026  16:01,  aktualizováno  24. 9. 16:25

Nemocnice zavádí testy, které mají odhalit Alzheimerovu chorobu už ve středním věku

ilustrační snímek

Fakultní nemocnice Ostrava připravuje zavádění nových krevních testů, které by měly dokázat odhalit Alzheimerovu chorobu již ve středním věku a dříve, než u pacientů naplno propukne. Nová...

24. září 2026  13:59

Majitel Třince: Ať se Dědek přestane soustředit na ovládnutí hokeje. A Slovan?

Premium
Mistrovská radost v Třinci. Pohár nad hlavu zvedá šéf klubu Ján Moder.

Chlapík je to svérázný, většinu času veselý, na jazyku neustále připravenou glosu i peprný výraz. Bez obalu vám řekne, co si myslí, proč tomu věří, co zažil a co čeká, že přijde. A vy Jánu Moderovi...

24. září 2026

Ve Vagonce vyrábějí nové rychlovlaky, zakázka za sedm miliard dá práci stovkám lidí

V ostravské Škodě Vagonka se rozběhla výroba nové generace elektrických vlaků,...

V ostravské Škodě Vagonka začala výroba nové generace elektrických vlaků pro dálkové tratě. Zakázka za sedm miliard korun přinese nejméně 22 vysokorychlostních souprav. Výroba pomáhá stabilizovat...

24. září 2026  11:10

Ostrava kvůli heřmanické haldě mění územní plán, umožní vyvlastnit pozemky

Spor o způsob, jakým má být sanována heřmanická halda, pokračuje.

Zastupitelé Ostravy schválili změnu územního plánu, která státu otevírá cestu k vyvlastnění pozemků společnosti OKK Koksovny na hořící haldě Heřmanice. Státní podnik Diamo chce tímto krokem po letech...

24. září 2026  8:33

Čtyři debakly. Slavisté smetli Opavu, Pardubice deklasovaly Olomoucko

Jaromír Bohačík ze Slavie atakuje opavský koš, brání Filip Zbránek.

Basketbalisté Slavie ve šlágru druhého ligového kola deklasovali Opavu 114:81. Vysoké výhry si připsaly také další týmy. Pardubice zvítězily na prostějovském hřišti Olomoucka 100:54, Ústí nad Labem...

23. září 2026  22:17,  aktualizováno  24. 9. 8:28

Proces Baníku není jako od Kafky. Jsme kostrbatí, ale pracovití, tvrdí Skuhravý

Trenér Baníku Roman Skuhravý sleduje zápas proti Artisu Brno.

Hodně složité období zažívají fotbalisté Baníku Ostrava. Pracovníci klubu se vyrovnávají se smrtí šéfa sportovního úseku Luďka Mikloška, který zemřel po těžké nemoci, a samotným hráčům se nedaří...

24. září 2026  7:38

Je to hit. Restaurace boduje Havířským smažákem, tajná přísada ho barví dočerna

Šéfkuchař Jan Mikeš z restaurace PZKO ve Stonavě na Karvinsku se svou...

Černý smažák, smažená briketa či obalované uhlí. Taková lidová pojmenování si za necelý měsíc od vzniku vysloužila stále známější specialita restaurace PZKO ve Stonavě na Karvinsku. Správný název je...

24. září 2026  5:37

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.

Volební speciál 2026

Číst zde