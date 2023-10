Tichý, bez emisí a snadno ovladatelný. Tatra představila elektrický vůz na vodík

Přibližně do konce roku bude pokračovat finalizace prototypu, poté začne testování. „První testy budou probíhat u nás na polygonu v Kopřivnici. Poté samozřejmě chceme, aby auto bylo schopné vyjet do provozu a reálně jsme ho otestovali u našich zákazníků,“ řekl vedoucí konstrukce hnacího traktu Jakub Pončík.

Hlavní výhodou konceptu vozu podle něj je, že je vhodné do městských aglomerací. „Vozidlo neprodukuje žádné emise a je tiché. Takže v případě nějaké výstavby bude taky vhodné pro komunální sféru,“ řekl Pončík.

Na vývoji vozu Tatra spolupracuje se společností ÚJV Řež, která je koordinátorem projektu, firmou Devinn a Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze. „Auto, které v konsorciu elektrifikujeme, je jedno z nejtěžších vozidel, které kdy na vodík bylo předěláno,“ řekl vedoucí oddělení vodíkových technologií a inovací v energetice ÚJV Řež Aleš Doucek.

Náročné bylo podle něj rovněž uzpůsobení vozidla pro provoz i v extrémních podmínkách. „Tatra si hodně zakládá na tom, že její vozidla mají velice dobré parametry v terénu, velice dobrou stoupavost a podobně, a byla velká poptávka ze strany Tatry, aby tyhle parametry byly přinejhorším zachovány,“ řekl Doucek. Kvůli provozu auta v prašných prostředích řešil vývojový tým předúpravu vstupního vzduchu pro palivový článek, vůz tak má například odlučovače či chemický filtr.

Automobil vychází z nejnovější generace modelové řady Tatra Force. Využívá osmikolový podvozek tatrovácké koncepce s centrální nosnou rourou a výkyvnými nezávisle zavěšenými polonápravami. Pohon prototypu je elektrický, je však koncipován tak, aby mohl být nezávislý na externích zdrojích elektrické energie. Má i tlakové nádrže na vodík v plynném stavu, palivové články tak vyrábějí elektrickou energii z vodíku přímo na palubě vozu.

Dojezd na jedno nabití 500 kilometrů

Vůz se podle Pončíka díky elektromotoru řídí snadněji než klasické tatrovky se spalovacím motorem. „Člověk si zde nemusí hrát se spojkou, je to jako v osobním autě, když sednete například do elektrického vozu. Snažili jsme se to vozidlo tvořit tak, aby i řidič s minimálními zkušenostmi mohl toto auto ovládat bez nějakého většího zaškolení,“ řekl Pončík.

U auta se počítá s dojezdem na jedno nabití okolo 500 kilometrů. „Samozřejmě bude záležet na typu provozu. Jinak to bude, když auto pojede po silnici, jinak to bude v terénu. Ale při celkové hmotnosti 44 tun, na což je to auto stavěné, by ten dojezd měl být něco mezi 400 až 500 kilometry,“ řekl Pončík.

Tatra Trucks vyrábí sériové nákladní vozy i speciální automobily na míru. Produkuje vozy a podvozky pro civilní sektor i pro využití v armádě či v záchranných složkách. Má přes 1400 zaměstnanců, dalších víc než 700 lidí pracuje v dceřiné firmě Tatra Metalurgie. Loni automobilka dosáhla tržeb 7,12 miliardy korun, zákazníkům dodala 1326 vozů. Tatra Trucks patří do skupiny Czechoslovak Group miliardáře Michala Strnada, dalším jejím akcionářem je skupina Promet Group rodiny Materových.