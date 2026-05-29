Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Náctiletý řidič zkolaboval a auto na přejezdu převrátil do cesty přijíždějícímu vlaku

Autor:
  10:55
Neobvyklou nehodu vyšetřují od pátečního rána policisté v Opavě. Teprve devatenáctiletý zdravotně indisponovaný řidič tam havaroval tak nešťastně, že s vozem skončil na střeše na kolejích železničního přejezdu. Záhy do vozu narazil osobní vlak. Naštěstí se nikomu nic nestalo a škody jsou jen materiální.
Fotogalerie2

Nehoda vlaku a automobilu na železničním přejezdu v Krnovské ulici v Opavě. (29. května 2026) | foto: Policie ČR

Nehoda se stala krátce po osmé hodině v Krnovské ulici. Devatenáctiletý řidič Fordu Fiesta jedoucí z centra města zkolaboval, policie uvedla „zřejmě z důvodu krátké zdravotní indispozice“, přičemž vyjel ze silnice a po chvíli se na ni vrátil.

„Nakonec se s automobilem převrátil na bok a zastavil se na úrovni kolejí na přejezdu. Následně došlo ke střetu s projíždějícím vlakem,“ vylíčil policejní mluvčí Jan Segsulka.

Osobní vlak na železničním přejezdu v Krnovské ulici v Opavě chvíli poté, co narazil do převráceného automobilu. (29. května 2026)

Fotogalerie

zobrazit 2 fotografie

To už však byl řidič mimo svůj automobil. „Stihl vystoupit ještě před samotným střetem. Také 96 cestujících osob ve vlaku včetně vlakové čety neutrpělo žádná zranění. Dechová zkouška na přítomnost alkoholu byla negativní u řidiče vozidla i strojvedoucího,“ popsal policejní mluvčí.

Škody tak jsou „jen“ na automobilu, vlaku a signalizačním zařízení na přejezdu bez závor.

„Provoz na železniční trati i na Krnovské ulici je momentálně obousměrně zastaven. Toto omezení potrvá ještě zhruba do dvanácti hodin,“ zakončil mluvčí Segsulka.

Nehoda se stala na železničním přejezdu na velmi frekventované Krnovské ulici v Opavě.

Nehoda se stala na železničním přejezdu na velmi frekventované Krnovské ulici v Opavě.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Vstoupit do diskuse (11 příspěvků)

Nejčtenější

Tohleto má být ve školce? U dětí se klátil zdrogovaný muž, ředitel rezignoval

Premium
Ilustrační foto, mateřská škola

Velký skandál řeší v obci Doubrava na Karvinsku. Na zahradě tamní základní a mateřské školy se ve čtvrtek podivně pohyboval a odhaloval muž, který byl silně pod vlivem drog a později zkolaboval....

Tříletý chlapec z Ostravska zemřel na záškrt, neměl očkování

Podezřelí v korupční kauze okolo Fakultní nemocnice Motol lhali kontrolám do...

Tříletý chlapec z Ostravska v pondělí zemřel ve Fakultní nemocnici Motol po onemocnění záškrtem, nebyl očkovaný. Je vůbec prvním dítětem, které zemřelo na záškrt v Česku od roku 1969. Hygienici...

Policie prověřuje zdrogovaného školníka z Karvinska, pozitivní test měl i ředitel

V areálu ZŠ a MŠ Doubrava se podivně pohyboval zdrogovaný muž. (21. května 2026)

Policisté se začali zabývat počínáním muže, který se minulý týden na zahradě Základní a mateřské školy v Doubravě na Karvinsku pod vlivem návykových látek svlékal a i jinak se choval značně podivně....

Dukla - Baník 0:3, všechny tři góly byly vlastní, domácí sestupují, hosty čeká baráž

Ostravští fotbalisté David Planka, Daniel Holzer a Vít Škrkoň se radují z gólu...

Baník Ostrava udržel naději na záchranu ve fotbalové lize. V závěrečném dějství nadstavbové části v přímém souboji o předposlední příčku zvítězil na Dukle vysoko 3:0, když všechny góly byly vlastní....

Zdrogovaný školník, ředitel, a teď i zpronevěra. Potíže školy na Karvinsku nekončí

V areálu ZŠ a MŠ Doubrava se podivně pohyboval zdrogovaný muž. (21. května 2026)

Problém za problémem se valí na Základní a Mateřskou školu v Doubravě na Karvinsku. Nejen že policie vyšetřuje výtržnosti bývalého školníka, který byl pod vlivem drog. Pozitivní test na drogy měl...

Náctiletý řidič zkolaboval a auto na přejezdu převrátil do cesty přijíždějícímu vlaku

Nehoda vlaku a automobilu na železničním přejezdu v Krnovské ulici v Opavě....

Neobvyklou nehodu vyšetřují od pátečního rána policisté v Opavě. Teprve devatenáctiletý zdravotně indisponovaný řidič tam havaroval tak nešťastně, že s vozem skončil na střeše na kolejích...

29. května 2026  10:55

OBRAZEM: Likvidace strojů a poslední dělníci. Nahlédněte do dolu na Karvinsku

Demontáž se totiž nevyplatí. “Fixní náklady na provoz dolu jsou velké, tudíž je...

Od posledního fárání a samotné těžby uhlí v Dole ČSM ve Stonavě uběhly necelé čtyři měsíce. Nedávné uzavření téměř 250leté historie hlubinné těžby v zemi je v areálu znát. Ponurá nálada, prázdné...

29. května 2026  9:10

Sestry Pavelkovy čelily čtyřem mečbolům, načež se v Ostravě odrazily k výhře

Anna Pavelková vybírá během ostravského turnaje míč dopadající za síť.

Ve druhém setu prohrávaly 15:19 a 16:20, odvrátily čtyři mečboly, načež slaví svou první výhru na turnaji nejvyšší světové kategorie. Sestry Anna a Kateřina Pavelkovy na ostravském turnaji plážového...

28. května 2026  19:25

Zdrogovaný školník, ředitel, a teď i zpronevěra. Potíže školy na Karvinsku nekončí

V areálu ZŠ a MŠ Doubrava se podivně pohyboval zdrogovaný muž. (21. května 2026)

Problém za problémem se valí na Základní a Mateřskou školu v Doubravě na Karvinsku. Nejen že policie vyšetřuje výtržnosti bývalého školníka, který byl pod vlivem drog. Pozitivní test na drogy měl...

28. května 2026  17:57

Ranní ptáčata doskákala k výhře. Brzkému budíčku ale Perušič se Sedlákem nefandí

Ondřej Perušič (čelem) a Jiří Sedlák se radují z výhry nad Brazilci.

Museli brzy vstávat, už v 5.20, aby na první utkání dne v devět hodin byli připraveni. A vyplatilo se jim to. Ondřej Perušič a Jiří Sedlák porazili světové čtyřky Brazilce Evandra s Arthurem Lancim...

28. května 2026  12:41,  aktualizováno  15:02

Zdravotní pojišťovny vyšly lidem vstříc, Bruntál má víkendovou zubní pohotovost

V bruntálské nemocnici byla vybudována nová stomatologická ambulance pro...

Lidem z Bruntálska začne od tohoto víkendu sloužit nová zubní pohotovost, která byla vybudovaná v tamní nemocnici. Na starost bude mít víkendovou a sváteční péči pro celý okres.

28. května 2026  14:11

Senior zdolal Lysou horu na kole a zkolaboval, pomoc mu zavolali mladí výletníci

Na vrcholu Lysé hory v Beskydech se 27. června 2026 uskutečnil společný zásah...

Školní výlet studentů na Lysou horu v Beskydech prověřil duchapřítomnost mladých. Když totiž před jejich zraky v tamní restauraci zkolaboval cyklista, neváhali a okamžitě přivolali pomoc.

28. května 2026  10:45

Památkáři zmenší chráněnou zónu v Karviné, aby uvolnili cestu průmyslovému parku

Národní památkový ústav Ostrava v roce 2025 zpracoval pro Ministerstvo kultury...

Budoucnost staré Karviné visí na dohodě mezi městem a památkáři, kteří nově připravují zmenšenou variantu památkové zóny v okolí šachty Barbora. Tento kompromis má ochránit historicky cenná místa,...

28. května 2026  9:01

Více karambolů i zraněných. Policie eviduje výrazný nárůst nehod na Opavsku

Tragická nehoda motorkáře mezi Chlebičovem a Velkými Hošticemi na Opavsku....

Na nepříznivou statistiku dopravních nehod během prvních čtyř měsíců letošního roku na Opavsku upozorňují policisté. Nejenže došlo ve srovnání se stejným obdobím v loňském roce k nárůstu jejich počtu...

28. května 2026  6:18

Odbojářka Párátko pomohla mnoha lidem. Po porodu dcery skončila v koncentráku

Premium
Unikátní fotografie z roku 1940 zachycuje Marii Pětrošovou krátce po porodu...

Pro mnoho vojáků mířících v létě roku 1939 do Polska, kde se chtěli připojit k zahraničnímu odboji, byla posledním kontaktem s vlastí drobná dívka z Frýdku. Konspirace byla neúprosná, jména se moc...

27. května 2026

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Štochlová se Svozilovou čelily servisu světové třídy. Cenné zkušenosti, hlásily

Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová přihrávají podání Brazilek.

Pořádně ostrý start do turnaje J&T Banka Ostrava Beach Pro měly české beachvolejbalové jedničky Markéta Svozilová a Marie Sára Štochlová. S obhájkyněmi ostravského titulu a světovými trojkami...

27. května 2026  19:02

Policie prověřuje zdrogovaného školníka z Karvinska, pozitivní test měl i ředitel

V areálu ZŠ a MŠ Doubrava se podivně pohyboval zdrogovaný muž. (21. května 2026)

Policisté se začali zabývat počínáním muže, který se minulý týden na zahradě Základní a mateřské školy v Doubravě na Karvinsku pod vlivem návykových látek svlékal a i jinak se choval značně podivně....

27. května 2026  17:45

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.