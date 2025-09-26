Autista z Prahy se ztratil na nádraží v Ostravě. Strážníci mu koupili jídlo i jízdenku

Devatenáctiletý muž trpící autismem se na ostravském vlakovém nádraží ocitl v nesnázích, s nimiž si sám neuměl poradit. Naštěstí mu pomohl jeden z cestujících a poté zejména dva ostravští strážníci, kteří ho nejprve uklidnili a nakonec mu koupili bagetu a také zaplatili zpáteční jízdenku.

Mladý autista je velkým nadšencem do vlaků. Ve středu si proto z kapesného zakoupil jednosměrnou jízdenku z Prahy do Ostravy a okolo sedmnácté hodiny dojel až do stanice Ostrava-Svinov. Když však z vlaku vystoupil, zjistil, že je zcela bezradný. Nevěděl, kudy dál, a ani neměl dostatek peněz na cestu zpátky.

„Jeden z cestujících si plačícího mladíka všiml. Nezůstal lhostejný a přivolal na pomoc hlídku strážníků,“ popsala Helena Badurová, mluvčí Městské policie Ostrava.

Opatrovnici se nedovolali

Dva strážníci se nešťastníka ujali a zcela jim učaroval svými detailními znalostmi o vlacích a železnici vůbec. Například zcela mistrně uměl napodobit zvuky různých vlaků. „Snažili se ho uklidnit a telefonicky kontaktovat jeho opatrovnici, což se jim bohužel nepodařilo,“ přiblížila mluvčí Badurová.

Ani pak mladíka v nesnázích neopustili a nenechali napospas svému osudu. Naopak. V nádražním bistru mu ze svých prostředků zakoupili bagetu a poté dokonce i jízdenku zpátky na pražské hlavní nádraží.

„Doprovodili ho k vlaku, kde s ním počkali až do odjezdu, a nakonec mu na rozloučenou zamávali,“ zakončila mluvčí strážníků.

