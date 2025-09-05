„Festival Art & Science je nevšední příležitostí nahlédnout do zákulisí univerzity a zažít ji trochu jinak. Vysoká účast a nadšení školáků potvrzuje, že má smysl dělat podobné akce na podporu vědy a technického vzdělání, které vždy bude základem a motorem pokroku,“ uvedl Igor Ivan, nový rektor VŠB – Technické univerzity Ostrava.
Dopolední program tradičně patřil především žákům základních a studentům středních škol, pro které organizátoři připravili pestrou nabídku interaktivních stanovišť.
Akce se během dopoledne zúčastnily tisíce návštěvníků z desítek základních a středních škol nejen z Moravskoslezského kraje, ale také například ze Zlínského kraje.
„Propojujeme vědecký program s uměním. Děti si mohly vyzkoušet jednoduché vědecké experimenty, práci s moderními technologiemi, nahlédnout do světa robotiky, geologie, stavitelství a dalších oborů,“ popsala Petra Halíková, hlavní organizátorka akce.
Jednotlivé oblasti byly zároveň představeny v kontextu profesí, kterým by se žáci po studiu na VŠB – Technické univerzitě Ostrava mohli v budoucnu věnovat.
Návštěvníci měli možnost zapojit se do řady vědeckých workshopů, ukázek, experimentů a technických dílen, které připravili vědci, studenti i výzkumníci ze všech sedmi fakult a výzkumných center VŠB-TUO.
Roboti a drony
Velký zájem vzbudil například workshop s drony, který se během dne opakoval hned několikrát, a také esportová dílna na Fakultě elektrotechniky a informatiky. Atraktivní podívanou jako obvykle předvedli roboti.
Odpolední část programu byla otevřená studentům, zaměstnancům, absolventům i návštěvníkům z řad veřejnosti. O hudební atmosféru se postaral Orchestr VŠB-TUO, následoval koncert Thoma Artwaye.
Večer vyvrcholil proslovem rektora a energickým vystoupením kapely Děda Mládek Illegal Band.
Kromě hudebních vystoupení byl součástí programu i bohatý výtvarný a umělecký obsah – výstavy, workshopy a další kreativní aktivity, které ukázaly, že i technická univerzita může být místem plným umělecké inspirace. Návštěvníci si mohli sami vyzkoušet různé výtvarné techniky nebo se jen nechat inspirovat tvorbou ostatních.
Festival Art & Science 2025 podle pracovníků univerzity potvrdil, že věda je umění a umění je věda. Spojení těchto dvou světů funguje.
„VŠB-TUO tímto unikátním projektem ukázala, že univerzita může být nejen místem vzdělávání, ale také inspirace, setkávání a objevování nových obzorů,“ uvedla mluvčí Jana Dronská.