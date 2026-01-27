Mumie, kanibalové, lebky trpaslíků. Záhadolog Vašíček vystavuje své best of

Martin Jiroušek
  14:26
Mumie, údajné mimozemšťany, kanibalské tvory, neuvěřitelné vynálezy z Antiky i lebky trpaslíků nebo mariánská zjevení představuje v Šenově u Ostravy Arnošt Vašíček, jeden z nejproslulejších novodobých záhadologů. Do místa svého rodiště se český Indiana Jones vrací po dvou letech, aby obě patra budovy zdejšího městského muzea obsadil výběrem z hroznů Fantastických záhad 2.
Šenovský rodák, záhadolog Arnošt Vašíček představuje na výstavě desítky...

Šenovský rodák, záhadolog Arnošt Vašíček představuje na výstavě desítky exponátů, které sesbíral během svého mnohaletého bádání. (5. leden 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Šenovský rodák, záhadolog Arnošt Vašíček představuje na výstavě desítky...
Šenovský rodák, záhadolog Arnošt Vašíček představuje na výstavě desítky...
Šenovský rodák, záhadolog Arnošt Vašíček představuje na výstavě desítky...
Šenovský rodák, záhadolog Arnošt Vašíček představuje na výstavě desítky...
15 fotografií

„Připravil jsem best of ze svého rozsáhlého repertoáru. Je to asi třetina z pokladů sesbíraných během mé badatelské činnosti, vše je vybráno tak, aby se exponáty neopakovaly. Minule jich bylo více z Asie, nyní zase z Ameriky. Od obávaného wendiga přes trpasličí lebky z Egypta a ostrova Flores až po fetiše afrických kouzelníků a starověké sošky představující mimozemské vetřelce,“ přiblížil Arnošt Vašíček.

Na první pohled je znát dramatické napětí mezi skutečností a fikcí, mezi realitou a představivostí, která v expozici panuje.

Každý artefakt dokáže jeho majitel opříst nenapodobitelným příběhem. Repliky antických ikon jako je upíří hlava Medúzy nebo trojhlavý pes Cerberos jsou vyrobeny se smyslem pro detail, autentické hliněné sošky nebo náhrdelníky od lovců lebek upoutají drsnou syrovostí.

Šenovský rodák, záhadolog Arnošt Vašíček představuje na výstavě desítky exponátů, které sesbíral během svého mnohaletého bádání. (5. leden 2026)
Šenovský rodák, záhadolog Arnošt Vašíček představuje na výstavě desítky exponátů, které sesbíral během svého mnohaletého bádání. (5. leden 2026)
Šenovský rodák, záhadolog Arnošt Vašíček představuje na výstavě desítky exponátů, které sesbíral během svého mnohaletého bádání. (5. leden 2026)
Šenovský rodák, záhadolog Arnošt Vašíček představuje na výstavě desítky exponátů, které sesbíral během svého mnohaletého bádání. (5. leden 2026)
15 fotografií

Ne všechny předměty ale pocházejí z exotických dálav. „Nejbližší vystavené exponáty odkazují na nálezy z Opavska, třeba tenhle úlomek vzácného hunského hrnce, záhadného rituálního předmětu. Být to ve Francii, tak na něj míří desítky reflektorů, u nás jsme jej museli dolovat z muzejního depozitu. Tady je replika, ale řada exponátů je skutečně pravých, někdy mi trnulo, jestli je nezabaví celníci, ale ani oni by asi hned nepoznali, co jsou zač,“ popsal mistr záhad.

Visí zde i fotografie upomínající na přízrak bílé ruky, zjevení ze šenovského kostela zvaného Perla Slezska.

Mořští lidé, podivní tvorové a rituály. Záhadolog Vašíček o zvláštních nálezech

Největší dominantu panoptikální výstavy tvoří dvoumetrová replika tajuplného stvoření s kanibalským apetitem wendiga se zvířecí lebkou místo hlavy.

„Zaujme to asi zvláště děti. Společnost mu dělá šumavská Swiza, další obávaná postava se zvířecí hlavou v lidské velikosti, na pozadí jsem umístil velkoplošné fotografie z natáčení seriálu záhad v moravskoslezském regionu, všechno se dá spojit a výsledek je působivější než kdy dříve,“ pochvaluje si Vašíček.

Exponátů na výstavě jsou desítky a řadu z nich, třeba Masku smrti, antický počítač z Antikythery či ostatky obávané chupacapry, ale i hlavu žabí nestvůry či její pracku bude osobitý lovec záhad osobně komentovat během sobotních prohlídek 7. února a 7. března. Výstava potrvá do 14. dubna.

Hrob Attily i tanky po Němcích. Lovci pokladů spoléhají na archivy i georadary
Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Zemřel vzpěrač Zaremba. Vítěz olympiády v Moskvě potíže kvůli dopingu odmítal

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy...

Ve věku 68 let v pátek zemřel vzpěrač Ota Zaremba, olympijský vítěz z Moskvy 1980. Po nečekaném olympijském triumfu ve váze do 100 kilogramů patřil v tehdejším Československu k nejpopulárnějším...

To snad ne! Lidi zaskočila vize zástavby městské části, v plánu byl i mrakodrap

Vizualizace možné zástavby prostotu okolo Výškovické ulice v ostravském obvodu...

Nevěřícný údiv až zděšení či ironický smích vyvolala v lidech, kteří přišli na projednávání návrhu urbanistické studie části Ostravy-Výškovic, vizualizace možné výstavby. „To snad ne!“ reagovali,...

Po kolapsu ho přímo u zubaře připojili na mimotělní oběh. Mrazí z toho, říká pacient

Tým ECMO centra Fakultní nemocnice Ostrava zaznamenal mimořádný úspěch při...

Specialisté ECMO týmu z Fakultní nemocnice Ostrava poprvé úspěšně napojili pacienta se zástavou srdce na mimotělní oběh v terénu. Jedná se o metodu, která v Česku teprve začíná. I díky souhře...

Plzeň v prodloužení zlomila lídra. Kometa předvedla velký obrat, Liberec už je druhý

Plzeňští hokejisté slaví gól proti Pardubicím.

Souboj prvních dvou týmů tabulky ve 45. kole hokejové extraligy vyzněl lépe pro druhou Plzeň, která přetlačila vedoucí Pardubice 4:3 v prodloužení. Kometa otočila duel s Hradcem Králové (4:3), Třinec...

Zdrogovaný řidič nedal přednost při odbočování, po střetu zemřel šofér druhého auta

Tragická nehoda dodávky Dodge a Škody Octavie u Krnova, při které zemřel 68letý...

Tragická nehoda se stala v pondělí v krnovské části Krásné Loučky. Řidič pick-upu Dodge tam při odbočování vlevo nejspíše nedal přednost protijedoucí Škodě Octavii, přičemž po nárazu zemřel...

VIDEO: Muž se na ulici svlékl donaha a zkoušel řídit dopravu, skončil v nemocnici

Naháč, který řídil dopravu v Opavě, skončil v nemocnici

Video se záznamem nahého muže, který se svlékl na ulici nedaleko centra Opavy, se objevilo na facebookové skupině Kde stojí Švestky Opava a okolí. Na záběru je vidět, jak stojí uprostřed silnice...

27. ledna 2026  11:37,  aktualizováno  14:35

Mumie, kanibalové, lebky trpaslíků. Záhadolog Vašíček vystavuje své best of

Šenovský rodák, záhadolog Arnošt Vašíček představuje na výstavě desítky...

Mumie, údajné mimozemšťany, kanibalské tvory, neuvěřitelné vynálezy z Antiky i lebky trpaslíků nebo mariánská zjevení představuje v Šenově u Ostravy Arnošt Vašíček, jeden z nejproslulejších...

27. ledna 2026  14:26

Řidič přehlédl matku s kočárkem na přechodu, ženu a dítě ošetřili záchranáři

ilustrační snímek

Policisté vyšetřují srážku osobního auta s ženou vezoucí kočárek na přechodu pro chodce ve Frýdku-Místku. Kočárek se po střetu nepřevrátil, ženu i pětiměsíčního kojence si do péče převzali...

27. ledna 2026  10:46,  aktualizováno  11:13

Tropický papoušek uvázl za krk vysoko ve větvích. Hasiči ukázali video ze záchrany

Hasiči v Karviné zachraňovali papouška uvázlého v koruně topolu. (24. ledna...

Netradiční záchranu provedli o víkendu hasiči v Karviné. Tropický papoušek druhu ara ararauna se tam zaklínil ve špici koruny vysokého stromu a nedokázal sám slétnout. Záchranná akce měla šťastný...

27. ledna 2026  11:07

Hold sportovním legendám. Frenštát uctí okružními křižovatkami Rašku a Lopraise

Okružní křižovatka poblíž supermarketu Albert, která příští podobou má...

Dvě okružní křižovatky ve Frenštátě pod Radhoštěm získají výzdobu uctívající dva legendární sportovce. Město totiž vyhlásilo výtvarnou soutěž na zvelebení obou frekventovaných míst připomínající...

27. ledna 2026  5:05

To snad ne! Lidi zaskočila vize zástavby městské části, v plánu byl i mrakodrap

Vizualizace možné zástavby prostotu okolo Výškovické ulice v ostravském obvodu...

Nevěřícný údiv až zděšení či ironický smích vyvolala v lidech, kteří přišli na projednávání návrhu urbanistické studie části Ostravy-Výškovic, vizualizace možné výstavby. „To snad ne!“ reagovali,...

26. ledna 2026  17:22

Ještě eliminovat laciné ztráty, velí kapitán Fleišman. Proč si s koučem vyká i tyká?

Nový karvinský trenér Marek Jarolím dává v přerušené hře pokyny kapitánovi...

Na podzim patřil jako obvykle k oporám mužstva. Obránce Jiří Fleišman byl s 1333 odehranými minutami v 17 zápasech šestým nejvytíženějším fotbalistou MFK Karviná. A i ve 40 letech, kdy je po...

26. ledna 2026  16:56

Zchátralá chlouba Opavy míří k záchraně. Podívejte se dovnitř před začátkem oprav

Zchátralý a památkově velmi cenný Blücherův palác v Opavě se začne opravovat....

Je v havarijním stavu. Na fasádě se šíří praskliny, vchod je kvůli statice sloupů po stranách a balkonu nad ním zakrytý, zábrany u zdí upozorňují na padající zdivo, do sklepů vzlíná vlhkost a propad...

26. ledna 2026  15:35

Slavia pouští čerstvou posilu do Ostravy. Kante by měl zastoupit Sinjavského

Hamidou Kante přichází do Slavie z Artisu Brno

Fotbalová Slavia pouští jednu ze zimních posil. Senegalský obránce Hamidou Kante se zapojil do přípravy s Ostravou. Jedenadvacetiletý levý bek by měl být dočasnou náhradou za jinou posilu z Prahy,...

26. ledna 2026  13:10

Pro medvědy i losy. V Beskydech se po dvaceti letech sporů začal stavět ekodukt

Vizualizace ekoduktu na Jablunkovsku nad silnici I/11

Po dlouhých letech čekání začalo Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) se stavbou ekoduktu nad velmi frekventovanou silnicí I/68 u Mostů u Jablunkova na Třinecku. Stavba nazývaná také jako šelmochod by...

26. ledna 2026  12:34

Meteorologové odvolali smogovou situaci v Moravskoslezském kraji, pomohl déšť

Smog trápí Moravskoslezský kraj. Na snímku situace v městském obvodu Slezská...

Meteorologové odvolali v noci na pondělí smogovou situaci v Moravskoslezském kraji. Rozptylové podmínky zlepšil nedělní déšť, který částečně pomohl vyplachovat prachové částice z ovzduší. Na síti X o...

26. ledna 2026  7:39,  aktualizováno  10:32

Konec nadějí turistů i cyklistů. Ze zpřístupnění obory na Osoblažsku sešlo

ilustrační snímek

Zhruba jednou do měsíce se chodil lékař Marek Šťastný podívat k branám obory Víno na Osoblažsku. „Její ohlášené zrušení mi udělalo radost. Zkrátilo by mi o pět kilometrů cestu do práce, jezdil bych...

26. ledna 2026  9:55

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.