Věž cvilínského poutního kostela ukrývala listiny, fotografie i mince

Dokumenty, mince i další předměty obsahovala schránka v báni jihozápadní věže poutního kostela na Cvilíně.
Odborníci svatostánek opravují a stav báně byl natolik špatný, že musela z věže dolů, kde ji přímo před kostelem rozebírají.
Nalezené předměty už archiváři digitalizovali, originály vrátí zpátky do makovice.
„Po strašné světové válce v letech 1939 až 1945 utrpěla naše milá provincie sv. Cyrila a Metoděje velké škody na svých klášterech a kostelích. Brno, Opava i zdejší klášter a kostel minoritů v Krnově, zvláště poutní chrám Matky Boží Sedmibolestné, utrpěly v litici válečné nesmírné škody,“ stojí v úvodu ručně psané listiny z roku 1947.
Tehdy byl kostel po válečných útrapách obnovován. Listiny vložené do měděné pamětní schránky líčí rozsah škod po zásazích granáty i leteckými pumami, vyjmenovávají, co bylo nutné spravit i kolik to stálo.
Právě rok 1947 je prvním ze dvou období, z nichž nálezy ve schránce pocházejí.
Narovnání kříže
Tím druhým je rok 1998, rovněž milník obnovy poutního chrámu. Strojopis z této doby mimo jiné popisuje narovnání věžního kříže, ale i další části oprav včetně ceny, jež čítala dva a tři čtvrtě milionu korun.
Fotografie dokumentují tehdejší instalaci zvonu na věž, ale ukazují i následky povodně z roku 1997, jež zasáhla Krnov.
Nechybí dobové pohlednice, mince a články z tehdejších novin.
Unikátní oprava. Věž poutního kostela je dole, na trávníku ji stavbaři rozeberou a zase složí
Pamětní schránku společně otevřeli zástupci města, řádu minoritů, archiváři i stavaři. Pracovníci Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově již celý její obsah zdigitalizovali a ten je k vidění na sociálních sítích města.
„Po opravě báně se schránka vrátí do makovice jak s původním obsahem, tak s předměty a dokumenty ze současnosti,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.
Dvouletá oprava kostela Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné začala loni v říjnu. Lidem je i během oprav přístupný.