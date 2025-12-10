Věž cvilínského poutního kostela ukrývala listiny, fotografie i mince

Žaneta Motlová
  6:56
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat obsah pamětní schránky, která byla nalezena při opravě báně poutního kostela na Cvilíně a kterou otevřeli v pátek 14. listopadu. Ve schránce se nacházely dokumenty a předměty, které do ní byly vložené při předchozích opravách v letech 1947 a 1998.
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již...

Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat obsah pamětní schránky, která byla nalezena při opravě báně poutního kostela na Cvilíně a k jejímuž otevření došlo v pátek 14. listopadu 2025. | foto: Město Krnov

Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již...
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již...
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již...
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již...
12 fotografií

Dokumenty, mince i další předměty obsahovala schránka v báni jihozápadní věže poutního kostela na Cvilíně.

Odborníci svatostánek opravují a stav báně byl natolik špatný, že musela z věže dolů, kde ji přímo před kostelem rozebírají.

Nalezené předměty už archiváři digitalizovali, originály vrátí zpátky do makovice.

Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat obsah pamětní schránky, která byla nalezena při opravě báně poutního kostela na Cvilíně a k jejímuž otevření došlo v pátek 14. listopadu 2025.
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat obsah pamětní schránky, která byla nalezena při opravě báně poutního kostela na Cvilíně a k jejímuž otevření došlo v pátek 14. listopadu 2025.
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat obsah pamětní schránky, která byla nalezena při opravě báně poutního kostela na Cvilíně a k jejímuž otevření došlo v pátek 14. listopadu 2025.
Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat obsah pamětní schránky, která byla nalezena při opravě báně poutního kostela na Cvilíně a k jejímuž otevření došlo v pátek 14. listopadu 2025.
12 fotografií

„Po strašné světové válce v letech 1939 až 1945 utrpěla naše milá provincie sv. Cyrila a Metoděje velké škody na svých klášterech a kostelích. Brno, Opava i zdejší klášter a kostel minoritů v Krnově, zvláště poutní chrám Matky Boží Sedmibolestné, utrpěly v litici válečné nesmírné škody,“ stojí v úvodu ručně psané listiny z roku 1947.

Tehdy byl kostel po válečných útrapách obnovován. Listiny vložené do měděné pamětní schránky líčí rozsah škod po zásazích granáty i leteckými pumami, vyjmenovávají, co bylo nutné spravit i kolik to stálo.

Právě rok 1947 je prvním ze dvou období, z nichž nálezy ve schránce pocházejí.

Narovnání kříže

Tím druhým je rok 1998, rovněž milník obnovy poutního chrámu. Strojopis z této doby mimo jiné popisuje narovnání věžního kříže, ale i další části oprav včetně ceny, jež čítala dva a tři čtvrtě milionu korun.

Fotografie dokumentují tehdejší instalaci zvonu na věž, ale ukazují i následky povodně z roku 1997, jež zasáhla Krnov.

Nechybí dobové pohlednice, mince a články z tehdejších novin.

Unikátní oprava. Věž poutního kostela je dole, na trávníku ji stavbaři rozeberou a zase složí

Pamětní schránku společně otevřeli zástupci města, řádu minoritů, archiváři i stavaři. Pracovníci Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově již celý její obsah zdigitalizovali a ten je k vidění na sociálních sítích města.

„Po opravě báně se schránka vrátí do makovice jak s původním obsahem, tak s předměty a dokumenty ze současnosti,“ uvedla mluvčí krnovské radnice Dita Círová.

Dvouletá oprava kostela Povýšení svatého Kříže a Panny Marie Sedmibolestné začala loni v říjnu. Lidem je i během oprav přístupný.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nejčtenější

V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní

Zbouraná polovina finského dvojdomku v ostravské kolonii Bedřiška. (8. prosince...

Poslední dům v ostravské kolonii Bedřiška určený k demolici v pondělí ráno padl. Pomohli policisté, kteří prostor okolo domu zajistili a dovnitř nikoho nevpouštěli. Finský domek dosud bránili...

Nespokojení žáci zaútočili na kabinet ředitele, školou otřásá výběr nového vedení

Vzpoura žáků na moravské škole: Kopání do dveří mělo vyvolat vydírání

Desítky žáků v úterý hlasitě protestovaly na chodbě před ředitelnou základní školy v Hnojníku na Frýdecko-Místecku. Vzpoura vyvrcholila kopáním do dveří kabinetu a na místě musela zasahovat i...

ZANIKLÉ TRATĚ: Kraken byl poslední. Po bartošovické vlečce projely stovky vozů

Kraken 470.003 na koleji bartošovické vlečky na souběhu s tratí do Štramberku,...

Devadesátý osmý díl seriálu Zaniklé tratě nás opět zavede do Studénky. Tentokrát se vydáme po stopách unikátní vlečky, po které projely stovky motorových vozů nebo elektrických souprav. Jako jediná u...

Pardubice otočily mač s Boleslaví, Sparta padla v Brně. Vítkovice vyhrály v Litvínově

Pardubická radost po gólu Mladé Boleslavi.

Fanoušci hokejové extraligy se v pátečním, 29. kole rozhodně nenudili. Za sedm zápasů padlo 42 gólů. Nejvíce gólu padlo v klání druhého týmu se třetím, Liberec nakonec ledě Třinec vyhrál 5:3. Kometa...

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

Věž cvilínského poutního kostela ukrývala listiny, fotografie i mince

Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již...

Pracovníkům Státního okresního archivu Bruntál se sídlem v Krnově se již podařilo zdigitalizovat obsah pamětní schránky, která byla nalezena při opravě báně poutního kostela na Cvilíně a kterou...

10. prosince 2025  6:56

Na Ostravsku očekávají obtíže při stavbě železnice, provázely už přípravu

Mezi Ostravou, Frýdkem-Místkem a Frenštátem pod Radhoštěm stále jezdí dieselové...

Obyvatelé Vratimova na Ostravsku se už pomalu připravují na minimálně dvouleté peripetie spojené s plánovanou stavbou železničního spojení mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem. To se sice chystá dlouhé...

9. prosince 2025  13:47

Tělo uškrcené cizinky leželo v potoce, vrah ženu vylákal na vrácení dluhu

Policejní pátrání v potoce Olešná na Frýdecko-Místecku, kde byla nalezena...

Vraždu mezi Ukrajinci objasnili moravskoslezští kriminalisté. Třiatřicetiletý muž vylákal o jedenáct let mladší krajanku na to, že jí vrátí dluh z předchozího zaměstnání. Jenže místo toho mladou ženu...

9. prosince 2025  12:12,  aktualizováno  12:35

Technologie pro autonomní řízení z Ostravy. Univerzitní výzkum přerostl v byznys

Tým výzkumníků z VŠB-TUO získal prestižní ocenění za vývoj systémů pro...

Tři roky po svém založení sbírá spin-off ostravské Vysoké školy báňské – Technické univerzity Ostrava (VŠB-TUO) Autinno první výrazné úspěchy. Univerzitní firma získala ve Velké Británii prestižní...

9. prosince 2025  9:21

OBRAZEM: Bývalá hornická kolonie skomírá. Jak se bojovalo o Bedřišku

Ostravská kolonie Bedřiška poté, co padl poslední objekt ze současné vlny...

Dlouho nikým příliš nepovšimnutá, poté často a kriticky zmiňovaná a nyní navzdory protestům i boji nejspíše blíže svému konci. To je příběh bývalé hornické kolonie Bedřiška v Ostravě. Projděte se...

8. prosince 2025  17:49

Domy lidem. Podporovatelé bourané Bedřišky protestovali na zastupitelstvu obvodu

Podporovatelé bourané kolonie Bedřiška v Ostravě při protestu na jednání...

Podporovatelé ostravské osady Bedřiška přišli dnes krátce před polednem protestovat na jednání zastupitelstva obvodu Mariánské Hory a Hulváky. Na místě rozvinuli transparenty, na nichž například měli...

8. prosince 2025  11:55,  aktualizováno  15:06

Auto narazilo do stromu, senioři se zranili. Někdo mě ohrozil a ujel, řekl řidič

Vážná dopravní nehoda u Ženklavy na Novojičínsku, kterou podle svědectví...

Vážnou dopravní nehodou se zabývají policisté na Novojičínsku. V neděli před polednem tam havaroval senior, který se svým vozem vyjel ze silnice a narazil do stromu. Muž po nehodě řekl, že ho...

8. prosince 2025  14:55

V Bedřišce padl poslední dům, aktivisté zrovna byli pryč. Arogance moci, zlobí se místní

Zbouraná polovina finského dvojdomku v ostravské kolonii Bedřiška. (8. prosince...

Poslední dům v ostravské kolonii Bedřiška určený k demolici v pondělí ráno padl. Pomohli policisté, kteří prostor okolo domu zajistili a dovnitř nikoho nevpouštěli. Finský domek dosud bránili...

8. prosince 2025  6:14,  aktualizováno  11:58

Firma koupila stroje bez povolení k rozšíření provozu. Město ho nechce kvůli zápachu

ilustrační snímek

Italská společnost Brembo, která vyrábí v průmyslové zóně v ostravské Hrabové brzdové a další hliníkové komponenty pro auta, nakoupila technologie na rozšíření výroby, přestože není jisté, zda k tomu...

8. prosince 2025  6:30

Dávali jsme góly z ničeho, ale proti Baníku nic, mrzelo karvinského Samka

Karvinský Denny Samko v šanci před brankářem Dominikem Holcem z Baníku

Z fotbalového derby dvou klubů ze sousedních měst ve Slezsku uteklo jen deset minut, když karvinský Denny Samko běžel sám na bránu. Jenže ostravského brankáře Dominika Holce nepřekonal. A podobně to...

7. prosince 2025  20:47

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Sparta dala Varům šestku, Brno padlo v Ostravě. Pardubice i Třinec zvítězily

Bitka Josefa Myšáka z Karlových Varů (vlevo) a Aarona Irvinga ze Sparty.

Hokejová extraliga na druhou adventní neděli vstupuje už do 30. kola. Hradec Králové zvládl přestřelku s Plzní, vyhrál 5:4, Pardubice otočily zápas s Budějovicemi (6:3), zvítězil i Třinec, jenž doma...

7. prosince 2025  14:20,  aktualizováno  19:34

Karviná - Ostrava 0:0, Baník přežil velké šance domácích a už není poslední

Karvinský Denny Samko v šanci před brankářem Dominikem Holcem z Baníku

Několik nadějných pozic zůstalo nevyužito, a tak slezské derby vítěze nenašlo. Baník, jenž minulý víkend po sérii pěti porážek porazil Duklu, nakonec za bod ze hřiště Karviné musí být rád. Brankáři...

7. prosince 2025  15:05,  aktualizováno  18:17

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.