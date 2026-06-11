Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Unikátní kartotéka. Ostravský archiv získal od badatelky příběhy Židů z regionu

Petra Sasínová
  13:51
Archiv města Ostravy získal cenné informace. Badatelka Libuše Salomonovičová mu darovala jedinečnou soukromou kartotéku židovských obyvatel z Ostravska, na které pracovala více než čtvrt století.
Fotogalerie4

Badatelka Libuše Salomonovičová darovala Archivu města Ostravy jedinečnou soukromou kartotéku židovských obyvatel z Ostravska. (11. června 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

„Mám oční vadu, skoro nevidím, tak jsem se rozhodla s touto prací skončit. Ozvali se ze Židovského muzea v Praze i z Muzea diaspory v Tel Avivu, že by to chtěli, ale řekla jsem ne, protože to půjde do ostravského archivu,“ líčila osmaosmdesátiletá žena.

Sama není židovského původu, do židovské rodiny se provdala. Její již zemřelý manžel Michal Salomonovič přežil několik koncentračních táborů včetně Osvětimi, podobně jako jeho bratr.

Pracovala jako archivářka a na mapování osudů Židů, kterých žilo v Ostravě do roku 1939 asi dvanáct tisíc, se zaměřila po odchodu do důchodu.

Ostravský archiv od ní dostal celkem třicet čtyři napěchovaných kartotéčních krabic obsahujících informace o lidech židovského vyznání, kteří žili v Ostravě před druhou světovou válkou.

Krapet to Hitlerovi zkazím, řekla si žena. A vytvořila databázi Židů

Dohromady jde o různě podrobné informace o více než deseti tisících lidech. Badatelka čerpala z dostupných archivů a matrik v Ostravě i širokém okolí, ale informace získávala i ze zahraničí.

„Díky jejím kontaktům s přeživšími holocaustu, kteří žijí roztroušeni po celém světě, získala Ostrava celou řadu velmi cenných dokumentů, k nimž by se jinak nedostala,“ uvedla ředitelka archivu Hana Šústková.

Za údaji v kartotéce Libuše Salomonovičové jsou příběhy stovek rodin rozdělených událostmi druhé světové války, kterým pomohla dopátrat se informací o osudech jejich členů.

Badatelka Libuše Salomonovičová darovala Archivu města Ostravy jedinečnou soukromou kartotéku židovských obyvatel z Ostravska. (11. června 2026)
Badatelka Libuše Salomonovičová darovala Archivu města Ostravy jedinečnou soukromou kartotéku židovských obyvatel z Ostravska. (11. června 2026)
Badatelka Libuše Salomonovičová darovala Archivu města Ostravy jedinečnou soukromou kartotéku židovských obyvatel z Ostravska. (11. června 2026)
Badatelka Libuše Salomonovičová (88 let) darovala Archivu města Ostravy jedinečnou soukromou kartotéku židovských obyvatel z Ostravska. (11. června 2026)
4 fotografie

„Vrátila tak hlas mnoha obětem holocaustu,“ prohlásila Šústková.

Salomonovičová byla rovněž aktivní spolupracovnicí Londýnského kroužku Ostraváků, který před více než dvaceti lety založil David Lawson z britského Kingstonu. Pomáhal v Ostravě třeba financovat umísťování stolpersteinů – kamenů zmizelých připomínajících někdejší židovské obyvatele.

„Vydali jsme i několik knih. Kroužek bohužel zaniká. Věřím, že ostravští archiváři budou v naší práci pokračovat,“ řekla Salomonovičová.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Likvidujte vlčí bob, vyzývají ochránci v Krnově. Lupina se šíří podhůřím Jeseníků

Na Kabátově kopci u Krnova se objevily tabule vyzývají k likvidaci vlčího bobu ...

Trhají rostliny, vyrývají kořeny a o pomoc žádají i veřejnost. Ochránci přírody na krnovském Kabátově kopci systematicky likvidují invazivní lupinu mnoholistou. Takzvaný vlčí bob se rychle šíří...

V 30 letech zemřel Adam Matýsek, bubeník kapel Nebe a Kofe-in

Adam Matýsek, bubeník skupiny Nebe

Zemřel Adam Matýsek, bubeník dnes již nefunkční havířovské skupiny Nebe a taktéž kapely Kofe-in z Opavy. Vyučoval také na Základní umělecké škole Vladislava Vančury v Háji ve Slezsku. Hudebníkovi...

Hokejové MS opět v Česku, stát by se tak mohlo v roce 2031. A co hostitelská města?

Čeští hokejisté poráží v semifinále Švédsko. (25. května 2024)

Rok 2004, 2015, 2024. A také 2031? Hokejové mistrovství světa by počtvrté v samostatné historii země mělo připadnout České republice, konkrétně už za pět let. A zatímco v předchozích třech případech...

Děsivá nehoda. Z auta po nárazu do mostu zbyla jen hromada šrotu

Náraz do betonového pilíře železničního mostu u Dolní Suché osobní auto zcela...

Jen hromada pokroucených plechů zůstala z auta, s nímž mladý řidič u Dolní Suché na Karvinsku přejel do protisměru a v plné rychlosti narazil do pilíře železničního mostu. Po děsivé nehodě zůstal...

Za minutu jedenáct set fidorek. V Opavě spustili novou linku za 1,3 miliardy

Společnost Mondelez spustila v Opavě do provozu výrobní linku za 1,3 miliardy...

Stovku nových pracovních míst a zdvojnásobení výroby si slibují od spuštění nové výrobní linky v opavském závodě společnosti Mondelez International. Firma dříve známá pod značkou Opavia do jejího...

Unikátní kartotéka. Ostravský archiv získal od badatelky příběhy Židů z regionu

Badatelka Libuše Salomonovičová darovala Archivu města Ostravy jedinečnou...

Archiv města Ostravy získal cenné informace. Badatelka Libuše Salomonovičová mu darovala jedinečnou soukromou kartotéku židovských obyvatel z Ostravska, na které pracovala více než čtvrt století.

11. června 2026  13:51

Důl ČSM přišel o jednu plíci. Horníci navždy vypnuli obří ventilátor

Hlavní ventilátor likvidovaného Dolu ČSM - Jih na Karvinsku se navždy zastavil....

Jako kdyby zavřený Důl ČSM na Karvinsku přišel o jednu plíci. V jeho části Jih totiž ve čtvrtek dopoledne horníci totiž vypnuli větrání a čtyřmetrové lopatky ventilátoru se tam tak definitivně...

11. června 2026  12:45

Tornádo zaburácí nad Ostravou. Německo vyšle na Dny NATO unikátní flotilu

Tornado německé Luftwafe opouští mošnovské letiště

Německé vzdušné síly slaví 70 let od svého vzniku a připravují unikátní představení i pro české letecké fanoušky. Na Dny NATO v Ostravě v září vyšlou hned jedenáct strojů včetně legendárního letounu...

11. června 2026  11:20

Kričfaluši se Baníku vyplatil, belgický vicemistr za něj dává 121 milionů

Ondřej Kričfaluši z Baníku se raduje z prvního gólu.

Ondřej Kričfaluši přestoupil z Baníku Ostrava do Royale Union Saint-Gilloise. Belgický fotbalový vicemistr získal oporu české jedenadvacítky na základě výstupní klauzule. Podle dobře informovaných...

11. června 2026  11:02

Lepší zázemí a vybavení, plavce hlídá AI. Koupaliště lákají na novinky

Nový Jičín pro letošní letní sezonu otevřel kompletně zrekonstruované...

Nová mola, lavičky i pláže u přírodních ploch, vylepšené areály městských plováren, a v Novém Jičíně dokonce koupaliště zcela nové včetně AI, jež pomáhá plavčíkům. Navíc, jak hlásí hygienici po...

11. června 2026  6:23

Robotičtí psi či nové bateriové vlaky. Veletrh ukázal novinky ze světa železnice

V ostravském Trojhalí a jeho okolí se konal další ročník veletrhu Rail...

Nový bateriový vlak, ale třeba také robotičtí psi určení ke kontrolám železniční infrastruktury jsou k vidění na dalším ročníku drážního veletrhu Rail Business Days v ostravském Trojhalí. „Na...

10. června 2026  16:58

Muž v černé roušce přepadl desetiletou dívku. Máme podezřelého, hlásí policie

ilustrační snímek

Krnov na Bruntálsku se stal v pondělí dějištěm přepadení teprve desetileté školačky. Podle dosavadních informací na ni v průchodu zaútočil muž s černou rouškou přes ústa, který po ní chtěl peníze....

10. června 2026  14:39,  aktualizováno  16:43

Stojím hnutí ANO v cestě k ovládnutí Senátu, naznačuje odvolaný primátor Korč

Premium
Petr Korč během rozhovoru s médii poté, co jej zastupitelé odvolali z postu...

O zákulisní hře sahající až ke špičkám hnutí ANO mluví v souvislosti se svým středečním odvoláním z funkce nyní už bývalý frýdecko-místecký primátor Petr Korč (Naše Město F-M). Údajně je za tím jeho...

10. června 2026  15:30

Další převrat ve vedení Frýdku-Místku. Zastupitelé odvolali primátora Korče

Petr Korč během rozhovoru s médii poté, co jej zastupitelé odvolali z postu...

Frýdecko-místečtí zastupitelé ve středu odvolali primátora Petra Korče (Naše Město F-M). Návrh na zařazení bodu podal přímo na jednání zastupitelů Michal Pobucký (Přátelé FM), někdejší primátor...

10. června 2026  9:47,  aktualizováno  12:21

Pašeráci vozili z Polska látky k výrobě drog, jeden zběsile ujížděl policii

Kriminalisté Národní protidrogové centrály navrhují obžalovat dva Čechy z...

Kriminalisté Národní protidrogové centrály ukončili vyšetřování případu s krycím názvem Presto. Státnímu zástupci navrhnou obžalovat dva Čechy, kteří podle policie dováželi z Polska prekurzory k...

10. června 2026  12:07

Děsivá nehoda. Z auta po nárazu do mostu zbyla jen hromada šrotu

Náraz do betonového pilíře železničního mostu u Dolní Suché osobní auto zcela...

Jen hromada pokroucených plechů zůstala z auta, s nímž mladý řidič u Dolní Suché na Karvinsku přejel do protisměru a v plné rychlosti narazil do pilíře železničního mostu. Po děsivé nehodě zůstal...

10. června 2026  9:31

Klesající porodnost už dopadá i na školy a školky. V kraji ubylo pět mateřinek

ilustrační snímek

Úbytek dětí a s nimi i tříd a celých školských zařízení. Statistické údaje za právě vrcholící školní rok potvrzují, že se klesající porodnost v Moravskoslezském kraji a historicky nejnižší počet...

10. června 2026  6:59

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.