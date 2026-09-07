Pod podlahou jednoho z domů navíc odborníci narazili na starší suterén dřevohliněné stavby, která lehla popelem na přelomu 13. a 14. století.
Vědci nalezené podzemí zdokumentovali v 3D modelech a po dokončení druhé etapy demolice budou v odkrývání historie centra Opavy pokračovat.
Šest vybraných ploch v prostoru po první zbourané části někdejšího obchodního komplexu Slezanka umožnilo nahlédnout do minulosti historického jádru Opavy.
„Na zkoumané ploše se nacházelo šest původně středověkých parcel. Domy v jejich čele až do druhé poloviny 40. let 20. století tvořily jižní domovní frontu Horního náměstí,“ popsala Petra Batková z ostravského pracoviště Národního památkového ústavu.
Výzkum potvrdil polohu původních domů a archeologové se dostali i do jejich sklepů. Ty se dochovaly do té míry, že dokázali zmapovat i jejich jednotlivé stavební fáze, na stěně jednoho dokonce zůstala výzdoba.
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„Horní části cihlových kleneb byly zbourány a prostor sklepů zasypán stavební sutí. Díky tomu se velká část zděných konstrukcí sklepů dochovala,“ vysvětlila vedoucí archeologického výzkumu Barbara Marethová.
Odborníci podzemní zdivo naskenovali a nasnímkovali tak, že jsou schopní sestavit i 3D model. Ve sklepě nejstaršího domu se dostali až ke stavebním prvkům z 15. století. Navíc tam pod podlahou sklepa narazili na ještě starší sklepení.
„Pod podlahou sklepa domu čp. 8 a v jeho těsném sousedství jsme zachytili dvě fáze suterénu středověkého dřevohliněného domu. Ve starší fázi byla použita sloupová konstrukce, která nesla nadzemní patra budovy,“ vylíčila vedoucí výzkumu.
Jímka a keramika
Mladší fáze středověkého sklepení byla nepatrně menší a předkové Opavanů použili jinou stavební technologii.
„Po obvodu se nacházel trámový věnec nesoucí horizontální rámovou konstrukci měšťanského domu. Objekt shořel pravděpodobně na přelomu 13. a 14. století,“ dodala Marethová.
Další lahůdkou byly střední a zadní části parcel, kde bývalo hygienické a hospodářské zázemí domů. Našla se třeba dřevěná konstrukce jímky ze 17. století, v jejíž výplni byla keramika, textilie i kůže.
„A také zajímavý soubor novověkého stolního skla,“ podotkla archeoložka.
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O budově pozdějšího Divadelního klubu výzkum zase prozradil, že stojí na základech starších budov. „V roce 1709 vznikl u farního kostela sirotčinec sv. Michala, a to na spáleništi po požáru města v roce 1689,“ popsala počátky historie objektu památkářka Batková.
Výzkum právě skončil, chystá se ale další. Začala se totiž bourat druhá část Slezanky. „Druhá etapa demolice by měla být hotová do konce listopadu. Následně budou v lokalitě pokračovat archeologové,“ potvrdil mluvčí opavské radnice Roman Konečný.
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3. září 2026