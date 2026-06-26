Premium

Získejte všechny články
jen za 49 Kč/měsíc

Sklepení i s výzdobou. Archeologové odkrývají minulost vnitrobloku Slezanky

Autor:
  15:59
Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na uvolněný roh Horního náměstí v centru...

Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na uvolněný roh Horního náměstí v centru Opavy po zbourání části Slezanky (1. dubna 2026) | foto: Alexandr Satinský, MAFRA

Prostor v okolí Slezanky zkoumají archeologové.
Jedním z nálezů je i starý přeslen (závaží, které se zavěšovalo na vřeteno).
Sonda archeologů v prostoru komplexu Slezanky
Sonda archeologů v prostoru komplexu Slezanky. Vidět je klenba jednoho ze...
7 fotografií
Vnitroblok někdejšího obchodního centra Slezanka v Opavě zkoumají od května archeologové a už hlásí první nálezy. Odkryli dochované části sklepů tamní původní zástavby, narazili ale i na kusy textilií či zlomky skleněných nádob. Komplex Slezanky se právě bourá, první část je po demolici, další se připravuje.

Sondy archeologů mimo jiné ukázaly polohu původních domů. „V současnosti se pohybujeme v prostoru zadních traktů bývalých domů číslo 8 a 9, kde jsme zachytili z velké části dochované sklepy. Jejich historie sahá pravděpodobně až do 16. nebo 17. století,“ uvedla vedoucí výzkumu a šéfka oddělení archeologických výzkumů ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Barbara Marethová.

Opava vyhrála spor a ovládla Slezanku, bourání obchodního centra může pokračovat

Odborníci chtějí zachytit stavební vývoj sklepů až do druhé světové války, po které byly domy zbourány. Zajímavý je pro ně zejména sklep domu číslo 9, kde byl na začátku 20. století hostinec U Německého rytíře.

„V jeho sklepě zvaném Volkskeller se odehrávala hudební produkce. A právě s tím snad souvisí na omítce dochovaná nalezená výzdoba,“ popsala Marethová.

Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na uvolněný roh Horního náměstí v centru Opavy po zbourání části Slezanky (1. dubna 2026)

Fotogalerie

zobrazit 7 fotografií

Každý zkoumaný sklep je jiný. „Zatímco u domů číslo 8 jsou klenby viditelně nižší a prakticky celé postavené z cihel, u domu číslo devět je klenba zřetelně vyšší a kamenná. Mohlo by to znamenat, že je sklep z jiného časového období,“ řekla archeoložka.

Zajímavý je i pozůstatek jímky ze 17. století. „Protože byla výplň objektu vlhká, dochovalo se dobře nejen dřevěné bednění, ale také kusy textilií a soubor zlomků skleněných nádob,“ dodala Marethová.

Zásahy po půlce 20. století byly necitlivé

Práci archeologům komplikují pozdější zásahy – podzemní vedení elektřiny, nikde nezakreslené tunely pro kanalizaci či stavební úpravy provedené jen ubouráním či prokopáním původní staré stavby.

To je i případ rohu Divadelního klubu, konkrétně části postavené v roce 1887 jako kaple sirotčince. „Necitlivé zásahy z druhé poloviny 20. století do základů budovy mohou být jedním z důvodů současných statických problémů,“ sdělil mluvčí opavské radnice Roman Konečný.

Opavané se k budoucí podobě centra nevyjádří. Zastupitelé referendum zamítli

V lokalitě je šest archeologických sond hlubokých dva až tři metry na šesti původně středověkých parcelách. „V té největší jsme zatím v první polovině, kde jsou zbytky sklepů. Po odkryvu druhé části se dostaneme mimo ně i do zázemí původních domů,“ vysvětlila Marethová.

Ve středověkém hygienickém a hospodářském zázemí obytných budov odborníci očekávají větší množství nálezů především organického původu.

Archeologové zkoumají zbytky původní zástavby v centru Opavy.

Archeologové zkoumají zbytky původní zástavby v centru Opavy.

Mapy poskytuje OpenStreetMap pod Open Data Commons Open Database License

Mluvčí ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Petra Batková doplnila, že domy v čele zkoumaných parcel tvořily až do 50. let 20. století jižní frontu Horního náměstí. „Po asanaci budov byl prostor zastavěn objektem obchodního domu Slezanka, který je od letošního roku postupně demolován,“ upřesnila Batková.

Zájemci mohou využít komentovaných prohlídek naleziště, plánovaných na 22. červenec od 17 hodin a 16. srpen od 15:30. Nezbytná je ale rezervace.

Vstoupit do diskuse

Nejčtenější

Čapek, Tyranie i minuta ticha. ČT a ČRo protestovaly proti změně financování

Pracovníci České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) v pondělí vstoupili do...

Na Kavčích horách a před budovou Českého rozhlasu v pondělí proběhly rozsáhlé protesty proti vládním plánům na změnu financování veřejnoprávních médií. Zaměstnanci během jednodenní výstražné stávky...

Střelce z ostravského sídliště našla policie mrtvého. Postřelená žena je po operaci

V Ostravě Zábřehu probíhá policejní zásah kvůli nahlášenému ozbrojenému muži....

Muž na sídlišti v Ostravě-Zábřehu dnes dopoledne postřelil do zad svou manželku. Záchranáři ji s vážným zraněním převezli do nemocnice, kde podstoupila operaci. Střelce našli okolo 11. hodiny v bytě...

Primátora Karviné hledá policie. Nechápu, jsem na dovolené s rodinou, vzkázal Wolf

Primátor Karviné Jan Wolf

Policie vyhlásila pátrání po primátorovi Karviné Janu Wolfovi (nestr.), kterému po obvinění v korupční fotbalové kauze hrozí vazba. Wolf uvedl, že je na dovolené v Chorvatsku a vrátí se příští týden,...

Fotbalová liga začne i s Karvinou, která se proti vyloučení ze soutěže odvolala

Fanoušci Jablonce ve finále MOL Cupu proti Karviné.

S Karvinou. S šestnácti účastníky. Zatím. Měsíc před startem nového ročníku má fotbalová Chance Liga jednu smutnou jistotu: je nejisté, v jakém počtu se nejvyšší soutěž nakonec dohraje. V pondělí...

Děti ve školce, doma se střílelo. Spory měli starší Čech a Filipínka často, zní o tragédii

Premium
V Ostravě Zábřehu probíhal policejní zásah kvůli střelbě, po které byla zraněna...

Tragédií dnes ráno vyvrcholily zřejmě dlouhodobé spory partnerského páru různých národností a velkého věkového rozdílu na panelovém sídlišti v Ostravě-Zábřehu. Zhruba sedmdesátiletý Čech postřelil do...

Sklepení i s výzdobou. Archeologové odkrývají minulost vnitrobloku Slezanky

Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na uvolněný roh Horního náměstí v centru...

Vnitroblok někdejšího obchodního centra Slezanka v Opavě zkoumají od května archeologové a už hlásí první nálezy. Odkryli dochované části sklepů tamní původní zástavby, narazili ale i na kusy...

26. června 2026  15:59

Karviná zvažuje stažení odvolání. Liga? Je to cesta na popravu, tuší Táborsko

Aktualizujeme
Fanoušci Karviné během finále poháru s Jabloncem.

Když se první liga zeptá, kdo do ní chce, co adepti na administrativní postup odpoví? Pokud odvolací komise fotbalové asociace ještě před startem nového ročníku potvrdí vyloučení Karviné, zapletené...

26. června 2026  13:56,  aktualizováno  15:37

Rozhodnutí o vazbě pro karvinského primátora Wolfa. Soud ho propustil

Jan Wolf je dlouholetý politik a emeritní primátor statutárního města Karviná,...

Ostravský okresní soud v pátek nevyhověl návrhu žalobce na vazební stíhání karvinského primátora Jana Wolfa v korupční fotbalové kauze. Soudkyně jej propustila. Důvodem návrhu byly obavy z...

26. června 2026  10:13,  aktualizováno  13:58

Přípravy tramvajové trati v Porubě se zadrhly, odpůrci uspěli s námitkami

Vizualizace části nové tramvajové trati v Ostravě-Porubě

Schvalování nové tramvajové trati v Porubě se zadrhlo. Krajský úřad Olomouckého kraje, který se tratí zabývá kvůli dřívějšímu vyloučení moravskoslezského krajského úřadu, potvrdil, že nyní musí čekat...

26. června 2026  12:12

Znásilnění mladistvé za bílého dne překazil svědek, útočníka natočil na mobil

Policie zadrželi pachatele pokusu o znásilnění krátce po činu.

V noční můru se proměnila vycházka pro mladistvou dívku, kterou v parku v Ostravě-Přívoze téměř v pravé poledne přepadl a pokusil se znásilnit neznámý muž. Pomohl svědek, který od ní útočníka odtrhl...

26. června 2026  9:59

Habanec o Ústí: Náš pohled na fotbal se rozešel, neuměli jsme se dohodnout

Ústí nad Labem, 2. 11. 2024, FK Viagem Ústí nad Labem - Baník Most - Souš,...

Záhada trenérského hlavolamu vyřešena, Svatopluk Habanec vysvětlil své nečekané sbohem ústeckému Viagemu. Jeho a klubový pohled na fotbal se prý začaly rozcházet, a tak se vydal na druhý konec...

25. června 2026  13:32,  aktualizováno  26. 6. 8:38

Mošnovskému letišti loni vzrostl zisk, pomohly nové osobní linky

Přistávací plocha mošnovského letiště

Nejúspěšnější rok ve své historii potvrdilo mošnovské Letiště Leoše Janáčka po již oznámeném rekordu odbavených cestujících i ekonomickými výsledky. Společnost Letiště Ostrava skončila v roce 2025 se...

26. června 2026  6:52

Udivený primátor Karviné přišel na policii. Ta jej zadržela, žalobce žádá vazbu

Primátor Karviné Jan Wolf.

Primátor Karviné Jan Wolf, který je obviněný v korupční fotbalové aféře, se dnes dostavil po návratu z dovolené na policii. Pátrání po něm skončilo. Policie jej po výslechu zadržela, státní...

25. června 2026  11:18,  aktualizováno  16:51

Festival v ulicích přiveze do Poruby hudbu i akrobaty z celého světa

K vidění bude v Porubě i pětimetrový drak Josephine.

Na dvě stovky umělců ze šestnácti zemí světa přiveze do Ostravy-Poruby další ročník Festivalu v ulicích, který se koná v pátek 26. a v sobotu 27. června. Návštěvníci uvidí třeba akrobaty z Ghany či...

25. června 2026  15:37

U Sýkorova mostu v Slezské Ostravě chtějí postavit čtyřhvězdičkový hotel

Seidlerovo nábřeží naproti krajskému soudu vytipoval pro stavbu hotelu...

Minimálně čtyřhvězdičkový hotel by mohl v budoucnu stát na Seidlerově nábřeží na slezské straně centra Ostravy vedle Sýkorova mostu. „Schválili jsme záměr prodeje pozemků v této lokalitě a očekáváme...

25. června 2026  12:44

Akční letáky
Akční letáky

Všechny akční letáky na jednom místě!

Zjistit více

Jak příště zabránit povodni. Krnov chystá studii pro celé povodí Opavice

Trať u Chářovského parku po povodni a po opravě.

Krnovští zastupitelé schválili vznik odborné studie na protipovodňovou ochranu celého povodí řeky Opavice, která má za pomoci desítek různých opatření zpomalit odtok vody už v lesích a zabránit...

25. června 2026  6:16

Letní příprava fotbalistů Baníku Ostrava na sezonu 2026/27. Program a soupeři

Brankář Matouš Babka, který přišel do Baníku Ostrava z Opavy, se snaží vyhnout...

Fotbalisté Baníku Ostrava zahájili přípravu na novou sezonu 18. června na Bazalech. V červenci je čeká soustředění v polské Opalenici, kde odehrají pět přípravných utkání.

24. června 2026  20:46

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.