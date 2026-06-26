Sondy archeologů mimo jiné ukázaly polohu původních domů. „V současnosti se pohybujeme v prostoru zadních traktů bývalých domů číslo 8 a 9, kde jsme zachytili z velké části dochované sklepy. Jejich historie sahá pravděpodobně až do 16. nebo 17. století,“ uvedla vedoucí výzkumu a šéfka oddělení archeologických výzkumů ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Barbara Marethová.
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Odborníci chtějí zachytit stavební vývoj sklepů až do druhé světové války, po které byly domy zbourány. Zajímavý je pro ně zejména sklep domu číslo 9, kde byl na začátku 20. století hostinec U Německého rytíře.
„V jeho sklepě zvaném Volkskeller se odehrávala hudební produkce. A právě s tím snad souvisí na omítce dochovaná nalezená výzdoba,“ popsala Marethová.
Každý zkoumaný sklep je jiný. „Zatímco u domů číslo 8 jsou klenby viditelně nižší a prakticky celé postavené z cihel, u domu číslo devět je klenba zřetelně vyšší a kamenná. Mohlo by to znamenat, že je sklep z jiného časového období,“ řekla archeoložka.
Zajímavý je i pozůstatek jímky ze 17. století. „Protože byla výplň objektu vlhká, dochovalo se dobře nejen dřevěné bednění, ale také kusy textilií a soubor zlomků skleněných nádob,“ dodala Marethová.
Zásahy po půlce 20. století byly necitlivé
Práci archeologům komplikují pozdější zásahy – podzemní vedení elektřiny, nikde nezakreslené tunely pro kanalizaci či stavební úpravy provedené jen ubouráním či prokopáním původní staré stavby.
To je i případ rohu Divadelního klubu, konkrétně části postavené v roce 1887 jako kaple sirotčince. „Necitlivé zásahy z druhé poloviny 20. století do základů budovy mohou být jedním z důvodů současných statických problémů,“ sdělil mluvčí opavské radnice Roman Konečný.
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V lokalitě je šest archeologických sond hlubokých dva až tři metry na šesti původně středověkých parcelách. „V té největší jsme zatím v první polovině, kde jsou zbytky sklepů. Po odkryvu druhé části se dostaneme mimo ně i do zázemí původních domů,“ vysvětlila Marethová.
Ve středověkém hygienickém a hospodářském zázemí obytných budov odborníci očekávají větší množství nálezů především organického původu.
Archeologové zkoumají zbytky původní zástavby v centru Opavy.
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Mluvčí ostravského pracoviště Národního památkového ústavu Petra Batková doplnila, že domy v čele zkoumaných parcel tvořily až do 50. let 20. století jižní frontu Horního náměstí. „Po asanaci budov byl prostor zastavěn objektem obchodního domu Slezanka, který je od letošního roku postupně demolován,“ upřesnila Batková.
Zájemci mohou využít komentovaných prohlídek naleziště, plánovaných na 22. červenec od 17 hodin a 16. srpen od 15:30. Nezbytná je ale rezervace.