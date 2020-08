Lauby v centru Ostravy vydávají skvosty, město chce místu vrátit prestiž

Prostranstvím na lukrativním místě se nejdříve prokopali archeologové, kteří se nyní pochlubili tím, co tam našli.

„Jde zatím o největší výzkum v jádru středověkého města v Moravskoslezském kraji. Díky dostatku času a plošnosti prací můžeme zjistit postupný vývoj celého bloku budov,“ pochvaloval si ředitel Národního památkového ústavu Ostrava Michal Zezula.

Odborníkům se při vykopávkách potvrdilo, že ve středověku patřilo prostranství mezi ulicemi Velká, Muzejní, Pivovarská a Dlouhá mezi nejlukrativnější místa, vždyť po založení města na konci 13. století byla Velká ulice hlavní cestou od náměstí k jedné z městských bran.

„Žili tady významní měšťané, a to nejen členové rady, ale také samotní purkmistři,“ poznamenal Zezula. Archeologové nahlédli do doby dřevěných a hliněných staveb. Z tohoto období vydala země například kupecké závaží nebo takzvanou záušnici, což byl ženský šperk do vlasů.

Tyto nálezy zhruba ze 13. a 14. století pak trvanlivostí ještě předčily zbytky trámů z hatí, tedy dláždění zpevňující prostor dvora nad hnojištěm. „U jednoho kusu trámu v zásypu se díky zachování podkorních letokruhů podařilo určit, že strom byl pokácen někdy mezi lety 1287 až 1318,“ přiblížila vedoucí průzkumu Barbara Marethová.

Mezi významné nálezy patří třeba i kusy keramických pecí s heraldickými i náboženskými výjevy.

Po proražení dnešní ulice 28. října ztratila Velká ulice i domy v okolí původní význam a nakonec tam bylo na přelomu 19. a 20. století až příliš živo – kvůli většímu množství neřestných provozoven.

Tehdejší kamenné domy si sice zachovaly svůj někdejší půvab a díky podloubí se vžilo označení lokality Lauby, ale jinak mělo místo velmi nedobrou pověst.

Také toto období zanechalo stopy v podobě například většího množství mnohdy zdobných lahví od alkoholu, zrezivělých reklamních cedulí, lžiček nebo hřebenů.

Po 2. světové válce domy dále pustly a nakonec i přes protesty památkářů bylo místo v 60. letech minulého století zplanýrováno.

Po ukončení průzkumu velká výstava vykopávek

Archeologický průzkum skončí na podzim. „Určitě poté s Ostravským muzeem plánujeme velkou výstavu, kde výsledky průzkumu představíme,“ popsal šéf ostravských památkářů Zezula.

Nakonec většina vykopávek navždy zmizí vlivem další stavební činnosti, podařilo se však vyjednat zasypání, a tedy zachování části domovních sklepů přiléhající k Velké ulici.

Od příštího roku se začne rodit nová budoucnost lokality v podobě domovního bloku s podzemními garážemi. „Rozhodli jsme se vyzkoušet v tuzemsku ojedinělý model. Zájemci odprodáme celý pozemek včetně dokumentace i stavebního povolení a uzavřeme s ním smlouvu o smlouvě budoucí na zpětný odkup podílu na nemovitosti,“ nastínil primátor Tomáš Macura.

Město bude kulutivovat i okolí

Poté, co investor objekt postaví, ostravský magistrát totiž zpětně odkoupí část bytů a zhruba 80 až 90 parkovacích míst určených pro veřejnost. Zbytek firmě zůstane, přičemž může měnit vnitřní podobu své části bloku.

„Blíží se závěr prvního zadávacího řízení, ve kterém zájemci nemusejí nic prokazovat. Máme jich už několik,“ konstatovala náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Město počítá s náklady blížícími se půlmiliardě korun. Stavba začne příští rok, dům by se měl otevřít v roce 2023.

To už bude v plném proudu proměna přilehlé Pivovarské ulice, areálu Černé louky s novými budovami fakult umění a sportu Ostravské univerzity a následně i Smetanova náměstí. „Dopravu zklidníme, budeme preferovat MHD a pěší zóny,“ uvedla Bajgarová.