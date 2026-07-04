Archeopark v Chotěbuzi slaví kulatiny a zájemce láká do minulosti. „Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové,“ láká Lenka Bichlerová z Muzea Těšínska.
„Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Na hradišti se setkáte s pračlověkem, zručným kameníkem. Společně vám přiblíží každodenní život dávných dob a ukážou, jak lidé žili, co jedli a jaká řemesla ovládali,“ popsala.
Podle pořadatelů oslava nabídne pestrý doprovodný program všem věkovým skupinám. „Těšit se můžete i na oblíbenou lukostřelbu,“ doplnila Bichlerová.
Víkendový program
10:00 Když Slunce bylo bohem – Skupina historie a šermu Tizon
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Zkušební provoz končí. V archeoparku v Chotěbuzi přibudou atrakce.