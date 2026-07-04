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Archeopark Chotěbuz slaví 20 let a zve na víkendový Archeofest plný Keltů a řemesel

Dalibor Maňas
  6:12
Archeopark v Chotěbuzi na Karvinsku

Archeopark v Chotěbuzi na Karvinsku | foto: Adolf Horsinka, MAFRA

Vedoucí Archeoparku Veronika Chmelařová ve vstupní budově, kde si návštěvníci...
Vitríny ve vstupní budově Archoparku v Chotěbuzi
Petr Zajíček, hlavní archeolog Archeoparku v Chotěbuzi
Součástí nových expozic Archeoparku budou i figuríny s dobovým oblečením a...
8 fotografií
Archeopark Chotěbuz-Podobora slaví o víkendu 4. a 5. července dvacáté výročí velkou akcí. Archeofest návštěvníkům nabídne setkání s pračlověkem, Kelty i Slovany. Program láká rodiny s dětmi na ukázky dobových řemesel, tradičních dovedností, lukostřelbu a sokolnickou show s dravci.

Archeopark v Chotěbuzi slaví kulatiny a zájemce láká do minulosti. „Setkejte se s pračlověkem, Kelty i Slovany a objevte, jak žili naši předkové,“ láká Lenka Bichlerová z Muzea Těšínska.

„Čekají vás ukázky řemesel, tradičních dovedností i dravci zblízka. Na hradišti se setkáte s pračlověkem, zručným kameníkem. Společně vám přiblíží každodenní život dávných dob a ukážou, jak lidé žili, co jedli a jaká řemesla ovládali,“ popsala.

Archeopark v Chotěbuzi na Karvinsku
Vedoucí Archeoparku Veronika Chmelařová ve vstupní budově, kde si návštěvníci mohou exponáty i osahat.
Vitríny ve vstupní budově Archoparku v Chotěbuzi
Petr Zajíček, hlavní archeolog Archeoparku v Chotěbuzi
8 fotografií

Podle pořadatelů oslava nabídne pestrý doprovodný program všem věkovým skupinám. „Těšit se můžete i na oblíbenou lukostřelbu,“ doplnila Bichlerová.

Víkendový program

10:00 Když Slunce bylo bohem – Skupina historie a šermu Tizon
10:30 Za tajemstvím lukostřelby
11:30 Sokolnické show
12:00 20 let Archeoparku
13:00 Cesta do pravěku
14:00 Do boje! Bojové ukázky a výcvik dětí
14:30 Sokolnické show
15:00 Zaměřeno na kámen
16:00 Udatní Keltové

Zkušební provoz končí. V archeoparku v Chotěbuzi přibudou atrakce.
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