V ostravské huti houstne atmosféra, nový majitel tlačí na odboráře

„Předložili nám soupis, jak, kdy a k čemu jsme se v médiích vyjadřovali, a řekli, že takhle teda ne, že nám na příští jednání přinesou podepsat závazek mlčenlivosti,“ řekl MF DNES jeden z účastníků pátečního jednání, který si i z tohoto důvodu nepřál zveřejnit jméno.

„Přitom my jsme žádná konkrétní čísla nikdy nesdělovali, hovořili jsme jen o tom, o čem bychom stejně informovali další zaměstnance firmy. Takže jde podle všeho o takové vyhrožování,“ dodal účastník jednání.

Se zástupci Liberty jednali odboráři někdejší Nové huti v závěru minulého týdne. Na programu mělo být dolaďování dohody „týkající se garancí pracovních a sociálních podmínek pro zaměstnance společnosti ArcelorMittal Ostrava v souvislosti s akvizicí“.

„Ale na ničem jsme se nedomluvili. Liberty tady v některých jednáních zastupoval člověk, který toho moc nevěděl,“ doplnil zdroj MF DNES.

Liberty z chystané dohody vyškrtala závazky

„Odpověď na náš návrh dohody byla totálně přepracovaná, návrhy ohledně strategických investic jsou přepracovány tak, že dohoda vůbec nic negarantuje,“ komentoval už ve středu podobu dohody, upravenou společností Liberty, odborový předák ArcelorMittal Ostrava Petr Slanina.

Z dohody, kterou má MF DNES k dispozici, tak například vypadla věta „pro zajištění tohoto provozu (hutě – pozn. red.) bude kupující prokazatelně disponovat dostatkem finančních zdrojů a tuto skutečnost písemně deklaruje“.

Finance jsou přitom podle odborářů dlouhodobě jedním z největších problémů společnosti Liberty. Právě kvůli jejich zajištění se vleklo schvalování Evropské komise, která musela s prodejem souhlasit.

Problémem jsou údajně i povolenky

Liberty problémy s penězi popírá. Obavu, že nový majitel nebude mít peníze na potřebné investice, mají odboráři i kvůli začínající krizi v hutnictví, kdy třeba společnost ArcelorMittal oznámila uzavření několika vysokých pecí v Evropě.

Další věta, která z návrhu dohody vypadla, se pak týká povinnosti použít povolenky na emise CO 2 výhradně pro potřeby ostravské huti. Což v praxi znamená, že by si nový majitel mohl s povolenkami v miliardové hodnotě dělat, co by chtěl.

S tvrzením odborářů ale zástupci Liberty nesouhlasí. „Ctíme důvěrnost obsahu těchto jednání. Nechceme s odbory vyjednávat přes média, a proto nepovažujeme za vhodné činit jakákoliv prohlášení,“ uvedl v reakci na vyjádření odborářů mediální zástupce Liberty Josef Holík.

„Ovšem co se týká konkrétních vyjádření odborů, jak nám byla přetlumočena dnes, můžeme s naprostou jistotou říct, že dohodu s odboráři jsme nijak neměnili,“ dodal na otázku MF DNES.