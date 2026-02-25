Obnova začala. Muzeum v Novém Dvoře lidem otevře starý břidlicový důl

Žaneta Motlová
  9:00
Zatím jde o malý otvor do břidlicové skalní stěny, za nímž se skrývají chodby vykutané před sto lety při těžbě břidlice, zčásti zasypané materiálem uvolněným ze stropu. Už dnes ale dělníci z celé lomové stěny začnou odstraňovat dřeviny a postupně odvezou i nánosy zeminy před vchodem do někdejšího důlního díla v Novém Dvoře na Opavsku. Do roka se dovnitř stěbořického tradičního důlního díla podívají první návštěvníci.

Opavské Slezské zemské muzeum v Arboretu Nový Dvůr slavnostně zahájilo obnovu dolu Quido I. Specialisty, kteří neudržované důlní dílo obnoví tak, aby tam mohli lidé, bude při práci symbolicky chránit svatá Barbora, jejíž sošku při zahájení prací vysvětil farář z nedalekých Stěbořic Klement Rečlo.

„Riziko každodenního zranění či ohrožení života patří k hornické práci. Patronkou horníků byla svatá Barbora, a ta dohlédne i na pracovníky, kteří budou pod zemí důlní dílo zpřístupňovat,“ vysvětlil Tomáš Strakoš, ředitel mostecké společnosti VUHU, jež je zhotovitelem obnovy dolu.

Stěbořický farář Klement Rečlov vysvětil sošku svaté Barbory u vstupu do statého dolu Quido I. v Nových Dvorech na Opavsku. Sv.Barbora tamní podzemí symbolicky ochrání při obnově dolu. Do břidlicové skály, která se stane novým návštěvnickým cílem, zatím vede nevelký, neupravený otvor. (24. únor 2026)
9 fotografií

I poté, co do dolu vstoupí první návštěvníci, tam soška svaté Barbory bude. „Po zpřístupnění zůstane uvnitř jako dar Slezskému zemskému muzeu,“ doplnil Strakoš.

Dolovat břidlici v Novém Dvoře začal Quido Riedel, který tam žil v letech 1906 až 1928 a stál i u zrodu novodvorské botanické zahrady, jež je teď muzejním areálem.

„Šlo o součást jeho malého panství a zahájení těžby břidlice mělo pragmatické důvody. Vytěženou břidlici používal i ke stavebním pracím v areálu arboreta. Dělaly se z ní střechy, chodníky a další prvky,“ popsala ředitelka Slezského zemského muzea Jana Horáková.

Dvě komory

Důl byl poměrně malý, zhruba padesátimetrový podzemní prostor tvoří dvě vytěžené komory.

Arboretum Nový Dvůr

- Vzniklo v roce 1958 z jednoho z dendrologicky nejcennějších parků ve Slezsku.
- Park zhruba před sto lety na ploše 1,8 hektaru založil majitel novodvorského panství Quido Riedel. Zabýval se i chovem hospodářských koní, o němž napsal knihu.
- Těžbu břidlice zahájil Riedel zhruba před sto lety, využíval ji ke stavebním pracím na svém panství. Těžba byla krátkodobá, v dole jsou dvě vytěžené komory.
- Plocha arboreta se postupně rozšířila na 23 hektarů, Riedelův park tvoří jeho historickou část.

„Dnes jsou, hornicky řečeno, zavalené. To znamená, že je tam hodně materiálu, který se v průběhu času sesul ze stropu. Všechen budeme vyvážet a pak vytvoříme expozici, která .ukáže, jak se pracovalo při těžbě břidlice v podzemí,“ popsal šéf specialistů zaměřujících se na důlní projekty Tomáš Strakoš.

Na skále je podle jeho slov vidět, že hlubinnému dolování břidlice v Novém Dvoře předcházela lomová těžba na povrchu.

„V nějakém okamžiku se rozhodli těžit hlubinně. To se stávalo při nálezu místa s vysoce kvalitní břidlicí, využitelnou na střešní tašky,“ řekl Strakoš s tím, že takto hodnotné břidlice bývá jen patnáct procent z celkového objemu.

Dobývání břidlice

Jak to při hlubinné těžbě chodilo, lidem příští rok v obnoveném dole přiblíží expozice, v níž uvidí různé způsoby zakládání opěrných zdí, které se používaly ke stabilizaci podzemí, ale také nářadí někdejších horníků či důlní vozík používaný v takto malých dolech.

Z novodvorského arboreta k dolu povede zpevněný chodník a chybět nebude ani zázemí – od laviček přes osvětlení až po informační tabule s historií důlního díla.

„Celková částka s DPH se pohybuje kolem 19 milionů korun. Na obnovu dolu se nám podařilo získat dotace z programu Rekultivace důlních děl. Harmonogram prací je nastavený do února 2027,“ doplnila k projektu ředitelka Jana Horáková.

S životními osudy Quido Riedela, který na více než hektar a půl velké ploše od roku 1906 budoval botanický park, jenž je historickým základem dnešního arboreta, se lidé seznámí už letos v květnu. To se v zámečku, který je součástí arboreta, otevře nová stálá expozice věnovaná jeho osobě.

Její součástí bude mimo jiné nábytek z Riedelových dob. Jak byl zámeček tehdy vybaven, dokládají dochované fotografie interiérů. „Otevření dolu v příštím roce na tuto expozici naváže,“ uvedla ředitelka Horáková.

Zpřístupněný důl na těžbu břidlice jako součást areálu, v němž majitel získaný kámen rovnou využíval, bude republikovým unikátem.

Policisté na lyžích hlídají ledové sochy i turisty, pomáhají také záchranářům

Policejní lyžařské hlídky působí již sedmou sezonu v Beskydech a v Jeseníkách....

Letošní zimní sezona na horách byla štědrá na sníh, takže si ji užili i policisté hlídkující v Beskydech a v Jeseníkách na lyžích. Jejich služba tam navíc potrvá ještě měsíc - slouží od prosince až...

24. února 2026  5:45

Evropský úspěch přináší házenkářům Karviné i starosti finančního rázu

Pivot karvinských házenkářů Jan Užek se protlačil ke střele.

Navzdory bookmakerům, podle jejichž kurzů byli outsidery, házenkáři Baníku Karviná postoupili přes Balatonfüredi do čtvrtfinále Evropského poháru. Karvinští po domácí výhře 30:28 vyhráli i v neděli v...

23. února 2026  20:17

