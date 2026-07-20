„Popravdě mě to dost překvapilo. V minulosti jsem totiž s původním majitelem několikrát hovořil a nabízel mu, že pokud by někdy chtěl řešit, co s arboretem dále, ať se na nás obrátí. Souhlasil, vztahy byly dobré,“ povzdychl si David Plandor, starosta městečka přezdívaného Valašský Betlém. „Požádali jsme o spolupráci i kraj, ale vše je zatím v jednání,“ dodal.
Současně jedná se zastupiteli, jestli se o lokalitu zvanou Dolní Kamenárka a Obecní lom má radnice vůbec ucházet, případně jakou podat nabídku.
Rozhodnout by muselo až zastupitelstvo. „Zatím je na jeho svolání brzy, stále jednáme a názory jsou hodně různé,“ podotkl starosta. Město už vlastní sousední podobný lom Kamenárka.
Vápenec se v nyní prodávaném lomu těžil do 20. let minulého století, pak se v něm kupila skládka a nakonec tam desítky let fungovalo škvárové fotbalové hřiště.
V polovině 90. let lokalitu od předchozího majitele zakoupil biolog Petr Pavlík. Založil tam botanickou zahradu a areál oplotil, což u mnohých místních vyvolalo pobouření. Pavlík nakonec místo pravidelně zpřístupňoval.
Postupně tam vznikla obdoba antického labyrintu, v roce 1999 tam objevili jeskyni. Skály lomu jsou velmi oblíbeným místem horolezců.
„Na působení Petra Pavlíka jsou velmi různé názory. Pravdou však například zůstává, že hromadně přemisťoval a tím zachraňoval chráněné rostliny z nedalekého vrchu Kotouč před tím, než tam postoupila těžba vápence,“ upozornil Dalibor Kvita ze štramberského ekologického spolku Hájenka.
Dolní Kamenárku považuje za velmi cenné území. „V lomu jsou cenné druhy orchidejí, žije tam mnoho chráněných obojživelníků, podle zvuků tam hnízdí výr. A tak bych mohl pokračovat. Ale nevím přesně, jaký je současný stav,“ poznamenal Kvita.
Na místě jsou také četné nálezy drobných pravěkých zkamenělin, například ostny dávných ježovek, schránky mlžů a zuby žraloků.
Arboretum je však už několik let zavřené. Podle zjištění MF DNES totiž původní majitel čelí zdravotním problémům a už není schopen se o botanickou zahradu starat.
Zájemců je prý dost
Prodej proto zajišťuje nová majitelka, jeho dcera, kterou se však nepodařilo kontaktovat. „Ani my jsme s ní dosud nehovořili, jen s realitkou,“ řekl starosta Plandor.
Makléř realitní kanceláře (nabídka prodeje arboreta zde) Daniel Plinta sdělil, že jde o velmi neobvyklou akvizici. „Arboretum vskutku prodáváte mimořádně,“ konstatoval.
Potvrdil jednání se zástupci města. „Nikoliv však jen s nimi, zájemců je poměrně dost. Místo jsem ukazoval dnes, další zájemce provedu v příštích dnech,“ řekl makléř, konkrétní však být nechtěl.
Ani o případném pohybu ceny nechtěl hovořit. „Nespěcháme, času máme dost. A cena je jen mezi prodávajícím a kupujícím,“ reagoval zástupce realitní společnosti.
Zúčastnění rozptylují obavy, že by se místo proměnilo na pozemky k zástavbě. „Územní plán to nedovoluje,“ poukázal starosta. „O něčem takovém se vůbec nebavíme,“ připojil se makléř.
Botanická zahrada leží na jižním úpatí Bílé hory a patří k unikátům Štramberka.
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