S poškozeným mozkem nově pomáhá Eddie

Pacient musí před začátkem terapie absolvovat screeningový test, který zjistí, která jeho kognitivní doména je poškozená. Jestli je to například více v paměti, v pozornosti nebo snížené schopnosti vnímání odpovědí.

„Po zadání výsledku testu nastaví Eddie pomocí metod umělé inteligence každému pacientovi na míru unikátní cestu rehabilitace, která odpovídá jeho aktuálnímu zdravotnímu stavu,“ popsal Martin Kotyrba z Přírodovědecké fakulty OU.

Lékaři používají aplikaci již v časných fázích léčby na jednotkách intenzivní péče.

„Terapeuti díky tomu mají k rukám pomůcku, která dokáže velmi přesně pomoci při rehabilitaci,“ přiblížila psycholožka Vladěna Jaremov.

Vědci dostali zadání

Nasazení nové pomůcky v praxi dokázalo, že aplikace je velmi účinná při aktivaci kognitivních funkcí mozku.

„V praxi to probíhalo tak, že my jsme dali vědcům z Katedry informatiky a počítačů ostravské Přírodovědecké fakulty určité zadání, a jejich programátoři přenesli naše požadavky do aplikace,“ přiblížila spolupráci Jaremová.

Odborníci požadavky psychologů sjednotili a vyvinuli systém, který využívá metody umělé inteligence a dokáže se přizpůsobit konkrétním potřebám pacientů.

Práce na tabletu

Za asistence speciálně proškolených sester Centra pro kognitivní poruchy FNO mohou pacienti s aplikací „Eddie“ na tabletu pracovat už na jednotce intenzivní péče, tedy pár dní po náročné operaci.

„Začínáme rehabilitovat pět až deset minut denně a dobu postupně prodlužujeme. A potom navazujeme ambulantní péčí, kdy pacienti docházejí do centra. Ale je to opravdu dlouhá cesta a proces třeba i na několik měsíců,“ popsala doktorka Jaremová.