Pro pár krejcarů zavraždil těhotnou matku, starce i podruha. Vrah Šimák děsil celý kraj

O procesu v mnohonásobným vrahem Antonínem Šimákem informovaly noviny až ve Vídni. | foto: Muzeum Novojičínska

Petra Sasínová
  13:00
Kdyby Antonín Šimák zabíjel a loupil pro slávu, byl by asi spokojen, protože se šesti úkladnými vraždami se zapsal do historie nejen moravskoslezského regionu mezi nejobávanější zločince. O jeho řádění vypráví první díl seriálu iDNES.cz Zločiny staré Ostravy.

Několikatýdenní vražedné tažení zahájil v polovině května 1887 po propuštění z vězení na Mírově pokusem o vraždu faráře ve Slezské Ostravě. O Šimákových zločinech vznikla celá kniha, kterou nedlouho po jeho veřejné popravě v říjnu 1887 vydal František Vaněk z Valašského Meziříčí.

Spis o Šimákovi s podtitulem Věrné vylíčení jeho zkázonosné, loupežné a vražedné činnosti autenticky popisuje také přelíčení u tehdejšího krajského soudu v Novém Jičíně. Obsahuje i závěrečnou řeč žalobce, který kromě shrnutí usvědčujících důkazů zdůraznil, že se Šimák zradikalizoval až v kriminále.

„Vše, co umím, naučil jsem se na Mírově.“

Pro pár krejcarů zavraždil těhotnou matku, starce i podruha. Vrah Šimák děsil celý kraj

