Několikatýdenní vražedné tažení zahájil v polovině května 1887 po propuštění z vězení na Mírově pokusem o vraždu faráře ve Slezské Ostravě. O Šimákových zločinech vznikla celá kniha, kterou nedlouho po jeho veřejné popravě v říjnu 1887 vydal František Vaněk z Valašského Meziříčí.
Spis o Šimákovi s podtitulem Věrné vylíčení jeho zkázonosné, loupežné a vražedné činnosti autenticky popisuje také přelíčení u tehdejšího krajského soudu v Novém Jičíně. Obsahuje i závěrečnou řeč žalobce, který kromě shrnutí usvědčujících důkazů zdůraznil, že se Šimák zradikalizoval až v kriminále.
„Vše, co umím, naučil jsem se na Mírově.“