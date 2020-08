Za neodpálení obchodů chtěl muž miliony a letadlo, policie žádá obžalobu

O posunu ve vyšetřování případu informoval mluvčí Národní centrály proti organizovanému zločinu Jaroslav Ibehej.

Muž podle policie 19. dubna opakovaně anonymně volal na univerzální tísňové číslo 112 i na policejní linku 158. Vydával se za příslušníka teroristické organizace, hrozil útokem vůči prodejnám obchodního řetězce Kaufland na Ostravsku a za neodpálení bomby požadoval milion amerických dolarů v hotovosti a dopravní letadlo.

Policisté na základě jeho telefonátů museli zajistit a zkontrolovat asi dvacítku obchodů v Moravskoslezském kraji.

„Několik stovek lidí muselo být evakuováno a občané neměli možnost vstupu do příslušných obchodů, popřípadě do celých objektů, ve kterých se tyto prodejny nacházely,“ uvedla policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Bombu policisté nenašli. Jednapadesátiletého podezřelého zadrželi po pár hodinách, o dva dny později ho obvinili ze zvlášť závažného zločinu vyhrožování teroristickým trestným činem. Za to mu hrozí až dvanáct let vězení. Okresní soud muže z Ostravska poslal do vazby.

O návrhu na podání obžaloby rozhodne olomoucké vrchní státní zastupitelství.